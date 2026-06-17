Borderlands 4 : les SHiFT Codes de juin 2026 pour obtenir des clés dorées et du loot gratuit

Les SHiFT Codes de Borderlands 4 permettent de récupérer des clés dorées et du loot gratuit, à condition de les entrer avant leur expiration. En juin 2026, plusieurs codes circulent, avec des récompenses allant de 1 à 5 clés selon les listes publiées par la presse jeux vidéo et des sites de suivi.

Le principe reste le même d’un épisode à l’autre: ces codes, distribués par l’écosystème SHiFT lié à Gearbox, s’utilisent pour déverrouiller des récompenses en jeu. Le point d’attention, c’est le calendrier: certains codes expirent en quelques jours, d’autres restent valables plus longtemps. D’après GIGA, IGN et MentalMars, les listes de juin 2026 mêlent des codes très récents et des codes déjà proches de l’échéance.

Les codes repérés en juin 2026, entre validité courte et récompenses variables

Le premier réflexe consiste à comparer plusieurs listes, car elles ne publient pas toujours les mêmes entrées au même moment. GIGA met en avant, dans sa liste de juin 2026, un code donnant 5 clés dorées: WH5TB-BS5SR-3HC9W-HT3B3-STRKW (date d’expiration indiquée comme Unbekannt , donc non précisée dans l’article). GIGA cite aussi J963B-S66WK-56J3K-JJT3T-BF9T5, présenté comme un code Vault dans l’extrait fourni.

Une autre liste de juin 2026 mentionne un code annoncé comme valide jusqu’au 16 juin 2026, avec une récompense de 3 clés dorées: BZFBT-WT9S3-WR3BC-3TJ3B-HSFBB, signalé comme NEU dans l’extrait. Cette même source affiche aussi une entrée commençant par 3ZRT3-, mais l’extrait ne contient pas le code complet, ce qui empêche de le retranscrire de façon fiable.

Du côté des sites spécialisés dans l’archivage, MentalMars publie une table structurée avec une colonne d’expiration. Le site indique par exemple un code donnant 3 clés dorées, ajouté le 4 juin 2026: BZ6J3-TBHST-CX3JK-J33T3-9FJ95, avec une expiration au 9 juin 2026. MentalMars liste aussi THXBB-9ZFST-5R3JW-33JJB-JT9RT, également pour 3 clés dorées, ajouté le 28 mai 2026 et expirant le 2 juin 2026.

IGN, enfin, affiche des codes avec un format similaire et des récompenses plus modestes dans l’extrait fourni: KSK3T-WXWSR-THC95-ZBJ3B-WZXTF, pour 2 Golden Keys, avec une expiration indiquée comme April 2026, et WH533-JXC9R-BSKSW-Z3BJB-RHJ55, pour 1 Golden Key (l’extrait ne montre pas la date d’expiration complète de cette seconde ligne).

Tableau récapitulatif des SHiFT Codes cités par les sources (juin 2026)

Code Récompense annoncée Expiration indiquée dans la source Source WH5TB-BS5SR-3HC9W-HT3B3-STRKW 5x Goldener Schlüssel Unbekannt GIGA J963B-S66WK-56J3K-JJT3T-BF9T5 Vault (libellé dans l’extrait) Non précisée dans l’extrait GIGA BZFBT-WT9S3-WR3BC-3TJ3B-HSFBB 3 Goldene Schlüssel Gültig bis zum 16. Juni 2026 Liste Alle aktuellen Codes (juin 2026) BZ6J3-TBHST-CX3JK-J33T3-9FJ95 3 Golden Keys June 9, 2026 MentalMars THXBB-9ZFST-5R3JW-33JJB-JT9RT 3 Golden Keys June 2, 2026 MentalMars KSK3T-WXWSR-THC95-ZBJ3B-WZXTF 2 Golden Keys April 2026 IGN WH533-JXC9R-BSKSW-Z3BJB-RHJ55 1 Golden Key Non précisée dans l’extrait IGN

Source: GIGA, MentalMars, IGN et une liste Borderlands 4 Shift-Codes (juin 2026) citée dans les éléments fournis

Où et comment utiliser un SHiFT Code dans Borderlands 4

Sur le plan pratique, les sources convergent sur un point: Borderlands 4 s’appuie sur SHiFT pour la distribution de ces bonus. MentalMars précise que le jeu est powered by SHiFT et que les codes peuvent être échangés en jeu ou via le site officiel SHiFT. Autrement dit, deux chemins coexistent: la saisie directe depuis l’interface du jeu, ou l’activation via un compte SHiFT, qui crédite ensuite la récompense.

