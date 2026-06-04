Netflix lance son premier « roast » français avec des champions du monde, des clashs mémorables et une apparition surprise de François Hollande. « Dans la sauce » réunit Adil Rami, Christophe Dugarry et autres stars pour décortiquer l’humour de dérision à la française, un format jusqu’ici dominant aux États-Unis.

Le roast, pratique très populaire outre-Atlantique, débarque enfin en France via Netflix. « Dans la sauce » matérialise cette arrivée tardive du format comédie par excellence du stand-up américain : faire la satire méchante, drôle et assumée de personnalités. La plateforme passe ainsi à la trappe les pincettes hexagonales pour servir du clash pur, avec des champions du monde 1998 et 2018 comme invités principaux.

Adil Rami et Christophe Dugarry au cœur du spectacle

Le casting réunit des figures majeures du ballon rond français. Adil Rami, ancien défenseur champion du monde 2018, et Christophe Dugarry, champion du monde 1998, incarnent les deux générations qui fondent ce projet. Ces deux profils de footballeurs reconvertis en personnalités médiatiques apportent la stature nécessaire pour supporter un format basé sur l’auto-dérision et la moquerie mutuelle.

Le choix n’est pas anodin : l’un sort du vestiaire en tant que joueur titre, l’autre a plusieurs décennies de vie publique derrière lui. Les deux générations se retrouvent face aux blagues, ce qui crée une dynamique naturelle où la nostalgie côtoie l’actualité sportive.

Paul de Saint Sernin aux commandes : un animateur ambitieux

Paul de Saint Sernin, animateur de l’émission, a des rêves à la hauteur du format. Selon ses déclarations, il rêverait même de vanner Zizou , Zinédine Zidane, bien entendu, qui reste intouchable dans l’imaginaire collectif français. Cette ambition révèle l’ADN du projet : repousser les limites de ce qu’on peut dire en France sur les figures sacrées du sport.

Concrètement, c’est l’animateur qui orchestre les vannes, qui relance les débats, qui pousse les invités à se confronter verbalement. Son rôle n’est pas neutre : il est le meneur de jeu qui transforme le divertissement en vraie compétition de blagues.

François Hollande : l'invité surprise qui cristallise l'ambition du projet

François Hollande : l’invité surprise qui cristallise l’ambition du projet

L’apparition de François Hollande illustre le positionnement de Netflix : transformer « Dans la sauce » en événement politique autant que ludique. Un ancien président sur un plateau dédié au roast français, c’est la promesse que personne, vraiment personne, n’échappe au format.

Cette présence symbolise aussi l’écart culturel que le projet tente de combler. Le roast américain s’attaque aux célébrités sans hiérarchie ; le format français l’importait en conservant des tabous. Netflix choisit donc de les dynamiter en mettant un ancien chef d’État en première ligne.

Le roast français : une acculturation tardive mais nécessaire

Pourquoi maintenant ? Parce que la pratique gagne du terrain dans l’hexagone depuis plusieurs années, portée par le stand-up croissant des plateformes numériques. Netflix considère visiblement que le public français est prêt à digérer l’humour par la dérision systématique, le clash assumé et l’absence de filtre bienséance.

Ce décalage temporel avec les États-Unis , où le roast prospère depuis une décennie , dit quelque chose sur les résistances culturelles françaises. Ici, on préfère l’ironie fine à l’insulte assumée. Netflix parie sur un changement de sensibilité, notamment chez les jeunes audiences habituées aux codes numériques internationaux.

Champions du monde comme vecteur de légitimité

Utiliser des champions du monde ne relève pas du hasard : c’est la seule catégorie de célébrités qui transcende les clivages français. Un défenseur et un attaquant de deux générations gagnantes incarnent la fierté nationale, ce qui octroie une sorte de permission implicite à dire des choses interdites ailleurs. On ne critique pas les champions ; on les vanne gentiment, comme des frères.

C’est le contrat implicite de Netflix : si vous acceptez ce format en champions du monde, le public acceptera que vous soyez « dans la sauce ».