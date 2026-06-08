3 stars à Roland-Garros, 2 célébrités en plus, ambiance estivale, ce que les fans découvrent cette année

Roland-Garros 2026 a attiré un parterre de célébrités en tribunes pour les finales. Marion Cotillard, Brad Pitt, Lily Collins, Pierre Niney, Jean Dujardin et Stromae figuraient parmi les vedettes présentes à la Porte d’Auteuil, transformant le tournoi en événement mondain autant que sportif.

Les gradins de Roland-Garros ne se remplissent pas que de passionnés de tennis. Chaque année, le tournoi parisien accueille une ribambelle de personnalités qui viennent moins pour l’amour du jeu que pour l’effervescence de l’événement. Cette année encore, les finales ont servi de toile de fond à une véritable parade hollywoodienne et française, où le spectacle s’étendait bien au-delà des lignes blanches du court.

Marion Cotillard et Brad Pitt sous les projecteurs

L’une des présences les plus remarquées a été celle de Marion Cotillard, l’actrice française au prestige international établi. À ses côtés figurait Brad Pitt, star hollywoodienne dont l’apparition à un événement français suffit à déclencher les flashs des photographes. Ces deux noms à eux seuls résument la fusion entre cinéma mondial et prestige sportif parisien. Leur présence en tribunes n’était pas anodine: elle signalait que Roland-Garros demeure l’une des rares compétitions sportives où le vedettariat hollywoodien croise le glamour français.

Lily Collins complétait ce trio d’acteurs de haut vol. L’interprète de la série à succès « Emily in Paris » apportait elle aussi son capital-séduction au tournoi, confirmant que les tribunes de la Porte d’Auteuil fonctionnent comme un véritable marché d’exposition pour les célébrités.

La French touch: Niney, Dujardin et Stromae

Mais Roland-Garros reste avant tout une affaire française, et le contingent hexagonal était impressionnant. Pierre Niney, impeccable dans un costume soigné, avait fait le déplacement en compagnie de sa femme Adèle Exarchopoulos. Le couple incarnait la belle élégance du cinéma français contemporain, installé confortablement pour profiter du spectacle.

Jean Dujardin, autre monument du septième art français, était aussi du voyage. Ces présences côte à côte révèlent comment le tournoi fonctionne comme un événement social de première importance pour l’industrie du divertissement française. Les finales ne sont plus seulement un moment sportif: c’est un rendez-vous où se nouent les amitiés hollywoodiennes et françaises, où se croisent les regards, où les photographes immortalisent les sourires et les alliances passagères.

Stromae et l’évolution du public de Roland-Garros

La présence de Stromae, musicien belge de renommée mondiale, souligne l’évolution du public du tournoi. Roland-Garros n’attire plus seulement les cinéphiles ou les aristocrates du sport. Le tournoi s’est transformé en événement transculturel, où la musique, le cinéma et le prestige sportif se rencontrent.

Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il s’amplifie chaque année. Les tribunes de Roland-Garros fonctionnent désormais comme un catalyseur de visibilité pour les stars: elles se font voir, s’échangent des sourires, posent pour les photographes. L’événement tennis devient le prétexte à une mise en scène du luxe et de la célébrité, où chacun joue sa partition dans une chorégraphie très étudiée. Que ce soit pour deux semaines ou pour une simple journée, les finales attirent ceux pour qui être vu compte autant que de voir.