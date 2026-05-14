Haunted Chocolatier : Eric Barone consacre 71% de son temps au jeu, sans date de sortie

Eric “ConcernedApe” Barone consacre 71% de son temps de travail à Haunted Chocolatier, et le jeu n’a toujours pas de date de sortie. L’information ressort d’une interview accordée à Game Informer, où le créateur de Stardew Valley décrit un développement ralenti par un second chantier permanent: maintenir et mettre à jour son jeu culte.

Le constat est simple. Deux projets. Une seule personne aux commandes. Et un arbitrage qui pèse sur le calendrier. Barone dit travailler sept jours sur sept, avec une répartition stable: cinq jours sur Haunted Chocolatier, deux jours sur Stardew Valley. Le résultat se voit surtout là où les joueurs l’attendent: aucune fenêtre de lancement, même approximative.

Un jeu annoncé en 2021, développé depuis 2020

Haunted Chocolatier a été annoncé en 2021, après un démarrage du développement en 2020. Depuis, les informations ont surtout pris la forme de signaux dispersés: des captures partagées par Barone sur les réseaux sociaux et une présence sur une web officielle ouverte depuis cinq ans.

Concrètement, le public a vu des images, quelques éléments de gameplay, et des indications d’intention. Mais rien qui ressemble à une feuille de route. Cette retenue colle au profil du développeur: perfectionnisme revendiqué, attention au détail, et préférence pour un produit finalisé plutôt que pour une communication cadencée.

Le problème? Le rythme de production reste entièrement lié à ses choix personnels de priorisation. Et ces choix sont contraints par l’autre jeu, celui qui continue de vivre, de grossir et de mobiliser du temps: Stardew Valley.

Stardew Valley 1.6 en 2024: l’update qui a absorbé du temps

Le basculement est devenu visible avec la mise à jour 1.6 de Stardew Valley, publiée en 2024. Le texte la décrit comme l’une des plus ambitieuses du jeu de ferme, et surtout comme un chantier qui a pris du temps sur l’autre projet.

Autre point. Barone veut éviter que le même scénario se reproduise avec la future mise à jour 1.7. Pour limiter l’effet d’aspiration de Stardew Valley sur son planning, il s’impose une discipline: travailler tous les jours et verrouiller une répartition hebdomadaire.

Dans les faits, cette organisation officialise une réalité que beaucoup de développeurs solo connaissent: la maintenance d’un jeu à succès devient un produit en soi. Correctifs, ajouts, suivi des retours, compatibilités. Chaque itération peut repousser la suivante, surtout quand la même personne doit écrire le code, tester, équilibrer, et communiquer.

C’est compliqué de changer de vitesse: la double production au quotidien

Dans son interview à Game Informer, Barone résume la difficulté par une phrase directe: C’est compliqué de changer de vitesse, dit-il, en expliquant qu’il doit alterner entre deux jeux en parallèle. Il précise que ce n’est pas ce qu’il préfère, mais que c’est ce qu’il juge nécessaire.

Concrètement, passer d’un projet à l’autre n’est pas une simple question d’agenda. C’est un changement de contexte mental: priorités de design, logique technique, ton artistique, et attentes du public. Sur Stardew Valley, il s’agit d’un jeu déjà installé, avec une base de joueurs et des habitudes. Sur Haunted Chocolatier, il s’agit d’un jeu à construire, avec des systèmes à stabiliser et une identité à affirmer.

Barone va plus loin. Il explique ressentir le besoin de disparaître, de s’isoler dans une cabane et de travailler sans distractions. Il dit aussi apprécier les emails des fans de Stardew Valley, mais reconnaît que jongler avec autant de choses rend la concentration plus difficile.

Une phrase tranche: il estime que développer Haunted Chocolatier est plus dur que développer Stardew Valley. Pas parce que l’expérience manque, mais parce que la situation n’est plus la même. Stardew Valley était un projet unique. Haunted Chocolatier se construit sous la pression d’un succès existant, et avec un second produit à entretenir.

Pas de date, et une promesse: il sortira quand il sera terminé

Haunted Chocolatier n’a aucune date de lancement, ni même d’estimation. La dernière communication citée sur la web officielle remonte à la fin janvier: Barone y affirme travailler, comme toujours et explique ne pas vouloir donner de date parce que le jeu sortira quand il sera terminé.

Ce choix de communication n’est pas neutre. Il protège le développeur d’un engagement public qu’il ne peut pas garantir, surtout avec une charge de travail partagée. Il protège aussi le projet d’une pression de calendrier qui pousse souvent à sortir un jeu avant qu’il ne corresponde à l’ambition initiale.

Mais cette stratégie a un coût. Plus l’attente s’étire, plus le jeu devient un objet de spéculation. Les joueurs comparent, projettent, et remplissent les vides. La moindre capture ou mention devient un événement. Et l’absence de fenêtre de sortie entretient une tension permanente entre curiosité et frustration.

Reste un détail. Tant que Stardew Valley continuera d’exiger des mises à jour, Haunted Chocolatier avancera avec une contrainte structurelle: le temps. Barone a choisi de porter les deux. Sa semaine est déjà découpée. Et la date, elle, reste hors champ.