Des microbes façonnent les minéraux des fonds marins près de Milos : la découverte grecque

En août 2023, le navire de recherche allemand METEOR s’est dirigé vers l’île grecque de Milos pour explorer des systèmes hydrothermaux jusque-là inconnus. Trois ans après cette expédition, une nouvelle étude montre comment les microbes façonnent activement les minéraux des fonds marins en fonction de l’intensité des flux de fluides hydrothermaux.

La mission M192, dirigée par la chercheuse Solveig Bühring, a localisé un système hydrothermal à des profondeurs intermédiaires, entre 100 et 250 mètres, où l’équipe a documenté des phénomènes jusqu’alors ignorés. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de la vie abyssale et de la géochimie marine. Les sources hydrothermales ne sont pas simplement des phénomènes géologiques passifs: elles abritent des écosystèmes complexes où les microbes jouent un rôle central dans la minéralisation.

En chiffres 100-250 m Profondeur du système hydrothermal découvert eaux intermédiaires, accessible à la recherche submersible 0,2% Taux de fer restant soluble après libération des sources hydrothermales Août 2023 Date de l' expédition METEOR M192 île de Milos, Grèce

Les microbes chimiosynthétiques, architectes des minéraux

Au cœur des sources hydrothermales fonctionnent des micro-organismes chimiosynthétiques qui transforment l’énergie chimique des sels dissous en matière organique, sans lumière. Contrairement à la photosynthèse qui dépend du rayonnement solaire, ces bactéries chimiolithotrophes exploitent directement les composés minéraux du fluide hydrothermal. Elles forment ainsi le premier maillon d’une chaîne alimentaire entièrement souterraine.

La découverte cruciale de l’expédition grecque réside dans la démonstration que l’intensité du flux hydrothermal régule directement la composition et la densité de ces communautés microbiennes. Or, les microbes ne consomment pas passivement ces minéraux: ils les structurent, les précipitent, et sculptent littéralement le relief des fonds marins. Autrement dit, ce qui semblait être une pure formation géologique – la cristallisation minérale – s’avère être aussi un processus biologique dirigé. Ces oasis de vie en milieu obscur constituent une démonstration vivante que l’obscurité totale et la pression extrême ne sont pas des obstacles à la vie complexe.

Régulation du flux hydrothermal et composition minérale

L’étude démontre que différentes intensités de flux produisent des communautés microbiennes distinctes. Là où le flux est vigoureux, certaines espèces dominent; où il faiblit, d’autres prennent le relais. Cette variation biologique entraîne des différences de précipitation minérale, modifiant ainsi la texture et la composition chimique des dépôts. Les chercheurs ont observé comment cette interaction dynamique forge des structures minérales caractéristiques.

À titre de comparaison, on sait depuis 1979 que les fumeurs noirs – ces cheminées hydrothermales émettant des fluides chargés en sulfures d’hydrogène et en minéraux – alimentent l’océan en fer dissous. Pourtant, à peine 0,2 % de ce fer reste soluble après sa libération. Le rôle des microbes dans la régulation de cette solubilité n’avait jamais été aussi clairement démontré. Leur activité métabolique influence donc non seulement la vie locale, mais potentiellement aussi les cycles biogéochimiques océaniques à grande échelle, notamment le pompage biologique du carbone.

Protéger les architectes silencieux des fonds marins Écosystèmes hydrothermaux fragiles Les microbes sculptent activement les minéraux des fonds marins. Toute perturbation pourrait déstabiliser ces écosystèmes extrêmophiles et leurs chaînes alimentaires basées sur la chimiosynthèse. Enjeu minier méditerranéen Les amas sulfurés autour des sources hydrothermales contiennent des métaux précieux. Or, exploiter ces gisements sans comprendre le rôle régulateur des microbes présente un risque écologique majeur. Impact océanique global Les microbes influencent la solubilité du fer et participent au pompage biologique du carbone. Modifier ces processus pourrait affecter les cycles biogéochimiques mondiaux et la régulation climatique. Compréhension biologique nouvelle Ces découvertes redéfinissent notre compréhension de la vie abyssale. Elles montrent que la vie complexe en milieu extrême dépend d' interactions microbiologiques sophistiquées, pas du hasard.

Implications pour la géochimie marine et l’exploration minière

Ces résultats revêtent une importance accrue dans le contexte de l’exploitation minière des grands fonds. Les sociétés minières envisagent de récolter les amas sulfurés de fond de mer, ces concentrations riches en métaux précieux formées autour des sources hydrothermales. Or, si les microbes jouent un rôle aussi central dans leur formation, les perturber pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la chimie marine et la productivité biologique locale.

L’expédition M192 à Milos ouvre ainsi une nouvelle ère d’investigation. Les systèmes hydrothermaux ne sont plus à considérer uniquement comme des phénomènes géothermiques ou des gisements miniers: ce sont des écosystèmes biologiquement régulés où les microbes agissent comme des ingénieurs silencieux du sous-sol océanique. Comprendre précisément ces mécanismes avant tout développement minier pourrait s’avérer crucial pour préserver l’équilibre des écosystèmes abyssaux et maintenir les fonctions océaniques dont dépend la stabilité du climat planétaire.