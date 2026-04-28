Fox McCloud dans Super Mario Galaxy : le créateur de Star Fox ému par un cameo clé

Fox McCloud n’est plus cantonné aux cockpits de l’Arwing. Dans la nouvelle aventure animée Super Mario Galaxy, le héros de Star Fox s’offre un cameo long et scénarisé, au point de devenir l’un des ressorts les plus commentés du film. Sur les réseaux sociaux, une réaction a retenu l’attention, celle de Takaya Imamura, artiste historique de Nintendo et concepteur du personnage, qui a raconté s’être effondré en larmes en le voyant à l’écran.

Le témoignage intervient au moment où le film arrive dans les salles japonaises, plusieurs semaines après d’autres territoires. Un décalage de calendrier qui a donné à Imamura l’occasion d’assister à la projection au moment où l’effervescence autour des apparitions surprises, et de leur place dans l’intrigue, atteignait son pic.

Un échange Mario-Fox repris par Universal Pictures sur X

Le déclencheur de cette séquence émotionnelle est un extrait relayé sur X par Universal Pictures. Le clip met en scène un face-à-face entre Mario et Fox McCloud, présenté comme tendu avant de basculer vers une forme de respect mutuel. C’est sous cette publication qu’Imamura a répondu, saluant la scène et résumant son ressenti en une phrase, affirmant avoir pleuré en découvrant le moment.

Le message, bref, a circulé bien au-delà des communautés Star Fox. Il touche à un ressort universel du cinéma d’animation, voir un personnage conçu sur papier, pensé pour des sprites puis pour la 3D temps réel, acquérir une présence d’acteur dans une mise en scène calibrée pour le grand écran. Dans le cas de Fox, l’effet est renforcé par le statut de la série, longtemps restée en marge des franchises Nintendo les plus régulièrement exploitées.

Un cameo qui dépasse la simple apparition et pèse sur l’intrigue

Le film empile les clins d’œil, mais l’apparition de Star Fox est traitée comme un segment narratif à part entière. Fox n’est pas seulement visible quelques secondes en arrière-plan, il intervient sur une portion significative du récit, avec une dynamique de scène qui le met en valeur et lui donne une fonction dramatique. La conséquence est immédiate, ce cameo se lit comme une passerelle possible vers d’autres projets, voire vers une adaptation dédiée.

Cette logique correspond à une mécanique bien connue des studios, la construction d’un univers partagé où un personnage secondaire peut devenir un point d’accroche pour un futur film. Dans l’écosystème Nintendo, le procédé a un intérêt particulier, car il permet d’ouvrir des portes sans annoncer frontalement une feuille de route. Le spectateur comprend que des mondes coexistent, et que des héros moins exposés peuvent, à l’occasion, reprendre le devant de la scène.

Un autre élément a nourri les discussions, le cameo n’a pas été gardé secret jusqu’au dernier moment. La communication en amont a laissé filtrer, voire a mis en avant, la présence de Fox, réduisant l’effet de surprise. Mais une apparition connue à l’avance n’empêche pas une scène de fonctionner, surtout quand elle est écrite pour servir l’histoire et pas uniquement la chasse aux références.

Takaya Imamura, un vétéran de Nintendo derrière Fox McCloud

La réaction d’Imamura prend du relief quand on replace son parcours. Entré chez Nintendo à la fin des années 1980, il a participé à l’identité visuelle de plusieurs séries majeures. Il a conçu des éléments de F-Zero et a contribué à l’univers de The Legend of Zelda: A Link to the Past, notamment via des objets et des affrontements marquants. Son nom reste surtout attaché à Star Fox, dont il a dessiné les membres principaux, donnant à la saga son ton, son bestiaire et une part de son langage visuel.

Cette proximité explique l’attachement particulier au renard pilote. Fox McCloud n’est pas un personnage parmi d’autres, il est le résultat d’arbitrages artistiques, de silhouettes testées, de traits de caractère fixés par petites touches, puis consolidés au fil des itérations. Voir ce travail, né dans un contexte de contraintes techniques très fortes, être réinterprété en animation de cinéma, avec une expressivité faciale et une direction d’acteurs, peut produire un choc intime.

Imamura a quitté Nintendo au début des années 2020 après une longue carrière. Son regard sur l’adaptation a donc aussi valeur de pont entre deux époques, celle des équipes internes qui façonnaient des univers sous le sceau du secret, et celle d’une stratégie transmedia où les personnages circulent entre jeux, films, produits dérivés et campagnes sociales.

Pourquoi Nintendo mise sur les franchises dormantes au cinéma

L’intégration d’un personnage comme Fox McCloud dans un film centré sur Mario n’est pas anodine. Elle signale une volonté d’élargir la vitrine au-delà des licences les plus évidentes. Sur console, Star Fox a connu des périodes de silence et des retours plus irréguliers que Mario, Zelda ou Pokémon. Au cinéma, un cameo bien placé peut réactiver la mémoire collective et tester, sans annonce formelle, l’appétit du public pour une relance.

Le choix de Fox est aussi stratégique sur le plan du ton. Star Fox porte un imaginaire de science-fiction accessible, avec des codes de squadron, de missions et de rivalités, qui se prête à des séquences spectaculaires et à des dialogues rapides. Dans un film d’animation grand public, c’est un outil pour varier les registres, accélérer le rythme et ouvrir l’espace, au sens littéral, en quittant les environnements plus plateformes pour des scènes plus aériennes.

Ce type de cameo sert enfin un objectif de cohérence, rappeler que Nintendo n’est pas une juxtaposition de mondes isolés, mais un catalogue de personnages capables de cohabiter. Les joueurs connaissent déjà cette logique via les crossovers, notamment dans les jeux de combat et de course. Le cinéma, lui, la traduit en langage narratif, en transformant le clin d’œil en relation entre personnages.

La scène partagée entre Mario et Fox, telle qu’elle a été reprise par la communication du film, illustre cette ambition, faire exister une rencontre qui ait du sens, pas seulement un plan à repérer. C’est précisément ce qui rend crédible l’idée d’une suite de trajectoire pour Fox au-delà du simple cameo, et ce qui explique aussi la portée émotionnelle de la réaction d’Imamura, témoin direct de la naissance du personnage et de sa nouvelle vie sur grand écran.