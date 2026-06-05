Netflix lance son premier « roast » français avec « Dans la sauce », un format d’humour décalé mettant en scène Adil Rami, Christophe Dugarry et d’autres champions du monde. François Hollande y fait une apparition remarquée, ironisant sur son retour politique huit ans après la fin de son mandat.

Le format du « roast » débarque en France sur Netflix. Importée des États-Unis où elle connaît un succès phénoménal, cette pratique consistant à se moquer de personnalités, sur le ton de l’humour décalé et du clash contrôlé, trouve enfin ses lettres de noblesse auprès du public français. « Dans la sauce » marque ainsi la première incursion du géant du streaming dans ce registre hexagonal, avec un casting largement dominé par les champions du monde , Adil Rami et Christophe Dugarry en tête de file.

Un format américain qui séduit les plateformes

Le « roast » n’a rien de nouveau outre-Atlantique. Depuis des années, Comedy Central et d’autres networks américains font de ces événements , où des comédiens s’en prennent verbalement à une personnalité invitée , des succès d’audience. Netflix a d’ailleurs produit plusieurs roasts américains de grande envergure. L’arrivée du format en France représente néanmoins un tournant : c’est la première fois que la plateforme applique cette mécanique au marché français, avec ses codes propres, son humour particulier, ses références locales.

« Dans la sauce » a donc choisi ses cibles. Le casting associe des anciens champions du monde, figures emblématiques du football français, à des humoristes ou personnalités dont le rôle consiste à les critiquer de manière humoristique. C’est sur cet équilibre , entre célébrité reconnue et vulnérabilité affichée , que le format repose.

Hollande, surprise inattendue et humour politique

Mais c’est l’apparition de François Hollande qui constitue le coup d’éclat de l’opération. L’ancien président ne s’est présenté à aucune élection présidentielle depuis la fin de son mandat en 2017, il y a donc neuf ans. Pourtant, son retour récent à une activité politique plus visible a ravivé le débat public autour de sa personne. Son passage sur Netflix joue de cette dynamique, avec humour.

La blague que Hollande place au sujet de son propre retour politique est révélatrice : « Il faut du panache pour revenir 8 ans après pour être candidat ». Cette autodérision fonctionne sur plusieurs niveaux. D’abord, elle reconnaît candidement l’improbabilité , voire l’audace , de briguer à nouveau une charge politique après un exil de près d’une décennie. Ensuite, elle transforme un sujet qui pourrait être épineux (l’image d’un politicien qui revient pour une nouvelle tentative) en matière comique. Enfin, elle démontre une aisance face au format, une capacité à rire de soi-même.

Quand la télévision réinvente la proximité politique

Quand la télévision réinvente la proximité politique

Cette incursion de Hollande dans le divertissement pop sur Netflix marque un phénomène plus large : la porosité croissante entre sphère politique et divertissement. Autrefois, une personnalité politique de son envergure aurait accordé un entretien à un journal de référence ou participé à un débat télévisé classique. Ici, elle opte pour Netflix et l’humour décontracté.

Le choix du format et de la plateforme n’est pas neutre. Netflix entend toucher un public plus jeune et urbain, friand de contenus légers et décalés. Hollande, lui, gagne en accessibilité, en proximité perçue. Le roast offre un terrain de jeu où les figures publiques peuvent se montrer moins formelles, plus humaines , et paradoxalement, plus crédibles aux yeux d’une partie de l’audience.

« Dans la sauce » s’inscrit ainsi dans une tendance plus vaste : celle d’une démocratisation comique de la sphère publique. Les champions du monde y côtoient des politiciens en retraite dans une arène où seul compte le sens de la réplique. C’est sur ce terrain inédit que Netflix construit son pari français.