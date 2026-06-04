Marjane Satrapi, auteure de « Persepolis » et figure majeure de la bande dessinée contemporaine, a disparu. Emmanuel Macron salue « une immense artiste qui avait transformé une enfance iranienne en fable universelle ». Son décès provoque une vague d’hommages de la part de nombreuses personnalités du monde de la culture.

La nouvelle a circulé mardi, provoquant une onde de choc dans l’univers de l’édition et de la bande dessinée. Marjane Satrapi n’est plus. L’artiste franco-iranienne, dont le nom reste indissociable du chef-d’œuvre qui l’a révélée au monde entier, disparaît à un moment où son œuvre continue de rayonner bien au-delà de ses frontières d’origine.

« Persepolis » : une révolution graphique et narrative

Si Marjane Satrapi reste dans les mémoires collectives, c’est d’abord pour « Persepolis », son roman graphique devenu phénomène littéraire. Cette œuvre majeure a fait bien plus que raconter une histoire personnelle : elle a transformé un récit d’enfance iranienne en allégorie universelle de la liberté et de l’identité face à l’oppression. Le livre a circulé dans les écoles, les universités, et au-delà des frontières francophones, portant la voix d’une génération disparue.

L’impact de cet ouvrage dépasse largement le cadre de la bande dessinée traditionnelle. Marjane Satrapi a prouvé que le médium graphique pouvait rivaliser avec les grands romans en termes de profondeur psychologique et de portée émotionnelle. Elle a ouvert des portes que d’autres créateurs ont pu franchir, redéfinissant les possibilités narratives du neuvième art.

Une artiste au-delà de la planche

Le parcours de Marjane Satrapi ne s’arrête pas à l’encre et au papier. L’artiste n’était pas qu’une auteure de bande dessinée : elle s’est aventurée dans de nombreux domaines créatifs, explorant différentes facettes de l’expression artistique. Cette polyvalence confirme ce que ses contemporains soulignaient déjà : l’existence d’une véritable créatrice, capable de faire vibrer le public par des moyens variés.

Ce refus de se laisser enfermer dans une seule discipline montre une ambition artistique particulière. À l’heure où beaucoup d’auteurs cultivent leur niche, Satrapi avait choisi de se projeter dans des univers différents, testant sa capacité à créer des mondes, qu’ils soient dessinés, filmés ou imagés. C’est cette énergie créatrice qui a séduit le public et les critiques, au-delà des seules frontières du polar ou de la littérature générale.

Les hommages du monde de la culture

Les hommages du monde de la culture

Depuis l’annonce de sa disparition, les réactions affluent. Emmanuel Macron a salué son œuvre, rappelant comment elle « avait transformé une enfance iranienne en fable universelle ». Cette reconnaissance officielle illustre l’importance culturelle que Marjane Satrapi avait acquise bien au-delà du cercle des spécialistes de la bande dessinée.

Des figures majeures du cinéma, comme Catherine Deneuve, et du monde artistique plus large, aux côtés de créateurs comme Joann Sfar, ont exprimé leur tristesse. Ces hommages convergent vers un même constat : Marjane Satrapi représentait bien plus qu’une auteure. Elle incarnait une certaine forme de résistance créative, la capacité à faire entendre une voix singulière malgré les obstacles.

Un héritage qui perdure

« Persepolis » continue de circuler dans les lycées, les bibliothèques, les librairies. Des générations de lecteurs découvrent à travers elle l’histoire du régime iranien, la complexité des identités migrantes, et la puissance de l’amitié. Ce qui caractérise l’héritage de Marjane Satrapi, c’est justement cette capacité de son œuvre à rester vivante, à continuer de poser des questions, à émouvoir des lecteurs qu’elle ne connaîtra jamais.

La disparition de Marjane Satrapi marque la fin d’une présence, mais non celle de son influence. Dans un monde où les barrières entre disciplines s’effacent de plus en plus, son exemple demeure : celui d’une artiste qui a refusé de choisir, qui a donné sa voix à ceux qui n’en avaient pas, et qui a prouvé que la bande dessinée pouvait être un art aussi profond, aussi exigeant et aussi nécessaire que n’importe quel autre.