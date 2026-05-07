Benjamin Voisin incarnera Johnny Hallyday dans un biopic dont le tournage débute le 1er juin. Laura Smet rejoint le casting pour interpréter une figure importante de la vie du chanteur, officialisant un projet cinématographique attendu sur l’icône française.

Les premières images du biopic consacré à Johnny Hallyday viennent d’être dévoilées, confirmant officiellement l’identité de l’acteur qui endossera le rôle de « l’idole des jeunes ». Benjamin Voisin a été choisi pour incarner le rockeur français dans ce film très attendu, dont la production entre désormais dans sa phase active.

Le projet prend une dimension particulièrement symbolique avec l’annonce de la participation de Laura Smet, fille de Johnny Hallyday, qui rejoint le casting pour interpréter une figure marquante de l’univers du chanteur. Cette implication familiale directe confère au film une authenticité recherchée par les producteurs.

Benjamin Voisin face au défi de l’incarnation

Le choix de Benjamin Voisin pour le rôle-titre représente un pari artistique majeur. L’acteur, révélé notamment dans “Été 85” de François Ozon, devra s’approprier l’aura et la gestuelle si particulières de Johnny Hallyday. Les premières images diffusées montrent déjà un travail de transformation physique et stylistique pour coller au personnage iconique.

Cette casting constitue une étape cruciale dans la carrière de Voisin, qui accède ainsi à l’un des rôles les plus exposés du cinéma français contemporain. Incarner Johnny Hallyday implique de maîtriser non seulement la dimension scénique du personnage, mais aussi sa complexité émotionnelle et ses contradictions.

La pression sera d’autant plus forte que le public français entretient une relation passionnelle avec la figure de Johnny, disparue en 2017. Chaque détail de l’interprétation sera scruté par des millions de fans attachés à préserver l’image de leur idole.

Laura Smet apporte la caution familiale au projet

L’arrivée de Laura Smet dans le casting marque un tournant symbolique pour le biopic. En acceptant de participer au film sur son père, elle offre une forme de légitimité artistique et émotionnelle au projet, alors que la famille Hallyday reste divisée sur les questions d’héritage.

Son rôle d’une « figure importante » de la vie du chanteur reste encore mystérieux, mais cette participation suggère que le film abordera les aspects les plus intimes de l’existence de Johnny. Laura Smet, elle-même actrice confirmée, apporte son expérience professionnelle à un projet qui nécessite une approche délicate.

Cette implication familiale directe distingue le biopic des autres productions consacrées à des célébrités disparues, généralement réalisées sans l’aval des proches. Elle témoigne aussi d’une volonté de contrôler le récit cinématographique autour de la figure paternelle.

Un tournage stratégiquement programmé pour juin

Un tournage stratégiquement programmé pour juin

Le démarrage du tournage le 1er juin s’inscrit dans un calendrier de production ambitieux. Cette date marque l’entrée en phase opérationnelle d’un projet annoncé depuis plusieurs mois et désormais doté de son casting principal.

La temporalité choisie permet d’envisager une sortie en salle courant 2025, positionnant le film sur une période stratégique pour toucher le large public attaché à Johnny Hallyday. Les producteurs misent sur l’effet nostalgie et l’attachement durable des Français à leur rockeur national.

Le succès commercial du projet dépendra largement de sa capacité à séduire au-delà du cercle des fans inconditionnels. Le biopic devra conquérir les générations qui n’ont pas vécu l’époque dorée de Johnny tout en satisfaisant ceux qui l’ont accompagné pendant des décennies.