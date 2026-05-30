The Witcher 3: CD Projekt Red détaille l’ampleur de Songs of the Past, son extension 2026

À retenir CD Projekt Red présente « Songs of the Past » comme une grande extension, pas un petit DLC.

De nouvelles informations sont attendues au Spätsommer 2026.

L’extension doit être montrée à la gamescom.

Le prix n’est pas officiellement confirmé, même si des comparaisons circulent.

Une partie des éléments sur le contenu relève encore de rumeurs relayées par la presse spécialisée.

CD Projekt Red veut couper court à une idée, Songs of the Past ne serait pas un petit contenu additionnel. Le studio parle d’une grande extension avec beaucoup de contenu, pensée comme une vraie pièce en plus de The Witcher 3, et pas comme un simple bonus de quelques quêtes.

Le message est aussi une réponse au bruit ambiant. Depuis plusieurs mois, l’idée d’un nouveau contenu scénarisé pour un jeu sorti il y a longtemps circule entre rumeurs, fuites supposées et spéculations sur une passerelle vers la suite de la franchise. Là, le studio remet un cadre, le projet est présenté comme une extension conséquente, et une communication est attendue plus tard.

CD Projekt Red insiste sur une grande extension, pas un petit DLC

Le point central, c’est la taille. Dans la présentation reprise par la presse spécialisée, CDPR indique que Songs of the Past doit être compris comme une extension avec un volume de contenu significatif. Le vocabulaire compte. Dans l’écosystème The Witcher, il existe une différence claire entre des DLC plus modestes et des extensions scénarisées, plus longues et plus structurantes.

Concrètement, le studio cherche à positionner Songs of the Past dans la catégorie des contenus qui modifient l’agenda du joueur, pas dans celle des ajouts que l’on consomme en marge d’une partie. La comparaison est d’autant plus naturelle que CD Projekt a déjà une histoire très lisible sur ce terrain, avec des extensions majeures sur ses licences, et des contenus plus courts, parfois gratuits, parfois payants.

Autre point. Cette insistance sur l’ampleur sert aussi à gérer les attentes. Une annonce tardive sur un jeu ancien peut être perçue comme un coup marketing ou un petit retour destiné à entretenir une communauté. Le studio prend le contre-pied, en revendiquant un contenu dense.

Spätsommer 2026 et gamescom: la fenêtre de communication se précise

La temporalité, elle, commence à se dessiner. Selon les informations rapportées, plus d’informations sur Songs of the Past sont attendues au Spätsommer 2026, et l’extension doit être montrée à la gamescom. Cette séquence pose un jalon clair pour le calendrier de communication, même si elle ne fixe pas une date de sortie.

Pourquoi la gamescom? Parce que c’est l’un des rares rendez-vous capables de porter une extension au rang d’événement. Montrer Songs of the Past dans ce cadre revient à dire que le contenu mérite une scène grand public, et pas une simple note de patch. C’est aussi un moyen de contrôler le récit, à un moment où les rumeurs et les leaks occupent facilement l’espace.

Et après? Une présentation en salon implique souvent une démonstration, des éléments de gameplay, et une clarification sur le périmètre exact. Le studio n’a pas détaillé ici ce que l’on verra, mais le simple fait d’annoncer la présence à la gamescom donne un cap aux joueurs comme aux observateurs.

Prix: comparaison évoquée, confirmation absente

Côté chiffres, une prudence s’impose, et CD Projekt Red ne ferme pas la porte aux comparaisons, mais rien n’est verrouillé publiquement. La presse spécialisée évoque une logique de prix qui pourrait s’aligner sur Phantom Liberty , tandis que Blood and Wine est rappelé comme ayant été vendu 19,99 euros à son lancement, mais le même article précise que le prix de Songs of the Past n’est pas officiellement confirmé.

Ce passage est révélateur. D’un côté, l’éditeur laisse circuler une référence implicite, celle d’une extension premium, vendue comme un produit à part entière. De l’autre, il garde la main sur l’annonce finale, ce qui est classique, tant que le contenu exact, la durée et les plateformes ne sont pas détaillés.

Reste un détail. Le débat sur le prix n’est pas seulement une question de portefeuille, c’est un indicateur de positionnement. Un prix proche d’une extension majeure enverrait le signal d’un contenu long, scénarisé, travaillé. Un prix plus bas ferait plutôt penser à un format intermédiaire. Pour l’instant, l’information disponible sert surtout à baliser les attentes sans engager le studio.

Rumeurs et troisième extension: ce que la presse spécialisée avance

Une autre source, centrée sur les leaks et rumeurs, rappelle que The Witcher 3 pourrait recevoir en 2026 une nouvelle extension, parfois présentée comme une troisième extension scénarisée. Le même papier insiste sur la nature spéculative de plusieurs éléments, tout en indiquant que CD Projekt Red ne serait pas terminé avec le jeu, selon ces bruits persistants.

La mécanique est connue. Quand un jeu culte continue à vivre, chaque mouvement du studio, chaque recrutement, chaque mention dans un document public peut être interprété comme un indice. Ce qui change ici, c’est qu’un discours sur l’ampleur du contenu existe, et qu’une fenêtre de communication est citée. Cela ne valide pas tout le reste, mais cela réduit l’espace des hypothèses les plus extrêmes.

Le problème? Une partie de la conversation publique mélange des niveaux d’information différents, annonces, interprétations, et éléments non confirmés. Pour un lecteur, la seule ligne solide, c’est ce que le studio laisse entendre sur le format, une extension importante, et un rendez-vous de communication annoncé pour 2026.

Ce que Songs of the Past peut changer pour The Witcher 3

Sur le fond, une extension majeure tardive pose une question simple, quelle est sa fonction dans l’écosystème Witcher? Un contenu additionnel peut servir à relancer un jeu, à réactiver une communauté, ou à préparer un futur chapitre de la franchise. La source orientée rumeurs évoque l’idée d’une extension qui prépare The Witcher 4, mais ce point relève de la spéculation rapportée, pas d’une annonce détaillée.

Concrètement, une extension de grande taille a aussi un effet technique et éditorial. Elle remet The Witcher 3 dans le cycle médiatique, pousse à des redécouvertes, et peut déclencher une nouvelle vague de guides, de vidéos et de discussions sur les choix narratifs. Pour CD Projekt, c’est une manière de capitaliser sur un actif très fort, sans lancer un jeu complet.

Autre point. L’extension ne se joue pas seulement sur son scénario. Elle se joue sur sa capacité à s’intégrer sans casser l’équilibre d’un RPG déjà très connu, et à proposer assez de nouveauté pour convaincre ceux qui ont déjà tout fait. C’est là que l’étiquette grande extension devient un engagement implicite.

FAQ

Songs of the Past est-il un petit DLC?

Non. CD Projekt Red présente Songs of the Past comme une grande extension avec beaucoup de contenu, et pas comme un petit ajout.

Quand aura-t-on des informations officielles supplémentaires?

D’après les informations relayées, de nouveaux détails sont attendus au Spätsommer 2026.

Songs of the Past sera-t-il montré en salon?

Oui. L’extension doit être visible à la gamescom, selon les informations rapportées.

Le prix de Songs of the Past est-il connu?

Non. Une comparaison de positionnement est évoquée avec Phantom Liberty, et Blood and Wine est rappelé à 19,99 euros, mais le prix de Songs of the Past n’est pas confirmé officiellement.

Est-ce lié à The Witcher 4?

La presse spécialisée rapporte des rumeurs selon lesquelles l’extension pourrait préparer The Witcher 4, mais ce point n’est pas présenté comme une annonce détaillée dans les éléments disponibles.