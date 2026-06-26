3 nouveaux programmes, Moundir arrive, Cristina Cordula revient au relooking, ce que RMC prépare à la rentrée

RMC fait la fête à ses abonnés. Trois séries cultes reviennent ou arrivent pour la rentrée: « Combien ça coûte? », « Un gars, une fille » avec un nouvel acteur à la place de Jean Dujardin, et le retour de Cristina Cordula au relooking.

Les chaînes du groupe RMC tapent fort pour séduire les téléspectateurs en cette période de rentrée. Entre les revivals de classiques et l’arrivée de nouveaux talents, c’est une stratégie claire: miser sur la nostalgie tout en injectant du sang neuf. Le groupe pond une programmation qui mélange l’ancien et le nouveau, comptant sur la popularité des séries d’autrefois pour attirer audience et fidélité.

« Combien ça coûte? » ressuscite ses énigmes

Le grand retour de « Combien ça coûte? » marque le début d’une offensive nostalgie bien pensée. Cette série culte, qui faisait le bonheur des téléspectateurs en testant leurs nerfs avec des énigmes et des calculs, réapparaît enfin sur les écrans RMC. C’est une mécanique éprouvée: les générations qui ont grandi avec ce format savent qu’elles y trouveront leurs marques, tandis que les plus jeunes découvrent ce qui a fait la réputation du programme. L’enjeu pour RMC? Transformer cette base nostalgique en audience stable face à la concurrence des plateformes de streaming qui, elles, ne proposent jamais rien de gratuit sur la télé linéaire.

« Un gars, une fille » change de visage à la place de Dujardin

Autre coup de cœur pour la rentrée: le grand retour de « Un gars, une fille », la sitcom qui a marqué les années 1990-2000. Mais attention, Jean Dujardin ne sera pas de la partie. Un nouvel acteur prend sa place, ce qui représente un vrai pari artistique et commercial. Remplacer une figure incontournable comme Dujardin, c’est prendre le risque de décevoir une audience attachée au duo original. RMC mise sur le fait que le concept du couple en galère survivra au changement de distribution. L’équilibre sera serré: le nouveau venu devra convaincre sans faire oublier l’ancien. C’est un défi que peu de séries relèvent sans dégâts.

Cristina Cordula fait son comeback mode

Cristina Cordula, l’icône du relooking à la française, effectue son grand retour à la télévision pour RMC. Après quelques années d’absence relative, la présentatrice bien connue pour son expertise mode et sa capacité à transformer les apparences reprend du service. C’est un atout de taille pour le groupe: Cordula incarne l’autorité bienveillante en matière de style. Elle attire un public féminin fidèle et une cible publicitaire intéressée par la mode et le bien-être. Son retour ne surprend personne – c’est une figure de la télé française qui se maintient par cycles, réapparaissant quand les chaînes en ont besoin.

Moundir arrive en renfort

RMC accueille également Moundir dans sa grille, une arrivée qui complète le tableau des nouveautés. Là encore, c’est une stratégie d’accumulation: plutôt que de miser sur un grand succès unique, le groupe empile les projets pour couvrir les goûts variés. Moundir, figure connue des téléspectateurs, apporte sa propre audience et son capital sympathie. Le pari du groupe RMC est simple mais efficace: plus il y a de raisons de rester, plus les abonnés restent.

Cette stratégie de rentrée montre une tendance claire dans la télévision généraliste. Face aux géants du streaming qui produisent des séries en continu, RMC tente de créer des rendez-vous télévisés, des moments d’événement. Le mélange de rééditions et de nouvelles têtes vise à satisfaire tous les publics. Une approche historique, mais qui reste pertinente quand elle est bien exécutée.