Wanted sur M6, 2 nouvelles épreuves, divertissement explosif, ce jeu surprend avant Norvège-France

M6 frappe un grand coup en amont du match Norvège-France: la chaîne a dévoilé un nouveau jeu baptisé « Wanted » juste avant le coup d’envoi. Une stratégie de programmation qui vise à capturer l’audience des amateurs de sport avant de les fidéliser sur un format inédit.

C’est à peine quelques minutes avant le match Norvège-France que les téléspectateurs de M6 découvrent le projet. Pas d’annonce fracassante en prime time, pas de campagne marketing à la télévision: le nouveau jeu « Wanted » surgit dans cet interstice si précieux, celui où les chaînes sabrent leurs plus beaux champagnes pour grapiller quelques parts d’audience. Entre le générique fermant et le premier coup de sifflet, M6 propose aux fans une expérience de divertissement pensée comme une transition parfaite. Un calcul simple: capturer le spectateur qui s’installe déjà, le maintenir quelques minutes supplémentaires, le rendre curieux de revenir.

Un format aux contours encore mystérieux

Le titre « Wanted », emprunté à la rhétorique des avis de recherche, suggère une mécanique de jeu fondée sur la quête, l’enquête ou la traque. Mais c’est tout ce qu’on sait pour l’instant. M6 préfère le suspense à l’explication: laisser les spectateurs découvrir le concept en direct plutôt que de le dévoiler par communiqué de presse. C’est une stratégie narrative classique à la télévision française, celle qui pousse le telespectateur à rester connecté pour ne rien rater.

Un timing politique pour la chaîne

Le choix du créneau Norvège-France n’est pas anodin. Les matchs de football, particulièrement avec la France, génèrent des audiences massives. M6 profite de ce flux pour présenter un nouveau divertissement en conditions réelles, devant un public captif et en attente de contenu. C’est une technique éprouvée: tester un format en zone de forte audience avant de décider de son avenir. Si « Wanted » séduit les spectateurs du match, la chaîne pourra envisager une insertion dans sa grille régulière ou une déclinaison en format plus long.

La bataille des nouveaux jeux télévisés

La télévision française connaît une vraie compétition entre chaînes pour imposer de nouveaux jeux. Alors que les formats éprouvés – « Les Douze Coups de midi », « N’oublions jamais » – saturent les grilles, les chaînes cherchent des concepts inédits capables de générer l’adhésion et les réactions sur les réseaux sociaux. « Wanted » entre dans cette logique: un nom court, mémorisable, qui joue sur une attente (qui cherche-t-on? qui va-t-on attraper?) et qui invite à partager le moment sur les réseaux. Le pari de M6, c’est que le buzz généré par cette surprise de programmation compensera l’absence de promotion traditionnelle.

Reste à savoir si cette approche éclair suffit à asseoir un nouveau jeu dans les habitudes des téléspectateurs ou si « Wanted » restera une curiosité éphémère, un ovni programmé quelques minutes avant la rencontre.