Pokémon GO prépare son 10e anniversaire avec “Siempre Adelante”, la saison de l’été 2026

Pokémon GO entrera dans l’été 2026 avec une nouvelle saison baptisée Siempre Adelante, annoncée comme un jalon important dans la montée en puissance vers le 10e anniversaire du jeu mobile. Le calendrier est déjà posé: la saison démarre le 2 juin 2026 à 10:00 et se termine le 8 septembre 2026 à 10:00, selon les annonces relayées dans les informations de saison.

Sur le papier, la promesse est classique, des débuts de Pokémon, des événements et des activités compétitives. En pratique, Niantic s’appuie sur trois leviers très concrets pour occuper l’attention pendant tout l’été: la montée en puissance des Méga-évolutions, l’arrivée de nouveaux Pokémon Dynamax et une mécanique de progression mensuelle via le GO Pass, avec un légendaire à la clé chaque mois. Autour de ce socle, la saison sert aussi de rampe de lancement à un rendez-vous qui concentre beaucoup d’attentes, le Pokémon GO Fest 2026, où le jeu doit accueillir Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y.

Siempre Adelante: une saison du 2 juin au 8 septembre 2026

La structure temporelle de Siempre Adelante reprend le format saisonnier installé depuis plusieurs années: un bloc de trois mois, rythmé par des événements récurrents et des temps forts annoncés à l’avance. Les dates et horaires sont explicitement communiqués: du 2 juin 2026 à 10:00 au 8 septembre 2026 à 10:00, d’après les pages d’annonce de saison.

Ce cadrage n’est pas qu’un détail d’agenda. Il conditionne tout ce qui dépend des rotations, des apparitions de Pokémon, des bonus et des compétitions. En clair, c’est la “fenêtre de validité” de l’écosystème saisonnier. C’est comme une version logicielle déployée pour une période donnée: le même client (l’application) mais des paramètres serveur qui changent, avec des récompenses et des rencontres calibrées pour pousser certains comportements de jeu, exploration, raids, collecte, JcJ.

Le message officiel insiste sur un triptyque: débuts de Pokémon, événements en direct et “plus”, formulation suffisamment large pour couvrir aussi bien des changements de gameplay que des ajouts cosmétiques. L’idée directrice, elle, est claire: faire de l’été une séquence dense, dans un contexte particulier, l’approche du 10e anniversaire de Pokémon GO en 2026.

Méga-évolutions: Mega Raichu-X et Mega Raichu-Y annoncés pendant la saison

Premier axe mis en avant: les Méga-évolutions prennent encore plus de place. Le contenu de présentation de saison indique que Mega Raichu-X et Mega Raichu-Y, introduits dans l’univers via Leyendas Pokémon: Z-A, doivent débuter dans Pokémon GO à un moment de la saison. La communication laisse aussi entendre que d’autres Méga-évolutions sont attendues, sans les nommer à ce stade.

Techniquement, la Méga-évolution est un multiplicateur d’engagement: elle pousse à faire des combats spécifiques (souvent des raids), à optimiser une équipe, à revenir sur une boucle de jeu répétable. Traduction: ce n’est pas seulement “un nouveau monstre”, c’est un nouveau prétexte à rejouer des contenus existants, avec un enjeu de collection et de performance.

Le choix de Raichu n’est pas anodin non plus. Pikachu et sa lignée sont des marqueurs identitaires de la franchise, donc des “vecteurs marketing” faciles à mobiliser pour une saison estivale et un anniversaire. Sur le papier, c’est un ajout de contenu. En pratique, c’est une manière de remettre un visage très reconnaissable au centre de l’expérience, et de tirer l’activité vers les combats.

Dynamax confirmés: Electabuzz, Magikarp et Feebas, d’autres à révéler

Deuxième levier: les Pokémon Dynamax. La saison annonce la possibilité de rencontrer de nouveaux Dynamax, avec trois noms déjà confirmés: Electabuzz, Magikarp et Feebas. D’autres sont annoncés comme “à révéler”, ce qui installe une communication en feuilleton: une partie du contenu est connue dès le départ, une autre est gardée pour alimenter l’actualité pendant la saison.

Si l’on prend une analogie technique, c’est une stratégie proche d’un service en ligne qui publie une “roadmap” partielle: assez d’informations pour donner envie de planifier son temps de jeu, pas assez pour épuiser la nouveauté dès le premier jour. Pour Pokémon GO, ce type de cadence sert aussi un objectif communautaire, maintenir une conversation continue sur les réseaux et dans les groupes locaux, au lieu d’un pic d’intérêt suivi d’une retombée.

Le trio Electabuzz, Magikarp, Feebas mélange des Pokémon très connus et des lignes d’évolution associées à une progression qui peut être longue dans Pokémon GO. Même sans entrer dans des chiffres de taux d’apparition, l’effet recherché est lisible: proposer des cibles qui parlent à la fois aux joueurs assidus (optimisation, variantes) et aux joueurs plus occasionnels (icônes familières).

