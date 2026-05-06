« Enchaînés », nouvelle série française diffusée sur France.tv, aborde frontalement l’histoire de l’esclavage colonial. Créée par Alain Moreau, la fiction explore les relations de domination entre maîtres et esclaves comme miroir des rapports coloniaux.

La fiction française s’empare enfin d’un pan douloureux de son histoire coloniale. « Enchaînés », désormais disponible sur la plateforme France.tv, marque une rupture dans le paysage audiovisuel hexagonal en portant à l’écran les réalités brutales de l’esclavage. Un projet ambitieux qui signe l’engagement des créateurs français à interroger leur passé colonial.

Alain Moreau théorise les rapports de domination coloniale

Pour son créateur Alain Moreau, la série dépasse le simple récit historique. « Le lien maître esclave est une version individualisée de la relation entre puissance coloniale et colonie », explique-t-il. Cette approche conceptuelle transforme chaque interaction personnelle en métaphore des mécanismes de domination à l’échelle impériale.

Cette grille de lecture politique distingue « Enchaînés » des précédentes tentatives françaises d’aborder l’esclavage. Plutôt que de se limiter à la dimension humaine du drame, Moreau inscrit son récit dans une analyse systémique des rapports de pouvoir coloniaux. La fiction devient ainsi un outil de décryptage des structures historiques de domination.

Des conditions de tournage qui reflètent la dureté du sujet

Le tournage lui-même a constitué un défi technique et physique considérable. Décors dévastés, omniprésence du bruit et invasion de moustiques ont marqué la production, selon les témoignages rapportés par Le Parisien. Ces contraintes matérielles, loin d’être anecdotiques, participent de l’authenticité recherchée par l’équipe.

La question du lieu de tournage a d’ailleurs alimenté les discussions. Contrairement aux apparences, la série n’aurait pas été entièrement réalisée à La Réunion, comme le précise AlloCiné. Cette précision souligne les enjeux géographiques et symboliques qui entourent les productions traitant de l’histoire coloniale française.

Lula Cotton-Frapier porte l'héritage familial à l'écran

Lula Cotton-Frapier porte l’héritage familial à l’écran

Lula Cotton-Frapier, l’une des actrices principales, incarne cette transmission mémorielle. Issue d’une famille d’artistes reconnus, elle confie que son père lui répétait souvent certains préceptes, selon les confidences recueillies par Gala. Cette dimension personnelle ancre la fiction dans une continuité générationnelle.

Son casting illustre la volonté des producteurs de confier ces rôles à des interprètes conscients de la charge historique qu’ils portent. Cotton-Frapier représente cette nouvelle génération d’acteurs français qui assume pleinement l’héritage colonial dans son travail artistique.

France.tv mise sur les sujets historiques sensibles

Le choix de France.tv de programmer « Enchaînés » s’inscrit dans une stratégie éditoriale plus large. La plateforme publique multiplie les contenus historiques ambitieux, positionnant le service public audiovisuel comme porteur de mémoire collective. Cette programmation répond également aux attentes d’un public français de plus en plus demandeur de contenus qui interrogent l’histoire nationale.

L’accueil critique et public de « Enchaînés » constituera un test pour l’avenir des productions françaises traitant de l’esclavage. Le succès ou l’échec de la série déterminera la capacité de la fiction hexagonale à s’emparer durablement de ces sujets longtemps occultés. Un enjeu qui dépasse le seul divertissement pour toucher aux fondements de la conscience historique française.