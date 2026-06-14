22 ans après, 2 stars PlayStation jouaient sur Nintendo, ce qui surprend les fans du gaming

Il y a 22 ans, deux figures majeures de PlayStation se retrouvaient emprisonnées dans une aventure Nintendo. Ce croisement improbable des univers console révèle les arrangements commerciaux bizarres des années 2000, bien avant que les franchises iconiques deviennent exclusives à leurs plateformes de naissance.

L’industrie du jeu vidéo des années 2000 fonctionnait selon des règles radicalement différentes des standards actuels. À cette époque, les franchises n’étaient pas systématiquement verrouillées à une seule plateforme, et les éditeurs acceptaient des partenariats surprenants pour maximiser leurs revenus. C’est dans ce contexte qu’un événement insolite s’est produit: deux stars reconnues de l’univers PlayStation se sont retrouvées à jouer les vedettes sur une console Nintendo – une situation qui paraîtrait impensable aujourd’hui.

Les franchises PlayStation exilées sur Nintendo

Les grandes franchises de Sony, loin d’être aussi jalousement gardées qu’aujourd’hui, voyaient leurs héros migrer vers d’autres écosystèmes. Ce type de collaboration inter-plateformes était une stratégie commerciale courante, notamment pour toucher une audience plus large. Nintendo, dominante sur le marché des consoles portables et domestiques de l’époque, représentait une opportunité d’expansion majeure pour les éditeurs. Les deux personnages emblématiques qui ont franchi cette frontière bizarre illustrent combien les barrières entre univers concurrents étaient poreuses avant la consolidation contemporaine des exclusivités.

Un contexte commercial très différent

À l’époque, les éditeurs cherchaient à monétiser leurs licences sur le maximum de supports possibles. Les contrats d’exclusivité totale, tels qu’on les connaît aujourd’hui, existaient mais n’englobaient pas systématiquement tous les projets. Les partenariats inter-studios et inter-éditeurs permettaient des croisements étonnants. Cet arrangement de 2004 reflète une stratégie aujourd’hui abandonnée, où la fragmentation des titres sur différentes plateformes servait davantage les objectifs financiers immédiats que la construction d’une identité d’écosystème cohérente.

L’évolution des stratégies d’exclusivité

Vingt-deux ans plus tard, le paysage a complètement basculé. Les grandes franchises sont maintenant étroitement associées à leurs plateformes mères. Sony protège férocement ses licences PlayStation, Microsoft celui de Xbox, et Nintendo garde ses incontournables sous clé. Cette rigidification reflète une industrie devenue plus concentrée et où les franchises flagships servent d’arguments de vente déterminants pour les abonnements aux services (PlayStation Plus, Game Pass, etc.). Le croisement de 2004 apparaît ainsi comme un vestige d’une ère où le jeu vidéo fonctionnait selon une logique de distribution tous azimuts, bien avant que les écosystèmes n’imposent leurs frontières.