Dans la logique Borderlands, la récompense la plus recherchée reste la clé dorée, parce qu’elle sert à ouvrir un Golden Chest et à obtenir du butin. MentalMars rappelle explicitement cette mécanique: les Golden Keys s’utilisent sur l’un des coffres dorés en jeu. La promesse est simple, un accès facilité à de l’équipement, sans passer par la boucle de farm classique.

La vigilance porte sur deux détails très concrets. D’abord, la saisie: le format des codes, avec des blocs séparés par des tirets, laisse peu de place à l’approximation. Une lettre inversée, et le code est refusé. Ensuite, l’échéance: MentalMars affiche des expirations au jour près, et la liste de juin 2026 citée dans les éléments fournis mentionne une validité jusqu’au 16 juin 2026 pour un code précis. La logique éditoriale derrière ces distributions est connue dans l’industrie, créer des rendez-vous courts, relancer l’attention, pousser au retour en jeu.

Pourquoi les listes divergent entre GIGA, IGN et MentalMars

Le contraste est frappant: un même mois, des sources mettent en avant des codes différents, avec des niveaux de récompense qui varient. D’après les extraits fournis, GIGA affiche un code à 5 clés dorées, quand IGN cite des codes à 2 et 1 clé. MentalMars, de son côté, documente des codes à 3 clés avec une date d’ajout et une date d’expiration.

Cette divergence ne signifie pas forcément contradiction. Elle reflète souvent la manière dont ces listes sont construites. Un site d’actualité peut privilégier les codes du moment, ceux qui viennent d’être repérés, quand un site d’archivage structure l’information pour suivre le cycle complet, ajout, validité, retrait. À titre de comparaison, on retrouve la même dynamique dans d’autres services de codes promotionnels, où les agrégateurs publient vite, et les archivistes publient durablement.

Il y a aussi une réalité opérationnelle: les codes n’ont pas tous la même durée de vie. MentalMars illustre ce tempo avec un code ajouté le 4 juin 2026 et expirant le 9 juin 2026, soit une fenêtre courte. À l’inverse, GIGA mentionne une expiration non précisée ( Unbekannt ) pour son code à 5 clés, ce qui peut renvoyer à une information non communiquée, non reprise, ou mise à jour plus tard. Or, pour le joueur, la conséquence est la même: plus la source est mise à jour fréquemment et plus elle explicite l’expiration, plus la probabilité de valider un code à temps augmente.

Dernier point, la présentation des récompenses. L’extrait GIGA cite un item Vault pour J963B-S66WK-56J3K-JJT3T-BF9T5, quand les autres listes se concentrent sur les Golden Keys. Cela peut signaler des catégories de cadeaux différentes, ou un libellé éditorial. Sans détail supplémentaire dans l’extrait, le plus sûr est de retenir que toutes les récompenses ne se résument pas aux clés, même si ce sont elles qui structurent l’essentiel des listes publiques.

Clés dorées: un levier d’engagement, pas seulement un cadeau

Les Golden Keys sont un objet de design autant qu’une récompense. Elles donnent accès à un coffre, donc à un moment de satisfaction immédiate, mais elles jouent aussi un rôle dans l’économie d’attention du jeu. Les expirations courtes mises en avant par MentalMars et la présence de codes datés dans les listes de juin 2026 installent une logique de rendez-vous, un mécanisme proche de celui des drops temporaires dans d’autres jeux-services.

Dans Borderlands, l’intérêt est double. D’un côté, ces clés offrent un raccourci vers du loot, utile pour tester une nouvelle phase de progression ou accompagner un retour après une pause. De l’autre, elles entretiennent la conversation communautaire: un code publié, partagé, puis remplacé. C’est aussi ce qui explique la valeur des listes tenues à jour, parce qu’un code expiré a le même impact qu’un code erroné, il ne sert plus à rien.

Pour mesurer l’écart entre les sources, un indicateur ressort des extraits: la précision sur l’expiration. IGN mentionne April 2026 pour un code, sans jour dans l’extrait, quand MentalMars descend au niveau du 9 juin 2026 et du 2 juin 2026. De là, un usage pragmatique se dessine: consulter une liste d’actualité pour repérer les nouveautés, puis vérifier la date limite dans une liste structurée quand elle est disponible. Reste que la fenêtre de validité, parfois très courte, impose une discipline simple: entrer le code dès qu’il est repéré, avant que la rotation ne fasse disparaître l’opportunité.