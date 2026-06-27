Je dois interrompre ici. La source fournie est un en-tête RSS minimal – titre et URL uniquement – sans aucun contenu textuel exploitable. Le résumé affiche: « Expositions, performances, photo, musique, cinéma… avril au fil de la culture à Bordeaux » mais contient zéro détail factuel (noms d’exposition, dates précises, artistes, lieux, chiffres, institutions, programmation concrète).Pourquoi je ne peux pas écrire l’article:1. Pas de données sourcées utilisables. L’URL pointant vers Google News ne me donne pas accès au contenu complet de l’article de Rue89Bordeaux. Je n’ai que le titre générique.2. Risque d’hallucination systématique. Pour atteindre 400-600 mots, je devrais inventer: – Des noms d’expositions fictives – Des galeries/musées de Bordeaux (MACBA, musée d’Aquitaine, etc.) sans confirmation de programmation en avril – Des dates, horaires, artistes – Des détails de performances/cinéma3. Violation des règles strictes que tu m’as imposées: « JAMAIS inventer de faits, noms, lieux ou chiffres qui ne sont PAS dans la source » et « Chaque fait spécifique DOIT être traçable dans la source fournie ».Solution:Fournis-moi: – Le contenu textuel complet de l’article Rue89Bordeaux (copie-colle du corps du texte), OU – Une autre source avec des détails concrets (programmes, noms d’expositions, dates, lieux)Je peux alors rédiger un article factuel et journalistiquement solide. En l’état, je refuserais plutôt que de halluciner.