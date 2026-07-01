3 jeux service abandonnés, 2 millions de joueurs déçus, ce que PlayStation doit changer dès maintenant

PlayStation persiste dans sa stratégie des jeux service malgré leurs résultats mitigés. La plateforme dispose pourtant d’une solution sous-exploitée pour sortir de cette impasse, selon les analystes du secteur.

Le géant japonais refuse d’abandonner le modèle des jeux service, ces titres conçus pour générer des revenus récurrents via des cosmétiques, des passe-saison et des contenus additionnels. Une conviction qui semble s’éroder face aux débâcles successives de plusieurs franchises majeures.

L’obsession PlayStation pour un modèle dépassé

Sony continue de miser sur ce format malgré les avertissements répétés du marché. Les ressources mobilisées pour développer ces expériences, censées fidéliser des millions de joueurs, ne produisent pas les revenus espérés. Les équipes de développement internes doivent naviguer entre des calendriers de contenu exigeants, des joueurs de plus en plus pointilleux sur la monétisation, et des résultats financiers décevants.

Plusieurs tentatives récentes n’ont pas trouvé leur audience. Les attentes initiales se sont heurtées à la réalité: attirer et retenir une communauté stable s’avère bien plus complexe que prévu, notamment lorsque la qualité du jeu de base ne répond pas aux standards attendus ou que les mécaniques de progression semblent trop agressivement monétisées.

Une solution proximale que PlayStation ignore

Pourtant, une alternative existe, visible à portée de main. PlayStation dispose des compétences, des technologies et des franchises nécessaires pour emprunter une voie différente, sans pour autant renier la génération de revenus réguliers. La solution réside dans des modèles éprouvés ailleurs: réinvestir dans les jeux premium de qualité, soutenus par des services complémentaires plutôt que par une dépendance totale au service live.

Cette approche mixte permettrait à Sony de capitaliser sur son catalogue de franchises reconnaissables mondialement tout en se libérant des contraintes inhérentes aux jeux service classiques. Les joueurs, eux-mêmes fatigués par l’accumulation de passes saison et de boutiques cosmétiques, montrent un regain d’intérêt pour les expériences narratives complètes et finalisées.

Le piège de l’inertie stratégique

L’inertie organisationnelle explique partiellement cette persistance. Une fois qu’une stratégie est lancée, l’élan politique, les investissements engagés et les équipes mobilisées rendent le changement de cap coûteux et embarrassant. Or, attendre que le marché valide enfin ce modèle reviendrait à sacrifier les ressources et l’attention que PlayStation pourrait redéployer vers d’autres opportunités.

La fenêtre de correction se referme lentement. Les studios concurrents, notamment Microsoft avec son approche pluraliste, diversifient déjà leurs portefeuilles. PlayStation, prisonnière d’une vision devenue obsolète, risque d’y perdre non seulement des revenus, mais aussi le prestige et la confiance d’une base de joueurs de plus en plus critique envers ce modèle usé.