Tom Cruise abandonne ses costumes de héros pour incarner un personnage méconnaissable dans « Digger », la nouvelle comédie catastrophe du réalisateur Alejandro González Iñárritu. La bande-annonce, qualifiée de « déjantée », marque un virage tonnerre dans la filmographie de l’acteur, connu pour ses rôles de sauveur invincible.

À un âge où la plupart des acteurs réduisent leurs ambitions de casting, Tom Cruise continue à surprendre. Le film « Digger » s’inscrit dans une stratégie préoscars où l’acteur cultive volontairement son image contre-intuitive. Lui qui a dominé les écrans en costumé de pilote, d’espion ou de commandant militaire, se montre ici méconnaissable à l’écran – une transformation qui confine à l’insaisissable hors production. La bande-annonce révèle un Tom Cruise visuellement éloigné des archétypes qui l’ont rendu célèbre.

Une comédie catastrophe signée Alejandro González Iñárritu

Le choix du réalisateur s’avère aussi étonnant que le casting. Alejandro González Iñárritu, connu pour ses drames intenses et ses explorations psychologiques sombres, bascule ici vers le registre comique avec un projet catégorisé comme « comédie catastrophe ». C’est un contraste radical: le cinéaste auteur ne s’était jamais aventuré sur ce terrain avec une telle légèreté apparente. Iñárritu, qui a déjà travaillé avec Tom Cruise dans des univers cinématographiques différents, semble avoir trouvé ici une alchimie nouvelle – celle du chaos burlesque empaqueté dans un spectacle événementiel.

Tom Cruise en campagne pré-Oscars

Le calendrier de sortie de « Digger » n’est pas un hasard. La bande-annonce et la promotion du film interviennent dans une phase de campagne pré-Oscars, période où les productions hollywoodiennes déploient leur arsenal marketing en vue des nominations. Tom Cruise, qui a affirmé « C’est quand même incroyable d’être encore là, à mon âge », semble conscient de l’enjeu: proposer une interprétation si radicalement éloignée de ses rôles antérieurs pourrait justement servir sa crédibilité auprès des académiciens, friands de transformations spectaculaires.

Une image en rupture totale

Ce qui frappe dans l’approche de « Digger », c’est la volonté délibérée de rupture avec le Cruise des trois dernières décennies. L’acteur, qui a construit son empire sur la fiabilité et le charisme héroïque, joue ici un personnage profondément ancré dans le ridicule ou l’absurde – typique du ton « déjanté » pointé par les observateurs. Les titres évoquant qu’il est « insaisissable dans la vie » ajoutent une couche supplémentaire: non seulement Tom Cruise transforme son écran, mais il cultive aussi le mystère autour de sa préparation et ses intentions artistiques.

L’époque du divertissement éclectique

Cette évolution reflète aussi une tendance plus large du cinéma: les mégastars établies cherchent de plus en plus la validation critique plutôt que le box-office assuré. Tom Cruise a déjà prouvé qu’il pouvait dominer les charts mondiaux. « Digger » représente un pari différent – celui de la reconnaissance en tant qu’acteur polyvalent, capable de dérision et d’autodérision. La « comédie catastrophe » comme genre hybride, à mi-chemin entre spectacle et parodie, offre un terrain idéal pour cette réinvention. Elle permet au film d’être à la fois commercial – par son envergure et son financement – et artistiquement ambitieux – par son ton décalé et ses implications existentielles.