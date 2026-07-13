Jamiroquai a secoué Musilac ce troisième jour de festival, tandis que Katy Perry a clôturé l’édition 2026 en grande pompe. Entre les shows déchaînés et les navettes qui peinent à absorber la foule, la 23e édition du festival d’Aix-les-Bains laisse derrière elle des images de chaos organisé et de moments d’euphorie.

Ce dimanche-là, à Musilac, la nuit promet d’être mémorable. Le groupe britannique Jamiroquai monte sur scène avec la détermination de ceux qui savent que c’est le moment ou jamais. Quelque part dans le public, les têtes se lèvent, les corps commencent à bouger au rythme des grooves funk incontournables. La foule se densifie. Les bénévoles du festival, omniprésents dans les travées, font leur possible pour maintenir l’ordre tandis que les fans découvrent leurs performances iconiques.

Gaëtan Roussel échauffe le public avant Gorillaz

En amont de cette troisième nuit de folie, comme l’ont titré les médias locaux, Gaëtan Roussel a joué les ouvreurs idéals. Le musicien français danse lui-même sur scène, entraînant avec lui une audience déjà en quête de défoulement. Son set constitue cette transition parfaite entre l’après-midi ensoleillé et la montée en intensité du soir. Gorillaz attendent en coulisses, prêts à frapper fort.

Katy Perry crie « Bonsoir France! »

Quand Katy Perry arrive enfin sur les planches, elle impose immédiatement sa présence. « BONSOIR FRAAAANCE ! » – c’est le cri de guerre qui lance la soirée la plus attendue de cette édition. La star internationale ne vient pas pour faire de figuration. Elle remporte ce que les observateurs appellent déjà « le match » de Musilac 2026: une présence scénique écrasante, des performances maîtrisées, une communion immédiate avec le public français. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: c’est sous son énergie que la 23e édition trouve son apogée.

Les bénévoles et navettes à la limite de leurs capacités

Mais derrière la magie des performances se cache une réalité moins glamour. Les navettes reliant le site au parking sont submergées. Les queues s’allongent. Les bénévoles, souvent des figures discrètes mais essentielles des festivals, travaillent sans relâche pour contenir le flux de cinquante mille festivaliers. C’est le revers de la médaille: succès spectaculaire égale afflux massif, et les infrastructures de ce festival savoisien souffrent de cette pression continue.

Une 23e édition entre tops et flops

Le bilan de cette année de Musilac oscille entre triomphe artistique et failles logistiques. D’un côté, les performances de Jamiroquai, Gorillaz et Katy Perry resteront gravées dans les esprits. De l’autre, les goulots d’étranglement aux transports, la gestion de la foule, l’organisation des flux: autant de défis que le festival doit relever s’il veut maintenir sa trajectoire ascendante. La 23e édition aura démontré que Musilac attire les meilleures têtes d’affiche internationales, mais aussi qu’elle doit renforcer ses capacités d’accueil pour garantir le confort du public.

Katy Perry a soutenu les Bleus lors du match France-Maroc, se positionnant ainsi au cœur de l’atmosphère festive française. C’est ce type de détail qui renforce le lien entre artistes et public – des gestes simples, mais qui comptent. À Musilac, les shows et les symboles partagés comptent plus que l’infrastructure parfaite. Et c’est peut-être là que réside la vraie magie du festival: sa capacité à créer des moments inoubliables en dépit des turbulences.