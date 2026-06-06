15€, 90% d’avis positifs, mode coop complet, ce jeu Souls surprend les fans de Dark Souls

Steam propose un jeu de type Souls en coopération à 15 euros avec 90 % d’avis positifs sur la plateforme. Une affaire rare pour ce type de productions, généralement plus coûteuses et moins bien accueillies par les joueurs.

Le titre cumule déjà une communauté enthousiaste malgré son tarif ultra-compétitif. Les jeux Souls connaissent depuis quelques années un engouement sans précédent, porté par le succès massif d’Elden Ring et Dark Souls. Mais rares sont ceux qui proposent une expérience coopérative intégrale dès le départ, surtout à ce prix.

Pourquoi 90 % d’avis positifs pour 15 euros?

Le ratio satisfaction-prix joue massivement en faveur du jeu. Les acheteurs potentiels comparent systématiquement: d’autres productions Souls neuves tournent autour de 40 à 70 euros, avec des taux d’approbation souvent entre 70 et 80 %. Ici, le tarif d’entrée élimine l’hésitation. Pour 15 euros, un joueur de Souls teste sans risque réel.

Autre élément: la coopération intégrée. Beaucoup de Souls classiques proposent le multijoueur en option. Celui-ci le place au cœur du design, ce qui attire une audience différente – moins hardcore, plus communautaire. Les avis positifs reflètent probablement cette accessibilité relative.

Le format Souls en coopération: une tendance qui se consolide

Steam vit actuellement une période de saturation dans le créneau Souls-like, avec des dizaines de clones annuels. La majorité disparaît en quelques semaines, écrasée par les géants du genre. Celui-ci échappe au phénomène. Les 90 % d’avis positifs signalent un produit respectueux des codes du genre sans tomber dans l’imitation éhontée.

Côté chiffres: Steam n’affiche pas les volumes de ventes, mais 90 % avec plusieurs centaines d’avis (minimum pour cette notation stable) indique une petite audience, loyale et satisfaite. C’est le contraire des blockbusters explosifs; plutôt un succès d’estime.

Opportunité pour les joueurs solo confinés dans le genre

Le Souls conventionnel rebute souvent: difficulté extrême, absence de mode difficile configurable, exigence de perfection. La proposition coopérative abaisse cette barrière – affronter les boss à deux change tout. Même les ennemis standard deviennent différents.

À 15 euros, le jeu devient une porte d’entrée idéale pour qui hésite entre Dark Souls et autre chose. Pas d’engagement financier lourd, promesse d’aide coordonnée. Steam profite de cette fenêtre: l’algorithme du store recommande les jeux bien notés à bas prix, ce qui génère une boucle positive de visibilité.

Le point faible reste la durée de vie. Les productions Souls bon marché souffrent souvent d’une campagne trop courte ou d’un content endgame maigre. Ici, 90 % d’avis ne garantit pas 50 heures de gameplay – peut-être 15 à 20. Mais pour 15 euros, le calcul reste intéressant.