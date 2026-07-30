3 compagnons IA, 1 plateforme 3DEXPERIENCE, AURA, LEO et MARIE, ce que Dassault Systèmes prépare

Dassault Systèmes annonce le 23 juillet 2026 l’arrivée de trois compagnons virtuels sur sa plateforme 3DEXPERIENCE. AURA pour la gestion de programmes, LEO pour l’ingénierie complexe et MARIE pour les sciences approfondies. Ces assistants IA ne sont pas des chatbots: ils opèrent comme des collaborateurs intelligents capables de co-créer, d’exécuter des tâches critiques et de résoudre des défis industriels complexes.

La plateforme 3DEXPERIENCE, fleuron de Dassault depuis 31 ans, se transforme en véritable écosystème d’IA agent. Le groupe affirme que ces compagnons virtuels marquent un tournant décisif vers l’ère de l’usine numérique jumelle (Virtual Twin Factory). Concrètement, ils interprètent l’intention de l’utilisateur, déduisent le contexte industriel, prennent des décisions autonomes et produisent des résultats fondés sur la science et les bonnes pratiques sectorielles.

En chiffres 19 compétences métier réparties entre AURA, LEO et MARIE 31 ans d'évolution de la plateforme 3DEXPERIENCE 3 compagnons virtuels spécialisés en gestion, ingénierie et sciences

Dix-neuf compétences réparties entre les trois assistants

Le cœur du dispositif: 19 compétences métier distribuées parmi AURA, LEO et MARIE. Chacune représente un ensemble de savoir-faire spécialisé couvrant les workflows transversaux de l’entreprise. Ces compétences ne se limitent pas à l’exécution mécanique de tâches. Elles guident les utilisateurs à travers les processus complexes, révèlent des insights cachés dans les données volumineuses et explorent des territoires inexploités du développement produit.

AURA se concentre sur le pilotage de programmes, LEO maîtrise la simulation et l’ingénierie avancée, tandis que MARIE apporte une expertise en biosciences et en modélisation scientifique profonde. Selon Dassault Systèmes, cette répartition permet d’accélérer et d’optimiser les workflows couvrant le design, la simulation, la fabrication et les opérations industrielles. Les entreprises peuvent ainsi économiser du temps sur les tâches répétitives et l’analyse préliminaire, concentrant les experts humains sur la création de valeur.

Des assistants fondés sur la connaissance industrielle structurée

Ce qui distingue ces compagnons virtuels des solutions IA génériques: ils reposent sur des modèles de connaissance mission-critique ancrés dans l’expertise sectorielle et scientifique réelle. AURA, LEO et MARIE n’improvisent pas. Ils fonctionnent selon des cadres de connaissances structurées, ce qui garantit que leurs recommandations restent fidèles aux bonnes pratiques d’ingénierie et aux contraintes réglementaires.

Cette approche répond à une demande croissante des industries manufacturières: dépasser la simple automatisation pour accéder à une co-ingénierie véritable entre humains et machines. Le groupe français positionne ces compagnons comme les briques fondamentales de son vision de l’usine jumelle, où données physiques et numériques fusionnent pour optimiser chaque étape du cycle de vie produit.

Enjeux clés pour l' ingénierie industrielle Accélération des cycles produit Les 19 compétences réduisent le temps d' analyse préliminaire et automatisent les workflows répétitifs, libérant les experts pour la création de valeur. Fiabilité fondée sur la science Contrairement aux IA génériques, AURA, LEO et MARIE s' appuient sur des modèles de connaissance structurée et des bonnes pratiques métier validées. Réponse à la concurrence cloud Face à Microsoft, Google et Amazon, Dassault revendique une expertise spécialisée en ingénierie et fabrication, domaines clés de son marché. Co-ingénierie homme-machine Les compagnons virtuels deviennent des collaborateurs à part entière, capables d' explorer des territoires inexploités du développement produit. Vers l' usine jumelle numérique Ces assistants IA posent les fondations de l' usine virtuelle (Virtual Twin Factory), horizon stratégique majeur pour la fabrication du futur.

Le positionnement stratégique face aux géants cloud et IA

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Alors que Microsoft, Google et Amazon déploient massivement des assistants IA dans leurs écosystèmes cloud, Dassault riposte en ancrant ses compagnons virtuels dans le domaine spécialisé de l’ingénierie et la fabrication. 3DEXPERIENCE reste la plateforme native IA du groupe, désormais enrichie par ces agents collaboratifs. Cette stratégie permet à Dassault de conserver une longueur d’avance auprès des bureaux d’études, des usines et des équipes R&D qui constituent son marché historique.

Les trois assistants s’intègrent directement dans les workflows existants de la plateforme, sans rupture technologique. Les utilisateurs continuent à exploiter leurs données produit, leurs modèles de simulation et leurs historiques de fabrication – les compagnons virtuels deviennent simplement des couches additionnelles de raisonnement et d’exécution autonome. Pour Dassault, c’est une réponse structurée à la course mondiale à l’IA agentic dans le secteur industriel.