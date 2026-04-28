Orbitals, le coop de la Switch 2 inspiré d’It Takes Two, vise une sortie exclusive en 2026

Orbitals veut se placer dans le sillage des références du jeu coopératif moderne. Présenté comme un titre dans l’esprit des productions de Hazelight, le studio derrière It Takes Two, le projet est annoncé sur Nintendo Switch 2 et vise une sortie en 2026, sans date plus précise à ce stade.

Orbitals vise le sillage d’It Takes Two et Split Fiction

Le positionnement est explicite: Orbitals se revendique d’une grammaire de jeu popularisée par Hazelight, avec une coopération pensée comme le cœur du design, pas comme une option. La comparaison est faite avec It Takes Two, devenu une référence du genre par sa capacité à imposer la coordination, à varier les situations et à rythmer l’aventure par des mécaniques renouvelées.

Le jeu est aussi rapproché de Split Fiction, autre jalon cité dans sa filiation. L’idée est de parler à un public qui attend des expériences coop structurées, où la progression dépend d’une complémentarité permanente entre deux joueurs, plutôt que d’un simple partage d’écran ou d’un mode duo greffé après coup.

Dans cette logique, Orbitals se présente comme un titre qui cherche moins à impressionner par la performance technique qu’à installer une dynamique de binôme, avec des séquences pensées pour être discutées, tentées, ajustées. C’est précisément ce qui a fait la force des jeux Hazelight: la sensation que chaque obstacle est une petite négociation entre deux cerveaux, deux rythmes, deux façons de lire l’espace.

Un ex-développeur Hazelight annoncé à la direction du jeu

L’autre élément mis en avant tient à l’équipe. Orbitals est porté par un directeur de jeu présenté comme un ancien développeur Hazelight. Dans l’écosystème du jeu vidéo, ce type de trajectoire sert souvent de signal: il ne s’agit pas d’une simple influence esthétique, mais d’une volonté d’importer une méthode de conception, une culture de studio, une manière de découper les niveaux et d’écrire les interactions.

Le crédit Hazelight, même indirect, renvoie à une approche très spécifique: la coopération n’est pas un bonus social, c’est une contrainte de design. Les puzzles, l’action, la mise en scène, la progression, tout est supposé s’articuler autour d’un duo. Cela implique aussi un calibrage fin de la difficulté, pour éviter le double écueil du jeu trop permissif, où chacun peut faire sa vie, et du jeu trop punitif, où le binôme se délite dès que les niveaux demandent une synchronisation trop stricte.

La présence d’un profil issu de Hazelight ne garantit pas à elle seule le résultat, mais elle ancre Orbitals dans une lignée claire. Le marché du coop narratif et scénarisé reste plus étroit que celui du multijoueur compétitif, mais il est identifiable, et les joueurs y sont souvent sensibles à la cohérence de la proposition: un jeu coop se juge sur sa capacité à éviter les temps morts, à surprendre sans se disperser, et à faire de la communication entre joueurs une mécanique à part entière.

Une exclusivité Nintendo Switch 2 annoncée pour 2026, sans date précise

À ce stade, Orbitals n’a pas de calendrier détaillé: aucun release date n’est communiqué, seulement une fenêtre annoncée pour 2026. L’éditeur et l’équipe évoquent une sortie en exclusivité sur Switch 2, et aucune version sur d’autres plateformes n’est annoncée pour le moment.

Ce choix d’exclusivité est stratégique. La coopération canapé reste historiquement un terrain favorable aux consoles Nintendo, portées par une culture du jeu à plusieurs dans le salon. La Switch a aussi imposé des usages hybrides, entre téléviseur et portable, qui peuvent servir un jeu coop selon la manière dont il est pensé: jeu à deux sur grand écran, sessions plus courtes, ou partage de la machine dans certains contextes familiaux.

Pour Nintendo, une exclusivité de ce type peut aussi jouer un rôle d’image. La marque cherche régulièrement à étoffer son catalogue avec des expériences qui ne reposent pas uniquement sur ses franchises internes. Pour un studio tiers, l’exclusivité peut offrir une lisibilité marketing plus forte, au prix d’un marché initial plus restreint que celui d’un lancement multiplateforme. La question, souvent, est celle de la durée: exclusivité permanente, ou temporisation avant d’autres versions. À ce stade, Orbitals est présenté comme un projet Switch 2 uniquement.

Un jeu pour fans d’anciens anime: un marqueur esthétique et générationnel

Orbitals est aussi décrit comme un titre destiné aux amateurs d’anciens anime. Ce positionnement dit beaucoup de la bataille actuelle pour l’attention: au-delà des mécaniques, un jeu doit afficher une identité immédiatement lisible, surtout quand il se place dans l’ombre de références très populaires.

L’expression renvoie à un imaginaire précis, souvent associé à des codes visuels marqués, à des personnages au chara-design expressif, à des couleurs tranchées, et à une mise en scène qui privilégie l’élan dramatique et l’exagération contrôlée. Dans le jeu vidéo, cette influence peut se traduire par des animations plus démonstratives, des effets stylisés, et une narration qui assume un ton plus feuilletonnant.

Ce marqueur vieux anime a aussi une dimension générationnelle. Il vise un public qui a grandi avec certaines esthétiques et qui peut chercher aujourd’hui des œuvres qui réactivent ces repères, sans forcément tomber dans la citation pure. L’enjeu, pour Orbitals, sera de transformer cette promesse en langage de gameplay, pas seulement en habillage. Un jeu coop qui fonctionne durablement est rarement celui qui se contente d’être “joli”: c’est celui qui fait naître des réflexes communs, des rituels de duo, une mémoire partagée des niveaux et des situations.

En attendant des détails plus concrets sur son contenu, Orbitals se présente donc comme un projet à double accroche: la filiation Hazelight pour la structure coop, et l’ADN anime pour l’identité. Un mix qui peut séduire sur Switch 2, plateforme où les jeux stylisés et les expériences à deux ont souvent trouvé leur public.