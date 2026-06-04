MSI lance sa Claw 8 EX AI+, une console portable qui fait directement face à la concurrence d’Asus et Acer. Les Numériques ont pu tester cette nouvelle venue sur le marché des appareils nomades.

Le marché des consoles portables de haut de gamme s’intensifie. Après les ROG Ally d’Asus et les appareils d’Acer, MSI propose sa propre réponse avec la Claw 8 EX AI+. Cette nouvelle venue entend prouver ses capacités face aux ténors du secteur.

Un écran de 8 pouces pour concurrencer directement Asus et Acer

La Claw 8 EX AI+ s’attaque frontalement à des machines déjà établies. Son écran de 8 pouces la positionne dans la même catégorie que ses concurrents directs. Cette taille représente l’équilibre recherché entre portabilité et confort de jeu : assez grand pour une expérience immersive, assez compact pour tenir en main pendant des heures.

MSI mise sur la qualité de l’affichage pour se démarquer. Les tests des Numériques révèlent une machine pensée pour offrir une expérience visuelle premium sur ce type d’appareil portable. Le positionnement face à Asus et Acer montre que MSI entend clairement piquer des parts de marché chez ces deux fabricants établis.

À qui s’adresse cette console portable ?

La Claw 8 EX AI+ cible les joueurs qui cherchent une alternative crédible aux solutions dominantes. Ce public ne cherche pas nécessairement le moins cher, mais plutôt une machine fiable capable de proposer une expérience gaming solide en déplacement.

Les caractéristiques de MSI semblent pensées pour séduire les joueurs exigeants : ceux qui jouent à des titres modernes et attendent une fluidité convenable. C’est un positionnement légitime dans un secteur où Asus et Acer ont établi des standards que tout nouvel arrivant doit respecter, sinon surpasser.

Les premières impressions des Numériques

Les premières impressions des Numériques

La prise en main effectuée par Les Numériques met en avant les atouts de cette machine. L’appareil semble offrir une ergonomie pensée, avec des commandes accessibles et une distribution du poids acceptable pour les longues sessions de jeu.

Le vrai test sera la durabilité et la performance à l’usage. Sur papier, MSI propose une alternative sérieuse. Sur le terrain, il faudra que la Claw 8 EX AI+ tienne ses promesses face à des concurrents aguerris qui bénéficient déjà d’une base installée et d’une réputation établie.

Ce que MSI doit démontrer : que ses choix techniques justifient un positionnement premium. Dans le marché actuel des consoles portables, les joueurs ne changent de machine que pour des raisons solides.