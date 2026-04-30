Jujutsu Kaisen Modulo: Akutami explique l’absence initiale des héros du manga original

Gege Akutami a levé un coin du voile sur un choix éditorial qui a intrigué une partie du lectorat: dans Jujutsu Kaisen Modulo, les personnages emblématiques du manga original ont mis plusieurs chapitres avant de montrer leur visage. L’explication, livrée dans un message publié à l’occasion du tome final du spin-off, tient en une formule simple: la crainte d’une réaction négative des fans face à des designs repris par un autre trait, celui de Yuji Iwasaki, nouveau dessinateur du projet.

Le cas est loin d’être anecdotique. Dans un univers aussi codifié que celui de Jujutsu Kaisen, où l’identité visuelle des protagonistes est devenue un marqueur fort, la question de la continuité graphique pèse lourd. À l’arrivée, ce qui devait être une précaution s’est transformé en stratégie de révélation, jusqu’à un choix assumé de dévoiler des figures connues dans le dernier chapitre, une décision que l’auteur présente comme une agréable surprise au vu de l’accueil.

Un message de Gege Akutami dans le tome final de Modulo

Le point de départ est un texte de Gege Akutami publié dans le volume final de Jujutsu Kaisen Modulo. L’auteur y explique que l’équipe a volontairement évité, autant que possible, de montrer les visages de personnages déjà établis dans l’œuvre mère. La raison invoquée est la prudence: le spin-off reposant sur le dessin de Yuji Iwasaki, un style différent pouvait exposer la série à des critiques immédiates, voire à un rejet de la part d’une frange de lecteurs attachés à la patte originale.

Dans cette note, Akutami raconte un basculement: en constatant que la version de Jujutsu Kaisen proposée par Iwasaki était bien reçue, l’équipe a décidé d’aller plus loin et de révéler les personnages existants. Le choix final, concentré sur le dernier chapitre, n’est pas présenté comme un simple clin d’œil, mais comme l’aboutissement d’un arbitrage entre fidélité, prudence et désir de satisfaire un public qui attendait des ponts plus visibles avec la série principale.

Ce type de déclaration est révélateur d’un point souvent sous-estimé: dans un univers de manga à forte notoriété, la continuité ne se joue pas seulement sur les événements ou la chronologie, mais aussi sur la perception immédiate du lecteur. Un visage, une silhouette, une expression, peuvent suffire à déclencher l’adhésion ou la méfiance, surtout quand la main qui dessine n’est plus la même.

Pourquoi un changement de dessinateur peut déclencher un rejet des designs

Le cœur de la crainte évoquée par Akutami tient à un phénomène classique: la reconnaissance visuelle. Dans un manga populaire, les lecteurs mémorisent des repères graphiques très précis, lignes du visage, manière de traiter les ombres, dynamisme des combats. Or Yuji Iwasaki ne reproduit pas mécaniquement le trait d’Akutami, et c’est précisément ce qui rend l’exercice risqué.

Dans un spin-off, deux attentes entrent souvent en collision. D’un côté, le public réclame une continuité: retrouver des personnages familiers, des lieux, des codes, un ton. De l’autre, l’intérêt d’une série dérivée repose aussi sur une proposition: un autre angle, un rythme différent, parfois une esthétique plus personnelle. Ici, l’équipe a visiblement considéré que montrer trop tôt des figures iconiques pouvait réduire le spin-off à une comparaison permanente, chapitre après chapitre, entre l’original et la copie supposée.

Ce choix de temporisation répond aussi à une logique de protection du dessinateur. En retardant l’apparition des héros les plus identifiables, Iwasaki pouvait installer son style sur des personnages et des séquences moins exposés, construire une grammaire visuelle cohérente, puis aborder les designs les plus attendus avec un lectorat déjà disposé à accepter ses partis pris.

Les premiers chapitres sans Itadori: une stratégie de mise en place du spin-off

Pour une partie des lecteurs, l’absence initiale de visages familiers a pu donner une impression paradoxale: celle d’évoluer dans un univers connu, mais sans les signaux immédiats qui rappellent Yuji Itadori et le noyau dur de la série principale. Ce flottement est souvent risqué dans un spin-off, car la promesse implicite est précisément de prolonger une expérience déjà aimée.

