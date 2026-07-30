Des microbes façonnent les minéraux des fonds marins près de Milos : la découverte grecque

En août 2023, le navire de recherche allemand METEOR s’est dirigé vers l’île grecque de Milos pour explorer des systèmes hydrothermaux jusque-là inconnus. Trois ans après cette expédition, une nouvelle étude montre comment les microbes façonnent activement les minéraux des fonds marins en fonction de l’intensité des flux de fluides hydrothermaux.
La mission M192, dirigée par la chercheuse Solveig Bühring, a localisé un système hydrothermal à des profondeurs intermédiaires, entre 100 et 250 mètres, où l’équipe a documenté des phénomènes jusqu’alors ignorés. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de la vie abyssale et de la géochimie marine. Les sources hydrothermales ne sont pas simplement des phénomènes géologiques passifs: elles abritent des écosystèmes complexes où les microbes jouent un rôle central dans la minéralisation.
Les microbes chimiosynthétiques, architectes des minéraux
Au cœur des sources hydrothermales fonctionnent des micro-organismes chimiosynthétiques qui transforment l’énergie chimique des sels dissous en matière organique, sans lumière. Contrairement à la photosynthèse qui dépend du rayonnement solaire, ces bactéries chimiolithotrophes exploitent directement les composés minéraux du fluide hydrothermal. Elles forment ainsi le premier maillon d’une chaîne alimentaire entièrement souterraine.
La découverte cruciale de l’expédition grecque réside dans la démonstration que l’intensité du flux hydrothermal régule directement la composition et la densité de ces communautés microbiennes. Or, les microbes ne consomment pas passivement ces minéraux: ils les structurent, les précipitent, et sculptent littéralement le relief des fonds marins. Autrement dit, ce qui semblait être une pure formation géologique – la cristallisation minérale – s’avère être aussi un processus biologique dirigé. Ces oasis de vie en milieu obscur constituent une démonstration vivante que l’obscurité totale et la pression extrême ne sont pas des obstacles à la vie complexe.
Régulation du flux hydrothermal et composition minérale
L’étude démontre que différentes intensités de flux produisent des communautés microbiennes distinctes. Là où le flux est vigoureux, certaines espèces dominent; où il faiblit, d’autres prennent le relais. Cette variation biologique entraîne des différences de précipitation minérale, modifiant ainsi la texture et la composition chimique des dépôts. Les chercheurs ont observé comment cette interaction dynamique forge des structures minérales caractéristiques.
À titre de comparaison, on sait depuis 1979 que les fumeurs noirs – ces cheminées hydrothermales émettant des fluides chargés en sulfures d’hydrogène et en minéraux – alimentent l’océan en fer dissous. Pourtant, à peine 0,2 % de ce fer reste soluble après sa libération. Le rôle des microbes dans la régulation de cette solubilité n’avait jamais été aussi clairement démontré. Leur activité métabolique influence donc non seulement la vie locale, mais potentiellement aussi les cycles biogéochimiques océaniques à grande échelle, notamment le pompage biologique du carbone.
Protéger les architectes silencieux des fonds marins
Implications pour la géochimie marine et l’exploration minière
Ces résultats revêtent une importance accrue dans le contexte de l’exploitation minière des grands fonds. Les sociétés minières envisagent de récolter les amas sulfurés de fond de mer, ces concentrations riches en métaux précieux formées autour des sources hydrothermales. Or, si les microbes jouent un rôle aussi central dans leur formation, les perturber pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la chimie marine et la productivité biologique locale.
L’expédition M192 à Milos ouvre ainsi une nouvelle ère d’investigation. Les systèmes hydrothermaux ne sont plus à considérer uniquement comme des phénomènes géothermiques ou des gisements miniers: ce sont des écosystèmes biologiquement régulés où les microbes agissent comme des ingénieurs silencieux du sous-sol océanique. Comprendre précisément ces mécanismes avant tout développement minier pourrait s’avérer crucial pour préserver l’équilibre des écosystèmes abyssaux et maintenir les fonctions océaniques dont dépend la stabilité du climat planétaire.
Microbes et minéraux: les maîtres des abysses
- L' expédition allemande METEOR M192 (août 2023) a découvert un système hydrothermal à 100-250 mètres de profondeur près de Milos.
- Les microbes chimiosynthétiques contrôlent activement la formation des minéraux en fonction de l' intensité du flux hydrothermal.
- Ces écosystèmes fonctionnent en obscurité totale, sans lumière solaire, grâce à la chimiosynthèse bactérienne.
- Seul 0,2% du fer libéré par les sources hydrothermales reste soluble dans l' océan.
- Les microbes forment le premier maillon des chaînes alimentaires abyssales et influencent potentiellement le pompage biologique du carbone.
- La minéralisation des fonds marins résulte d' une interaction dynamique entre processus géologiques et activité microbienne.