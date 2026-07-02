Sony supprime progressivement les jeux d’occasion de sa PlayStation 5, fermant les portes du rétrogaming et du marché secondaire. Une stratégie commerciale qui redessine l’accès au jeu vidéo.

Le constat est brutal: la PS5 devient progressivement incompatible avec le marché de l’occasion. Contrairement aux générations précédentes, Sony ne distribue plus de disques physiques pour ses derniers titres AAA. Cette décision, officielle, marginalise d’un coup les acheteurs de jeux d’occasion et pose un défi majeur au rétrogaming.

La fin du marché secondaire

Pendant quarante ans, le marché du jeu d’occasion représentait une liberté essentielle pour les joueurs: revendre, échanger, récupérer les jeux à bas prix. Sur PS5, c’est terminé. Sony centralise le modèle autour du dématérialisation totale. Les jeux ne s’achètent plus, ils s’abonnent ou se louent numériquement.

Concrètement, cela signifie qu’un enfant qui voudrait jouer à un classique PlayStation ne pourra plus acheter une copie physique chez un vendeur d’occasion. L’option disparaît. Sony force les nouveaux joueurs à accepter le modèle numérique – ou à ignorer le titre.

Le rétrogaming en impasse

La conservation des jeux historiques devient critique. Les collectionneurs et archivistes numériques se heurtent à une réalité: sans support physique, un jeu supprimé du store numérique disparaît à jamais. Sony ne garantit pas l’accès éternel. Si une licence expire ou si le serveur ferme, le jeu s’évapore.

Le rétrogaming, cette pratique qui permettait aux générations futures de rejouer les grands classiques, perd son infrastructure. Les cartouches Nintendo survivent 40 ans. Une copie dématérialisée sur PS5? Son sort dépend du bon vouloir d’une entreprise.

Une stratégie commerciale assumée

Autre point: c’est volontaire. Sony a publiquement validé cette approche. Le passage au tout-dématérialisé maximise les marges. Zéro frais logistique, zéro resellers tiers, zéro compétition avec le marché d’occasion. Chaque joueur devient captif du store officiel. Chaque vente génère 100% de revenus directs pour l’éditeur.

Reste un détail: cette stratégie mécontente les associations de défense des consommateurs. En Europe, le droit à la revente est protégé légalement pour les biens physiques. Mais sur numérique? Sony exploite un vide juridique. Les contrats de licence numériques interdisent la revente, et les tribunaux valident cette restriction.

Le marché du jeu vidéo bascule. Les joueurs de demain n’hériteront pas des jeux de leurs parents. Ils les loueront, mensuellement, au tarif fixé par Sony.