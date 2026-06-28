Le Devoir dévoile son palmarès des livres d’arts de 2025, récompensant cinq ouvrages majeurs à travers des critiques et hommages. Cette sélection offre un panorama des tendances éditoriales dans le secteur de l’art et de la culture.

Le palmarès annuel des livres d’arts du Devoir constitue un repère incontournable pour les lecteurs en quête de publications majeures. Cette année, la publication québécoise met l’accent sur la diversité des approches et des disciplines artistiques, reconnaissant cinq ouvrages qui ont marqué le paysage éditorial 2025 dans le domaine de l’art.

Un exercice de critique littéraire exigeant

La sélection annuelle des meilleurs livres d’arts demande une expertise pluridisciplinaire de la part des critiques. Le Devoir, publication de référence au Québec, mobilise pour cet exercice une équipe capable d’évaluer des ouvrages couvrant des champs aussi variés que l’histoire de l’art, la photographie, la peinture, la sculpture ou le design. Chaque ouvrage retenu bénéficie d’une analyse approfondie justifiant sa place au palmarès, bien au-delà d’une simple énumération.

Cinq voix pour interpréter l’année artistique

Le palmarès repose sur cinq critiques et hommages distincts, chacun apportant une perspective unique sur les publications de l’année. Cette approche fragmentée traduit la reconnaissance que nul ouvrage ne peut être jugé selon un seul critère, et qu’une véritable appréciation critique exige plusieurs regards, plusieurs sensibilités. Les critiques du Devoir contextua­lisent ainsi chaque sélection dans un ensemble cohérent, proposant au lectorat une cartographie éditoriale plutôt qu’un simple classement.

L’édition d’art face aux mutations contemporaines

Le secteur des livres d’arts traverse une période de transformation. L’édition spécialisée doit concilier l’exigence de qualité matérielle – papiers de prestige, reproductions fidèles, reliure soignée – avec des enjeux économiques croissants. Le palmarès du Devoir récompense des ouvrages qui relèvent ce défi, offrant au lecteur une expérience complète, tant sur le fond que sur la forme. Ces publications constituent des objets à part entière, destinés à la fois à l’étude et à la contemplation.

Une sélection révélatrice des intérêts critiques

Les choix retenus révèlent les préoccupations dominantes de la critique en arts au Québec en 2025. Qu’il s’agisse d’histoire de l’art, d’analyse de mouvements contemporains ou de monographies d’artistes, le palmarès dessine une géographie des intérêts partagés par les professionnels du secteur. Ces cinq sélections constituent ainsi un miroir de la création éditoriale et des enjeux esthétiques qui occupent les esprits critiques.

En saluant ces cinq ouvrages, Le Devoir accomplit une fonction essentielle de guide pour les lecteurs en quête d’orientation dans une offre éditoriale dense. Son palmarès 2025 invite à redécouvrir la force de l’objet-livre d’art dans une époque saturée d’images numériques.