RTX 5070, écran 2.5K 240Hz, processeur Core Ultra 9-HX, ce laptop gaming surprend les concurrents portables

MSI dévoile le Crosshair 17 HX AI, un PC portable gamer alliant écran 2.5K 240Hz haute performance et processeur Core Ultra 9-HX dernière génération. Cette machine cible les joueurs exigeants en quête de fluidité et puissance graphique maximales.

Le nouveau modèle D2XWGKG-067FRNN positionne MSI sur le segment premium du gaming portable. Avec son écran grand format 17 pouces, cet appareil rompt avec les traditionnels 15 ou 16 pouces des ultraportables gamer. Résultat: une surface d’affichage accrue pour les séances de jeu longue durée, au prix d’un poids plus important.

Un écran calibré pour les créateurs autant que les joueurs

L’une des spécificités de cet ordinateur portable repose sur sa dalle 2.5K 240Hz certificée DCI-P3. Ce dernier standard, généralement réservé à la production vidéo et photographique professionnelle, garantit une fidélité colorimétrique supérieure aux simples écrans gaming. Pour le joueur, cela signifie des couleurs plus justes et une réduction des distorsions chromatiques. Pour le créateur multimédia, c’est la garantie de travailler en confiance sur son rendu sans risque de surprise lors du passage en production.

La fréquence de 240Hz permet des transitions fluides dans les jeux exigeants, éliminant le tearing visuel et offrant un avantage compétitif dans les titres en ligne. C’est le standard attendu sur un ordinateur haut de gamme de 2026.

Processeur et GPU dernière génération

Le Crosshair 17 HX AI s’équipe du processeur Core Ultra 9-HX et de la carte graphique RTX 5070, tous deux représentant la technologie actuelle. Cette combinaison vise à assurer stabilité de trame et qualité graphique maximale, même sur des titres AAA très gourmands. Le processeur intègre nativement des capacités d’intelligence artificielle, une tendance croissante dans les ordinateurs portables modernes.

La présence de Thunderbolt 4 complète l’équipement, offrant connectivité haute vitesse pour les périphériques externes – disques SSD rapides, écrans externes ou dock de station de travail.

Positionner le portable gamer en machine universelle

MSI classe explicitement ce modèle comme “PC portable gamer multimédia“. C’est une reconnaissance que les frontières entre gaming et création de contenu s’estompent. Un joueur stream sa session Twitch, un créateur teste ses jeux dans les moteurs graphiques. Cette hybridation des usages justifie des écrans à certification professionnelle et des configurations au-delà du strict nécessaire pour jouer.

Avec son écran géant et ses spécifications haut de gamme, le Crosshair 17 HX AI cible une clientèle très précise: les gamers sérieux ou semi-professionnels acceptant de sacrifier la portabilité pour la puissance et l’immersion. Un choix de positionnement clair dans un marché fragmenté des ordinateurs portables gamer.