Community Days: Frigibax le 20 juin, puis Yamper, Nickit, Tadbulb ou Fidough le 4 juillet

La saison Siempre Adelante s’appuie aussi sur des rendez-vous très structurants, les Community Days. Deux dates sont déjà annoncées. Le 20 juin, le Pokémon mis en avant sera Frigibax. Puis un Community Day est prévu le 4 juillet, avec une liste de protagonistes annoncée: Yamper, Nickit, Tadbulb et Fidough, présentés comme des têtes d’affiche de l’événement.

Un troisième Community Day est mentionné le 16 août, mais le Pokémon concerné n’est pas communiqué dans les éléments fournis. Ce type de “case vide” est un outil de programmation: il permet de fixer un rendez-vous communautaire, donc une date de mobilisation, tout en gardant la possibilité d’ajuster l’annonce en fonction du reste du calendrier (événements live, sorties de contenu, équilibre des modes de jeu).

En clair, le Community Day reste une mécanique d’alignement: un même objectif partagé à grande échelle, qui densifie les parcs et les centres-villes pendant quelques heures, et qui redonne aussi de la valeur à des Pokémon précis. Sur le papier, c’est un événement de capture. En pratique, c’est une opération de synchronisation sociale, presque comme un “patch day” communautaire où tout le monde se connecte au même moment.

GO Pass mensuel: Lugia en juin, Ho-Oh en juillet, Latias en août

La progression saisonnière passera également par le GO Pass, annoncé comme renouvelé chaque mois. Le principe décrit est simple: atteindre le niveau le plus élevé du pass permet de capturer un Pokémon légendaire. Trois légendaires sont explicitement listés pour l’été: Lugia en juin, Ho-Oh en juillet et Latias en août.

Le GO Pass sert de colonne vertébrale “service” à la saison. C’est une logique de progression qui ressemble à un système de tickets dans un logiciel SaaS: un flux régulier de tâches et de récompenses, conçu pour installer une habitude. La communication mentionne aussi des récompenses variées, dont des caramelos, des Huevos Suerte (Lucky Eggs), des Polvos Estelares (Stardust) et des rencontres avec des Pokémon sauvages.

Ce choix de Lugia, Ho-Oh et Latias donne une couleur très “nostalgie” et “légendaire” à la saison, ce qui colle à la préparation d’un anniversaire. Surtout, il installe une régularité: un jalon par mois, donc trois jalons sur la période, sans obliger à attendre un grand événement ponctuel pour avoir un objectif majeur.

Pokémon GO Fest 2026: Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y annoncés

Le point de cristallisation de la saison, côté “événement”, est le Pokémon GO Fest 2026. Selon une communication relayée sur Instagram, Mega Mewtwo doit enfin arriver dans Pokémon GO, avec le début de Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y lors du GO Fest 2026.

Le choix de Mewtwo est un signal fort: c’est l’un des Pokémon les plus emblématiques, associé à une puissance et à une aura particulière dans l’imaginaire de la franchise. Dans la grammaire de Pokémon GO, l’introduction d’une Méga-évolution de ce niveau n’est pas un simple ajout cosmétique. C’est typiquement un contenu qui pousse les joueurs vers des combats coordonnés, donc vers des raids et des sessions de groupe.

Sur le papier, l’annonce est “un boss de plus”. En pratique, c’est une pièce centrale pour faire du GO Fest un rendez-vous incontournable, surtout dans une année où la communication met en avant le 10e anniversaire. Et c’est aussi une façon de créer une hiérarchie de l’attention: la saison occupe le terrain au quotidien, le GO Fest sert de pic, avec une récompense très identifiable.

Liga Combates GO: Copa Fantasa, Copa Luz Solar et compétitions annoncées

Enfin, la saison remet en avant le versant compétitif avec le retour de la Liga Combates GO. Les éléments de présentation citent l’arrivée de nouvelles coupes et compétitions, dont la Copa Fantasa et la Copa Luz Solar. L’objectif est de renouveler les formats, donc de déplacer la “méta” JcJ, les combinaisons dominantes de Pokémon, attaques et stratégies.

On peut lire ce choix comme un équilibrage d’écosystème. Pokémon GO a plusieurs boucles, capture, collection, raids, JcJ. Si l’une prend trop de place, une partie des joueurs décroche. Multiplier les coupes est une façon de redistribuer les cartes sans changer le moteur du jeu: on change les règles d’éligibilité, on incite à investir dans d’autres Pokémon, on remet en circulation des créatures moins jouées.

À cela s’ajoutent des éléments plus légers, comme de nouvelles pegatinas (stickers) à thème estival. Ce type d’ajout n’a pas le poids d’un légendaire ou d’une Méga-évolution, mais il participe à la “texture” de saison: une identité visuelle, des objets de collection, une impression de nouveauté même pour les joueurs qui ne suivent pas le JcJ.