Les fausses informations sur la santé se sont multipliées depuis la pandémie de Covid-19. Des docteurs générés par l’intelligence artificielle distillent des conseils douteux à des millions d’utilisateurs des réseaux sociaux, tandis que des tendances bien-être fictives – comme le traitement à base de gelée rose pour maigrir – trompent même des célébrités. La menace est d’autant plus sournoise qu’elle mélange contenus écrits, vidéos truquées et faux professionnels affichant des diplômes en ligne. Distinguer le vrai du faux demande de la vigilance, mais aussi de l’apprentissage.

Ce phénomène ne relève pas seulement de la naïveté. Selon les chercheurs, le raisonnement cognitif et les connaissances scientifiques améliorent le discernement et réduisent le risque de partager des fausses informations. Inversement, les individus consommateurs réguliers de soins médicaux tendent à croire et partager davantage d’affirmations, vraies ou fausses. La désinformation en santé répond à des moteurs différents de la désinformation politique: l’altruisme mal placé (vouloir prévenir les gens) joue souvent un rôle. Face à ce défi, cinq stratégies éprouvées vous aideront à naviguer cet océan trouble d’informations.

En chiffres 5 700 Praticiens non conventionnés déréférencés par Doctolib en 2022 naturopathes, magnétiseurs, faux experts 1,32x Risque accru de partager des fake news santé chez les consommateurs réguliers de soins médicaux 2024 Année d' adoption d' une loi renforçant la lutte contre les faux professionnels encadrement des impostures sanitaires en ligne

Reconnaître les faux professionnels: le cas des naturopathes et magnétiseurs

Les fraudeurs sanitaires opèrent au grand jour. En 2022, la plateforme Doctolib a déréférencé 5 700 praticiens non conventionnés – naturopathes, magnétiseurs, experts en bien-être – qui exerçaient sans qualification légale. L’exemple du naturopathe Miguel Barthéléry, condamné à deux ans de prison pour exercice illégal de la médecine, montre que ces cas ne relèvent pas de la légende urbaine. Ces imposteurs s’appuient sur le flou du langage, se présentant comme des praticiens du bien-être plutôt que comme des médecins, tout en affichant une blouse blanche et des certificats sur leur site internet.

Comment les identifier? Cherchez les qualifications vérifiables. Un vrai médecin figure au Conseil national de l’ordre des médecins, accessible en ligne. Un vrai psychologue possède un numéro ADELI. Les faux professionnels surcompensent avec du jargon pseudo-scientifique: rééquilibrage énergétique, détoxification quantique, ou des affirmations vagues promettant des résultats universels. Une loi adoptée en 2024 a renforcé les dispositifs contre ces escrocs, mais les réseaux sociaux restent des terreaux fertiles pour leur prolifération.

Décoder le langage manipulateur: charge émotionnelle et affirmations vagues

La désinformation utilise des leviers psychologiques précis. Les informations à forte charge émotionnelle doivent vous mettre en alerte: elles activent la peur ou l’urgence pour contourner votre jugement critique. Les titres en majuscules, les points d’exclamation multiples, les promesses d’une révélation cachée en sont des marqueurs classiques. Le langage trompeur prospère aussi par le vague: améliore l’immunité sans préciser comment, détoxifie le corps sans indiquer quoi ou pourquoi.

Entraînez-vous à repérer ces tactiques. Les désinformateurs évitent les nuances, les conditionnels, les sources. Ils répètent le même message sur plusieurs comptes ou pages. À l’inverse, une information fiable explique son mécanisme, cite ses preuves, reconnaît ce qui est inconnu. Le Parlement européen recommande de rester prudent face aux infomations à forte charge émotionnelle, car elles peuvent faire partie de campagnes d’ingérence destinées à influencer l’opinion publique. Prenez le temps de respirer avant de partager: l’émotion première n’est jamais la meilleure conseillère.

