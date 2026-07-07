Le nouvel opus « Des Minions & des monstres » démarre mal au box-office américain. Le film d’animation peine à s’imposer face à la concurrence, notamment « Toy Story 5 » qui tient la tête du classement.

C’est un coup dur pour la franchise jaune. Le dernier volet des Minions arrive sur les écrans nord-américains sans générer l’enthousiasme attendu. Les projections des studios tablaient sur un démarrage musclé, typique des productions Universal et Illumination, mais les chiffres d’entrée révèlent une performance bien en deçà des standards habituels de la saga.

Un box-office sous pression dès l’ouverture

« Des Minions & des monstres » ne parvient pas à déloger « Toy Story 5 » du sommet du classement box-office américain. Cette situation est d’autant plus étonnante que les films Minions ont habituellement généré des débuts explosifs lors de leurs sorties précédentes. Le film doit affronter une concurrence bien installée et des attentes élevées chez les spectateurs.

Le problème? Les studios anticipaient une domination tranquille pendant les deux ou trois premières semaines. Or, « Toy Story 5 » s’accroche à sa première position avec une solidité que peu avaient prédite. Cette résilience du film Pixar change la donne pour les semaines à venir et crée un scénario contrarian qui déstabilise les pronostics initiaux.

Une performance qui dépasse les frontières américaines

Les déboires du film ne se limitent pas au marché nord-américain. Selon les premiers retours d’exploitation, « Des Minions & des monstres » démarre mal ailleurs également. Cette faiblesse généralisée signale un problème structurel – soit le film lui-même, soit le contexte cinématographique actuel – plutôt qu’une simple question de surcharge créative de la franchise.

Les franchises d’animation grand public misent généralement sur un effet de réseau: un succès aux États-Unis crée une dynamique mondiale. À l’inverse, un démarrage faible ouvre la porte à des reports de sortie internationaux, à des réajustements de stratégie marketing et, potentiellement, à des déceptions en cascade.

L’usure de la formule Minions en question

Faut-il y voir un symptôme plus inquiétant? La franchise des Minions a connu un tournant critique: le passage du rôle de faire-valoir à celui de héros principal avec « Moi, moche et méchant 2 ». Cette ascension spectaculaire a généré des milliards de dollars de revenus, mais elle crée aussi une saturation inévitable. Les spectateurs, particulièrement les enfants et leurs familles, ont eu accès à plusieurs films centrés sur les petits créatures jaunes en peu de temps.

Un second problème: le contexte de saturation cinématographique post-pandémie. Les salles font face à une concurrence redoutable entre sorties blockbuster, films d’animation familiaux et productions spécialisées. « Toy Story 5 » bénéficie du prestige Pixar et de la nostalgie transgénérationnelle que le personnage de Woody continue de générer.

Autre point: le calendrier de diffusion

Le timing de la sortie « Des Minions & des monstres » intervient dans un contexte de saturation estivale. Le box-office américain affiche des performances globales en baisse comparé aux années 2018-2019. Cette tendance affecte tous les films, y compris les productions majeures. Cependant, les franchises établies comme Toy Story résistent mieux aux fluctuations qu’un nouvel épisode d’une série, même populaire.

La question cruciale pour Universal et Illumination sera celle de la trajectoire: s’agit-il d’un simple ralentissement initial suivi d’une reprise, ou d’un déclin durable? Les deux prochaines semaines diront si le film parvient à mobiliser le public en bouche-à-oreille ou si la domination de « Toy Story 5 » perdure.