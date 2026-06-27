RTX 5080, 32 Go de RAM, 240 Hz, ce laptop MSI surprend les gamers sur Discover avec ses performances

MSI lance le Vector 17 HX AI, un ultraportable gamer 17 pouces équipé du processeur Intel Core Ultra 9, d’une RTX 5080 et d’un écran 2.5K à 240 Hz. Cette machine promet de conjuguer puissance brute et capacités d’intelligence artificielle, ciblant gamers et créateurs professionnels.

Ce mardi, MSI dévoile une nouvelle arme dans la compétition des laptops premium: le Vector 17 HX AI A2XWIG-007FR. Sous son capot logent les composants les plus ambitieux du constructeur taïwanais. Le format 17 pouces, rare dans l’univers des portables de jeu, revendique une autorité: celle d’un vrai poste de travail nomade, ni trop léger ni compromis sur les performances.

Un processeur et une carte graphique d’exception

Le cœur battant de cette machine, c’est l’Intel Core Ultra 9, architecture de dernière génération capable de gérer aussi bien le calcul intensif que les tâches d’intelligence artificielle. À ses côtés trône la RTX 5080 de Nvidia, la plus puissante carte graphique mobile du constructeur californien. Cette combinaison vise les gamers exigeants qui refusent les compromis sur la fluidité en 1440p, même dans les titres les plus gourmands. Pour le contexte: une RTX 5080 portable affiche un bond de performance conséquent par rapport aux générations précédentes, positionnant le Vector bien au-delà des configurations classiques de 2024.

Écran haute fréquence et connectique Thunderbolt 5

L’afficheur mérite qu’on s’y arrête. Avec sa définition 2.5K à 240 Hz, cette dalle fait le pont entre les jeux compétitifs et la productivité créative. Les 240 images par seconde autorisent une réactivité exceptionnelle en FPS ou combat games, tandis que la résolution 2.5K préserve la richesse visuelle pour les jeux cinématographiques. MSI articule donc son positionnement: cette machine n’est pas qu’un outil de fragging, mais un poste complet.

Sur la connectique, le Thunderbolt 5 incarne l’ambition d’avenir de ce portable. Cette interface, encore rare en 2026, offre des débits vertigineux pour le transfert de données créatives ou le branchement de périphériques externes haut débit. C’est le signe que le Vector vise aussi les créateurs: monteurs vidéo, architectes 3D, ingénieurs en VFX.

Stockage et RAM pour les workflows lourds

Les 32 Go de RAM et le SSD 1 To complètent une architecture pensée pour les sessions marathons. Pas de bricolage en cours d’utilisation, pas d’attente sur les accès disque: tout est paramétré pour les utilisateurs qui lancent simultanément plusieurs applications exigeantes. C’est la configuration-type des studios ou des freelances sérieux.

Le Vector 17 HX AI résume l’année 2026 du gaming haut de gamme: fusionner puissance brute, capacités IA embarquées et connectique avant-gardiste. MSI parie que les vrais clients ne veulent plus choisir entre un laptop de gamer et un outil pro. Reste à voir le prix de cette ambition.