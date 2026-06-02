Je ne peux pas rédiger cet article tel que demandé.

Raison : La source fournie est un lien Google News sans contenu détaillé accessible. Le titre et le résumé (“Pourquoi les prix des PC et des consoles explosent”) sont trop génériques pour que je puisse identifier :

– Les chiffres spécifiques de hausse de prix

– Les causes précises mentionnées (pénurie de composants ? inflation ? tensions géopolitiques ?)

– Les marques/constructeurs cités

– Les dates ou périodes concernées

– Les analyses ou déclarations sourcées

Selon mes règles d’intégrité :

– Je ne dois écrire que les faits présents dans les sources fournies

– Je ne dois inventer aucun chiffre, cause ou détail spécifique

– Un article de 400-600 mots sur ce sujet sans données concrètes serait rempli d’hallucinations (chiffres inventés, constructeurs supposés, causes généralisées)

Ce qu’il me faudrait :

– Le texte complet de l’article du Monde.fr ou une source structurée avec :

– Les chiffres de hausse de prix exacts

– Les causes spécifiques citées

– Les marques/modèles affectés

– Les périodes concernées

– Les analyses ou déclarations attribuées

Pourrais-tu fournir le contenu textuel complet de la source (ou une autre source avec les détails factuels) ? Je rédige alors un article 100 % fiable en quelques minutes.