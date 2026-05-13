Harry Potter : Matthew Lewis raconte sa gêne avec les fausses dents de Neville sur le tournage

Ce n’est pas une scène de duel ni un plan spectaculaire d’effets visuels. C’est un détail minuscule, presque intime, qui revient à la surface: une paire de fausses dents, portée sur un plateau de Harry Potter pour transformer l’apparence d’un personnage. Des années plus tard, l’acteur qui incarnait Neville Londubat, Matthew Lewis, raconte ce souvenir avec un mélange de recul et de tendresse.

À l’époque, le choix est clair: le look du Neville des films doit être modifié par des accessoires. Le résultat n’est pas seulement une question de maquillage ou de coiffure, mais d’objets concrets, de ces props qui changent un visage et, parfois, la façon dont un acteur se perçoit. Pour Lewis, ce passage par l’artifice a eu un poids particulier. Il confie s’être sent i honteux de ces dents factices quand il était adolescent. Un sentiment simple, immédiat, très adolescent, justement: l’envie de ne pas se démarquer, de ne pas être celui dont l’apparence fait rire ou intrigue.

Sur le plateau, l’apparence de Neville est modifiée par des accessoires

Le décor est celui d’une grosse machine de cinéma: des équipes, des prises répétées, des costumes, des retouches, des objets conçus pour raconter une histoire. Dans ce cadre, l’apparence d’un personnage n’est jamais laissée au hasard. Le contenu RSS précise que le look du Neville interprété par Matthew Lewis a été ajusté dans certains films grâce à des props. Les fausses dents font partie de ces éléments, au même titre qu’un costume ou un accessoire de jeu, mais elles touchent à un endroit plus sensible: le sourire, donc l’identité.

Ce type de transformation sert une intention narrative. Neville, tel qu’il est représenté à l’écran, n’est pas seulement un élève parmi d’autres: il a une présence qui doit être lisible instantanément, même dans une scène de groupe. Les accessoires aident à dessiner des trajectoires, à marquer des contrastes, à rendre un personnage identifiable. Mais pour l’interprète, la frontière est fine entre jouer un rôle et porter un signe que l’on finit par ressentir comme un jugement.

Lewis explique que, dans son adolescence, il n’a pas trouvé ça cool. Le mot est important: il dit la pression du regard des autres, la crainte d’être réduit à un trait physique, la difficulté à assumer des choix esthétiques décidés pour la fiction. Dans une saga aussi exposée, chaque détail devient un miroir.

À l’adolescence, je trouvais ça nul: la honte d’un détail de costume

Le contenu RSS résume ce basculement avec une phrase qui sonne comme un aveu tardif: au moment du tournage, Matthew Lewis a eu honte de ces fausses dents. Le sentiment n’a rien d’extraordinaire, mais il est parlant. Sur un plateau, tout est collectif, orchestré, validé. Dans la tête d’un adolescent, tout est plus personnel, plus brut. Ce qui n’est qu’un accessoire pour l’équipe devient une étiquette pour celui qui le porte.

Il y a aussi une dimension paradoxale: l’accessoire est censé aider à devenir Neville, mais il rappelle en permanence que l’on est en train d’être transformé. La gêne racontée par Lewis ne vise pas le travail des équipes, ni même le personnage. Elle renvoie à l’expérience d’être vu, photographié, reconnu, avec un visage qui n’est pas tout à fait le sien. Un malaise de représentation, plus que de jeu.

Le tournage d’une franchise implique des rythmes longs, des retours réguliers au même univers, et une image publique qui se fige. Dans ce contexte, un détail comme des dents factices peut coller à la peau. Ce n’est pas seulement pour la scène, c’est pour l’époque. Et cette époque, Lewis la traverse en pleine construction de soi.

Le recul des années: aujourd’hui, j’adorerais ça

La phrase la plus révélatrice est peut-être celle-ci: selon le contenu RSS, Lewis dit qu’aujourd’hui, il adorerait vivre une transformation du même type. Le contraste est net. Ce qui était source de gêne devient, avec le temps, une matière de jeu, presque un plaisir d’acteur. L’accessoire n’est plus une menace pour l’image personnelle, mais un outil pour explorer un personnage.

Ce retournement raconte quelque chose d’assez universel: la manière dont les préoccupations changent entre l’adolescence et l’âge adulte. À l’adolescence, on veut souvent contrôler ce que l’on montre, éviter ce qui attire l’attention au mauvais endroit. Plus tard, l’attention se déplace: ce qui compte, c’est la liberté de se métamorphoser, de tenter, d’oser, sans que cela n’entame l’estime de soi.

Dans le récit de Lewis, la maturité ne gomme pas le souvenir, elle le requalifie. Les fausses dents restent ce qu’elles étaient, un accessoire. La différence tient au regard porté dessus. Le même objet, la même sensation en bouche, la même image dans le miroir, mais une autre interprétation: non plus un motif de honte, plutôt une anecdote de métier, presque un clin d’œil à l’ancienne version de soi.

Une paire de fausses dents devenue souvenir: l’acteur les a gardées

Le détail final, presque cinématographique, est donné par le contenu RSS: Matthew Lewis a fini par emporter ces fausses dents en souvenir. Le geste a quelque chose de simple et de très signifiant. On ne garde pas un objet qui a longtemps symbolisé une gêne sans que le sens ait changé. Ce qui était embarrassant devient une relique, une pièce d’archives personnelle.

Dans les productions, certains accessoires disparaissent dans les stocks, d’autres sont conservés par des départements entiers, classés, réutilisés, exposés. Là, l’objet bascule dans une autre catégorie: celle des souvenirs intimes, des traces matérielles d’une période où l’on grandit sous les projecteurs. Garder ces dents, c’est aussi garder une preuve de l’écart entre deux âges: celui où l’on subit un peu son image, et celui où l’on la regarde avec ironie ou affection.

Le parcours raconté en creux est celui d’un acteur qui réévalue ce qu’il a vécu sur un tournage massif, avec le recul de l’expérience. Les fausses dents ne sont plus seulement un outil de transformation pour un personnage. Elles deviennent un objet qui condense une époque, un rapport au regard, et une évolution personnelle. Un accessoire de cinéma, oui. Mais aussi un petit morceau de mémoire.