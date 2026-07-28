Stereoparc bat son record avec 24 000 festivaliers à la Corderie Royale de Rochefort

Le Stereoparc, festival de musique techno et électro à Rochefort, a rassemblé 24 000 festivaliers les 24 et 25 juillet à la Corderie Royale. Cet afflux record a permis à des vedettes internationales comme Steve Aoki de côtoyer des artistes émergents, dans une ambiance où les spectacles visuels rivalisaient d’intensité avec les performances musicales.

Vladimir Cauchemar, avec son crâne de squelette devenu emblématique, a déclenché une ruée vers la scène principale. Le DJ français n’est plus une simple présence aux platines: il est devenu le signal que quelque chose d’important commence. Et effectivement, ce week-end de juillet a marqué un tournant pour Stereoparc.

24 000 personnes, un record

Le chiffre parle de lui-même. Stereoparc vient de battre son propre record d’affluence. Deux jours, une seule location: la Corderie Royale de Rochefort, ce bâtiment historique qui prend une tout autre dimension quand on y place une scène électro avec 24 000 corps qui bougent. Quentin Barusseau, chargé de la coordination du festival, le confirme: ce n’est pas qu’une question de décibels et de beats par minute.

« Plus que de la musique, on essaye de proposer une expérience immersive », explique-t-il. Ce n’est pas du marketing. C’est visible sur place. Beauty Village propose maquillage à paillettes, coiffures colorées et déguisements avant même que la musique commence. Marine, venue au festival, résume: « Les platines, les écrans, les lights, les flammes, on ne savait plus où regarder ». Les paillettes sur le visage, c’est le minimum. L’expérience immersive, c’est partout.

Steve Aoki et les vedettes attendues

Parmi les têtes d’affiche, Steve Aoki. L’Américain, suivi par 11 millions d’abonnés sur Instagram, fait partie de ces DJ habitués des plus grandes dates de l’électro mondiale. Son arrivée au Stereoparc n’est pas anodine: l’organisation le souhaitait depuis longtemps. Ce n’est pas tous les jours qu’un tel artiste accepte de jouer dans une Corderie Royale charentaise.

À côté de lui, Novah et Lilly Palmer, autres stars internationales attendues. Trois affichent internationales qui donnent un poids différent au festival. Mais Rochefort ne cherche pas juste à aligner des noms. Samuel Vincent, directeur de Stereoparc, l’explique: « On cherche quelqu’un qui est en voie de professionnalisation que l’on peut aider à travers la visibilité et la notoriété du festival ».

DJ Reverb: donner leur chance aux émergents

Roxie, 27 ans, en incarne la preuve. Elle avait d’abord acheté une simple place pour voir Stereoparc. Puis elle a participé au concours DJ Reverb, créé par le festival et le Crédit Agricole. C’est un concours en ligne. Les candidats viennent des réseaux sociaux. Sur 70 candidatures, un seul sort du lot.

Roxie a gagné. Elle s’est retrouvée samedi soir sur la scène The Island 360, une deuxième scène circulaire installée autour des food trucks et des bars, non loin de la Charente. Et là, pour elle, c’était surréaliste: « Pouvoir jouer à côté de mon idole est une chance incroyable », raconte la jeune DJ. Son idole? Probablement Steve Aoki.

C’est la deuxième édition du concours DJ Reverb. L’année 1, c’était une autre histoire. Mais en 2025, le concept a pris forme. Sélection en ligne, 70 postulants, une scène attitrée, une visibilité qui change une carrière d’artiste en devenir.

The Island 360: explorer d’autres univers

Cette deuxième scène circulaire n’est pas un accessoire. Barusseau y voit une logique simple: « d’explorer d’autres thématiques musicales ». Quand Roxie y joue pendant que Steve Aoki tient la scène principale, ce ne sont pas deux fois la même soirée. C’est deux univers électro différents qui coexistent. Les festivaliers circulent, les pieds dans la zone food trucks, l’oreille attentive à deux propositions musicales distinctes.

C’est stratégique. C’est aussi généreux. Un festival qui crée sa propre scène pour les émergents, ce n’est plus rare, mais ce n’est pas systématique non plus.

Une machine bien huilée

Stereocamp, le camping du festival, a ouvert vendredi 24 juillet. Les fans d’électro sont arrivés « en sueur mais avec le sourire », malgré la chaleur de juillet. Deux jours de programmation, deux scènes avec des esthétiques différentes, un dispositif Beauty Village en amont, une logistique qui absorbe 24 000 personnes sans rupture. Cela ressemble à un événement qui a trouvé sa taille et son rythme.

De Vladimir Cauchemar qui déclenche une ruée à Steve Aoki qui vient de Los Angeles en passant par Roxie qui passe de spectatrice à interprète en 72 heures: le Stereoparc n’est plus juste un festival. C’est une machine à fabriquer des souvenirs électro et à lancer des carrières.