Cinq menaces principales de la désinformation sanitaire Imposteurs sanitaires légalisés Des naturopathes et magnétiseurs s' affichent en ligne avec faux diplômes. Doctolib a supprimé 5 700 fraudeurs en 2022, mais les réseaux sociaux en hébergent encore des milliers. Armes manipulatrices communes Charge émotionnelle, vague intentionnel, promesses universelles, images truquées. Ces tactiques contournent le jugement critique en activant la peur et l' urgence. Viralité des faux contenus Chaque partage amplifie la désinformation. Les consommateurs réguliers de soins croient davantage d' affirmations, vraies ou fausses, et les propagent inconsciemment. Cadre légal renforcé en 2024 Une nouvelle loi durcit les sanctions contre les faux professionnels. Reste que la détection et la poursuit demeurent inégales sur le web décentralisé.

Vérifier auprès des sources institutionnelles: ministère, OMS, Assurance maladie

En cas de doute sur une information sanitaire, orientez-vous vers les contenus reposant sur des données scientifiques vérifiées. Les sites du ministère de la Santé, de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Assurance maladie sont des références incontournables pour une maladie, un vaccin ou une pathologie. Ces institutions font relire leurs contenus par des experts, actualisent leurs données au fur et à mesure des découvertes, et explicitent leurs sources.

Le recoupement des informations reste une arme puissante. Ne vous contentez pas d’une seule source, même si elle vous paraît sérieuse. Comparez les informations provenant de plusieurs sources fiables pour contrer les manipulations et les faux récits. Si une affirmation spectaculaire sur un nouveau traitement n’apparaît que sur un site commercial ou un blog anonyme, c’est qu’elle n’a probablement pas passé le filtre de la science. Les autorités sanitaires internationales et nationales publient régulièrement des mises en garde sur les tendances dangereuses: consulter leurs alertes régulièrement vous évite de tomber dans les pièges les plus courants.

Examiner attentivement les contenus multimédias: images et vidéos manipulées

La désinformation ne se limite pas aux textes: elle prospère aussi dans les images et vidéos. Les deepfakes montrant un médecin reconnu qui recommande un traitement miracle, les captures d’écran de messages privés prétendument secrets, ou les photos avant-après retouchées numériquement sont devenus monnaie courante. Ces contenus visuels gagnent en crédibilité apparente ce qu’ils perdent en authenticité réelle.

Avant de croire une image ou une vidéo, vérifiez son contexte et son authenticité. Un simple clic droit rechercher l’image sur le web révèle souvent si celle-ci a été détournée d’un autre contexte. Les vidéos sont trickier: cherchez le nom réel de la personne censée parler, vérifiez si son compte officiel en tant que médecin ou expert existe et confirme la vidéo. Les outils de détection digitale se développent, mais votre vigilance reste le meilleur antivirus. Soyez prudent lorsque vous trouvez du contenu visuel accompagnant des articles de presse sans source crédible ou sans lien vers une institution reconnue. Les images et vidéos manipulées sont des tactiques courantes: c’est un signal d’alerte majeur.

Vérifier les faits avant de partager: responsabilité collective et fact-checking

Avant de partager un article, une vidéo ou un graphique sur la santé, pause. Votre action compte: la viralité des fausses informations repose sur des millions de partages innocents de gens pensant bien faire. Soyez proactif et vérifiez l’exactitude d’un contenu avant de le diffuser, en particulier sur les réseaux sociaux très vulnérables à la manipulation. Cherchez si une organisation locale de fact-checking a déjà évalué l’affirmation: en France, des sites comme AFP Factuel ou Agence Science-Presse compilent leurs vérifications.

Cette vigilance collective modifie le paysage informationnel. Les professionnels de santé, eux aussi, doivent mieux comprendre les facteurs qui alimentent la croyance aux fausses informations pour enrichir leur rôle de conseil auprès des patients. Si vous recevez une information suspecte d’un ami, discutez-en plutôt que de la valider en silence. L’éducation, même tardive, fonctionne: le doute méthodique, cultivé au quotidien, devient une habitude qui vous protège et protège votre entourage.