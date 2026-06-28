5 livres d’art, 2025 en perspective, palmarès incontournable, ce que les experts révèlent du marché

Le Devoir publie son palmarès des livres d’arts de 2025. Cinq critiques et hommages qui célèbrent les meilleures publications dans le domaine des arts cette année, consacrant les ouvrages qui ont marqué la scène éditoriale.

Chaque année, le palmarès des livres d’arts du quotidien québécois Le Devoir constitue un repère majeur pour les amateurs d’édition spécialisée. Cette année encore, la publication propose une sélection exigeante, avec cinq critiques et hommages qui font le point sur les titres incontournables du secteur en 2025.

Une année riche pour l’édition artistique

L’année 2025 confirme la vitalité du secteur des livres d’arts, malgré les défis structurels que rencontre l’industrie éditoriale. Le choix de cinq ouvrages montre la densité de l’offre: des monographies de référence aux essais critiques, l’édition d’art continue à proposer des approches renouvelées de disciplines aussi variées que la peinture, la photographie, la sculpture ou le design.

Critiques et hommages: les principes du palmarès

Le palmarès du Devoir fonctionne sur un modèle hybride: il ne s’agit pas seulement de classer, mais de célébrer les contributions éditoriales majeures. Les critiques signées offrent une analyse approfondie de chaque titre, tandis que les hommages reconnaissent le travail des auteurs, photographes, éditeurs et designers qui façonnent l’édition d’art contemporaine. Cette approche reflète la conviction que les meilleurs livres d’arts ne se limitent pas à l’esthétique: ils proposent une pensée, une perspective, un regard nouveau sur leur sujet.

Un signal pour les lecteurs et professionnels

Pour les éditeurs et libraires, ce palmarès représente un baromètre de la qualité reconnue. Les cinq titres retenus bénéficient d’une visibilité stratégique dans un marché où les découvertes se font souvent par recommandation. Les lecteurs avertis, collectionneurs et professionnels des arts s’appuient sur ces sélections pour affiner leurs acquisitions. En contexte québécois notamment, où l’édition indépendante joue un rôle culturel particulier, ces palmarès guident aussi les politiques d’approvisionnement des bibliothèques et musées.

L’importance croissante de l’édition d’art

À l’heure où les collections numériques dominent, les livres d’arts conservent une place singulière: ce sont des objets tangibles, des expériences de lecture qui engagent les sens au-delà de la simple transmission d’information. Un catalogue d’exposition, une monographie illustrée ou un livre d’artiste demandent une qualité de papier, d’impression et de reliure incomparable. C’est ce qui justifie l’investissement intellectuel et financier de critiques attentifs comme ceux du Devoir.

Cette sélection 2025 intervient dans un contexte où les institutions culturelles, musées et galeries continuent de valoriser l’édition comme prolongement indispensable de leur mission. Les cinq critiques et hommages publiés par le quotidien québécois contribuent ainsi à affirmer que les livres d’arts ne sont pas des produits périphériques, mais des vecteurs centraux de la connaissance et de la création.