La Fête du cinéma 2026 s’achève ce soir avec un bilan solide: 3,7 millions de spectateurs depuis le début de l’édition, soit le deuxième meilleur score de la décennie. Les Français ont particulièrement plébiscité les blockbusters américains dans les salles.

C’est l’heure de la dernière ligne droite. Les portes des cinémas ferment ce soir sur une édition 2026 qui aura mobilisé les foules, malgré une concurrence féroce du divertissement à domicile. 3,7 millions de billets vendus représentent un succès indéniable pour une manifestation qui, rappelons-le, existe pour relancer la fréquentation des salles obscures aux moments stratégiques de l’année.

Deuxième meilleur bilan depuis dix ans

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 3,7 millions de spectateurs placent cette édition 2026 au deuxième rang des dix dernières années. Cela signifie une seule meilleure année depuis 2016 – un point de repère qui montre à quel point la Fête du cinéma reste un événement structurant du calendrier culturel français, même face à la montée en puissance des plateformes de streaming. Les salles ont su attirer les cinéphiles en proposant des tarifs attractifs et un catalogue divers, du moins sur le papier.

Autre point crucial: cette fréquentation reflète une tendance durable. Les Français ne désertent pas le cinéma en salle, ils le reprennent de manière sélective et événementielle. La Fête du cinéma joue précisément ce rôle de catalyseur, transformant le cinéma en rendez-vous social plutôt qu’en simple consommation de contenu.

Les blockbusters américains dominent largement

Concrètement, qu’ont choisi de regarder ces 3,7 millions de Français? Des films américains, massivement. Pendant que les productions hexagonales peinent à séduire, les studios d’Hollywood raflent la mise. C’est une dynamique bien connue du marché cinématographique français: les budgets colossaux, les effets spectaculaires et les noms de stars hollywoodiennes attirent plus que les drames intimes ou les comédies de répertoire made in France.

Cette préférence n’est pas nouvelle, mais elle s’accentue. Les blockbusters offrent exactement ce que cherchent les spectateurs en période de Fête du cinéma: une expérience grandiose, une échappatoire garantie, un événement cinématographique digne de justifier un ticket de cinéma plutôt que de rester devant Netflix.

Les fortes chaleurs comme allié inattendu

Un détail peu relevé mais décisif: les fortes chaleurs ont joué un rôle non négligeable dans ce succès. Le cinéma climatisé devient un refuge séduisant pendant une vague de chaleur. Sélestdat, comme d’autres villes françaises, a vu ses salles bénéficier de ce phénomène météorologique. L’air conditionné des multiplexes devient un argument de vente aussi puissant que le scénario du film lui-même.

C’est un scénario gagnant où tout converge: une tarification réduite grâce à la Fête du cinéma, des films blockbusters sur les écrans, des températures extérieures repoussantes et une envie collective de divertissement. Les salles de cinéma exploitent cette convergence avec efficacité.

Dernières heures pour profiter de l’offre

Pour ceux qui voudraient capitaliser sur cette édition avant sa fermeture ce soir, le choix s’impose: les films américains dominent l’affiche et les spectateurs ne s’en plaignent pas. Qu’on le regrette ou non, c’est le reflet des préférences actuelles du public français. Les blockbusters continueront à régner pendant cette dernière journée de Fête du cinéma, attractant une dernière vague de cinéphiles opportunistes en quête de divertissement efficace et climatiisé.