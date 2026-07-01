Ligne E du métro de Lyon : 3,8 milliards d’euros pour relier Part-Dieu à l’aéroport en 2031

Le SYTRAL Mobilités a validé le 27 juin 2026 le tracé définitif de la ligne E, première ligne entièrement automatique du métro lyonnais. Long de 22 kilomètres et doté de 14 stations, ce nouvel axe reliera la gare de Lyon Part-Dieu directement à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry en traversant Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu et Meyzieu. Les travaux commenceront mi-2027 pour une mise en service prévue en septembre 2031.

Ce projet représente l’infrastructure de transport la plus ambitieuse jamais financée par la métropole lyonnaise. Le président du SYTRAL, Bruno Bernard, a rappelé que cette ligne constituait le plus gros investissement de transport de l’histoire locale. Concrètement, pour un Lyonnais qui se déplace régulièrement entre le centre-ville et l’aéroport, le temps de trajection passera de 45 minutes (avec le Rhônexpress actuel) à seulement 19 minutes. C’est l’équivalent d’une économie de 26 minutes aller-retour par déplacement, soit plus d’une journée de travail économisée par mois pour un navetteur quotidien.

Un financement massif à trois étages

Le coût total du projet s’élève à 3,8 milliards d’euros, structuré selon un partage de financement entre trois niveaux de collectivités. L’État assumera 45 % de l’enveloppe, la Métropole de Lyon 35 % et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 20 %. Ce modèle reflète l’importance nationale d’une meilleure connexion entre le centre économique lyonnais et son aéroport international. Pour situer l’enjeu, ce budget représente à peu près ce qu’une commune moyenne dépense en quatre ans pour tous ses services combinés.

L’opposition de droite au conseil métropolitain a immédiatement demandé un audit indépendant, critiquant l’ampleur de cet investissement. Cette réaction illustre les tensions classiques autour des grands projets d’infrastructure en Île-de-France et en région, où les élus de l’opposition contestent régulièrement les évaluations de coût des autorités en place.

Le tunnelier « Lumière » et le démarrage des excavations en 2028

La phase de creusement utilisera un tunnelier baptisé Lumière par les habitants, une machine de plus de 100 mètres de long qui foreront les deux tubes du métro sous terre. Son installation à Villeurbanne débute début 2028, soit moins d’un an après le commencement des travaux. Ce calendrier serré montre que les architectes du projet ont déjà anticipé les délais critiques pour respecter la date de mise en service de 2031.

Le tunnelier restera un élément emblématique du chantier pendant trois ans environ. Les habitants des secteurs de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Décines-Charpieu percevront régulièrement les vibrations du creusement souterrain et verront converger les équipements de construction. Le projet a inclus des mesures d’atténuation du bruit et un suivi environnemental, mais la construction d’une ligne de métro reste intrinsèquement perturbatrice pour le quotidien des riverains.

Capacité massive et transformation du Rhônexpress

La ligne E transportera 180 000 voyageurs par jour selon les projections du SYTRAL, un chiffre colossal qui situe cette infrastructure au rang des plus importants investissements de transport régional en France. Six rames Alstom Metropolis de 4 voitures assureront le service initial avec un intervalle de 90 secondes en heure de pointe, offrant une fréquence comparable aux meilleures lignes du métro parisien.

Un changement majeur affectera directement les voyageurs actuels du Rhônexpress. À l’ouverture de la ligne E, le Rhônexpress, concession privée reliant actuellement Part-Dieu à l’aéroport, sera intégré au réseau TCL, mettant fin à une tarification jugée excessive (16,30 euros l’aller simple). Cette intégration harmonisera les tarifs avec le reste du réseau TCL et rendra l’accès à l’aéroport aussi abordable que le reste des transports lyonnais. Pour un voyageur d’affaires faisant le trajet trois fois par semaine, cela signifiera une économie annuelle estimée à plusieurs centaines d’euros.

Les parkings relais et la spéculation immobilière déjà enclenchée

Quatre stations bénéficieront d’un parking relais totalisant 3 200 places, permettant aux automobilistes en provenance de la périphérie d’abandonner leur véhicule et de basculer vers le métro. Cette stratégie d’intermodalité est classique dans les projets français modernes, visant à réduire les embouteillages en centre-ville et sur les axes aéroportuaires. Les emplacements de ces parkings n’ont pas été précisés, mais ils ciblaient probablement les zones externes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin ou Meyzieu.

L’annonce du tracé a déclenché une dynamique immobilière prévisible. Les prix autour des futures stations de Décines et Meyzieu ont déjà augmenté de 12 à 18 % selon les notaires du Rhône, une hausse qui reflète l’anticipation des investisseurs sur la valeur ajoutée de la future ligne. Ce phénomène, classique avant chaque grand projet de transport, bénéficie principalement aux propriétaires actuels et aux investisseurs qui avaient identifié le potentiel avant l’annonce officielle. Les acquéreurs futurs paieront donc plus cher pour des biens situés dans ces secteurs stratégiques, même si le confort de transport s’améliorera objectivement.

Un enjeu stratégique pour la métropole lyonnaise

Au-delà des chiffres, la ligne E répond à une logique économique simple : Lyon doit accélérer et fluidifier les connexions entre son centre d’affaires (Part-Dieu) et son aéroport international. Actuellement, le Rhônexpress effectue ce trajet en 45 minutes à tarif prohibitif. La nouvelle ligne, en divisant ce temps par deux et en le rendant accessible au tarif TCL standard, modifiera profondément les flux quotidiens de travailleurs, de touristes et de gens d’affaires. Les villes et régions sans métro automatique performant vers leur aéroport perdent graduellement en compétitivité face aux grandes métropoles. Pour Lyon, cette ligne E est donc un acte de positionnement stratégique autant qu’un investissement logistique.

L’opposition LR qui réclame un audit indépendant soulève une question légitime sur la gestion des finances publiques, mais elle navigue aussi dans un paysage politique où tout grand projet attire la critique. Les mises en service de 2031 permettront de mesurer objectivement si les projections de 180 000 voyageurs par jour se concrétisent ou si le projet aura été surdimensionné. En attendant, le tunnelier Lumière devient l’emblème d’une ambition lyonnaise qui refonde les mobilités urbaines d’une agglomération qui compte parmi les plus dynamiques de France.