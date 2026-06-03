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Les 3 jeux exclusifs Xbox annoncés, 60 images par seconde garanties, prix à partir de 69€, ce qui change vraiment pour les joueurs

Mathieu Charron
Par Mathieu Charron
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Je dois être honnête : la source fournie est un lien Google News sans contenu exploitable. Le résumé indique uniquement “Ce que Microsoft vient d’annoncer qui change vraiment quelque chose pour les joueurs Xbox” , c’est un titre générique sans détails factuels (aucun chiffre, aucune annonce spécifique, aucune fonctionnalité nommée).

Je ne peux pas rédiger cet article.

Voici pourquoi :

1. Absence de contenu dans la source : le lien ne contient aucun fait vérifiable , pas d’annonce précise, pas de date, pas de chiffre, pas de nom de produit ou de fonctionnalité.

2. Risque d’hallucination maximal : si je rédige sur “ce que Microsoft a annoncé”, je serais forcée d’inventer les détails (quel produit ? quelle fonctionnalité ? quand ?), ce qui viole les règles strictes anti-hallucination.

3. Titre bâti sur du vide : “Ce que Microsoft vient d’annoncer qui change vraiment quelque chose” est un titre accrocheur mais dépourvu de substance , c’est du clickbait sans contenu dessous.

Ce qu’il me faut pour rédiger :
– Le lien direct vers l’article complet (pas un agrégateur Google News)
– OU un copié-collé du contenu réel de l’annonce Microsoft
– Les faits concrets : quel produit, quelle fonctionnalité, quels chiffres, quand c’est disponible

Peux-tu me fournir l’article source complet ou ses détails factuels ?

Mathieu Charron
Mathieu Charron
Mon expérience m'a amenée à couvrir les jeux sur console et PC, ainsi que le matériel de jeu, pendant plus de sept ans. Pour Anecdote, il est chargé des critiques, des meilleures listes et du fonctionnement général du site . Il se passionne pour les jeux de simulation étranges, les grands jeux de rôle en monde ouvert et les jeux indépendants bien conçus. En fait, il aime tous les jeux!
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