Mais ce démarrage peut aussi se lire comme un choix de narration. Un dérivé qui s’ouvre trop vite sur ses icônes prend le risque d’écraser ses nouveaux enjeux sous le poids du casting original. À l’inverse, installer d’abord un cadre, de nouveaux personnages, une autre dynamique, permet de faire exister Modulo comme un objet à part entière, avant de réactiver le lien émotionnel avec la série mère.

La prudence évoquée par Akutami recouvre donc deux dimensions: éviter la critique sur le plan graphique, mais aussi éviter que le spin-off soit jugé uniquement à l’aune de sa capacité à imiter l’original. En retardant l’entrée des têtes d’affiche, l’équipe s’est offert du temps pour installer un contrat de lecture: accepter une déclinaison, pas une reproduction.

La réception des lecteurs a poussé l’équipe à dévoiler les personnages

Le point décisif, selon Gege Akutami, est la réception. Une fois le style de Yuji Iwasaki jugé favorablement par le public, l’équipe a changé de posture: plutôt que de se protéger, elle a tiré la maison par la fenêtre en révélant des personnages déjà connus. Le message de l’auteur insiste sur l’idée que cette confiance accordée au dessinateur a été confirmée par les retours, au point de faire de la révélation finale un moment d’enthousiasme plutôt qu’un terrain miné.

La mécanique est typique de la culture manga contemporaine, très sensible aux signaux communautaires. Les réactions des lecteurs, qu’elles viennent des discussions autour des chapitres ou de la réception globale d’un arc, influencent les perceptions et peuvent modifier la manière dont une équipe assume ses choix. Ici, l’acceptation du trait a servi de feu vert: non seulement le spin-off pouvait exister, mais il pouvait aussi se permettre d’entrer frontalement dans le territoire des designs iconiques.

Ce basculement raconte aussi une réalité industrielle: la valeur d’un univers ne repose pas uniquement sur des intrigues, mais sur des assets narratifs et visuels, au premier rang desquels les personnages principaux. Les montrer, c’est activer un capital affectif. Les cacher, c’est retarder ce levier, avec le risque de frustrer, mais aussi la possibilité de créer un rendez-vous, presque un événement, quand ils apparaissent enfin.

Ce que Modulo dit de la gestion des franchises manga et de MAPPA côté anime

Le cas Jujutsu Kaisen Modulo s’inscrit dans une tendance plus large: la gestion de franchise. Un succès comme Jujutsu Kaisen vit sur plusieurs supports, manga, anime, produits dérivés, événements, et parfois séries annexes. Chaque extension pose la même question: comment élargir sans diluer, comment varier sans trahir.

Dans l’écosystème de l’anime, l’adaptation de Jujutsu Kaisen par MAPPA a aussi contribué à fixer des standards visuels dans l’esprit du grand public. Même si Modulo reste un manga, la popularité de l’anime renforce l’exigence de cohérence: beaucoup de lecteurs ont en tête des versions animées, des couleurs, des timings de combat. Cela augmente mécaniquement la pression sur toute déclinaison graphique, surtout quand un nouveau dessinateur intervient.

En creux, la note d’Akutami montre une approche pragmatique: plutôt que de promettre une continuité parfaite, l’équipe a misé sur l’acceptation progressive. Ce n’est pas un aveu de faiblesse, c’est une méthode de pilotage. Le spin-off teste d’abord sa capacité à convaincre, puis il réintroduit les symboles les plus sensibles une fois le terrain stabilisé.

Reste une question ouverte pour les futures extensions de la franchise: à mesure que l’univers s’étend, la tolérance du public à des variations de style va-t-elle augmenter, ou au contraire se réduire sous l’effet de standards toujours plus fixés par l’anime et les visuels officiels? Dans le cas de Modulo, la réponse a été positive, au point de transformer une crainte initiale en validation publique du travail de Yuji Iwasaki.