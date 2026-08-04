James Bond : le casting du prochain 007 officiellement lancé avec Denis Villeneuve à la réalisation

La chasse au prochain James Bond est officiellement ouverte. Amy Pascal, productrice du film, a confirmé que les auditions ont commencé pour trouver l’interprète qui succèdera à Daniel Craig, qui a quitté le rôle en 2021 avec No Time to Die. Nina Gold, la directrice de casting de Game of Thrones, a été désignée pour piloter ce processus jugé vraiment méthodique par Pascal.

Cette annonce marque une accélération majeure dans le processus de sélection. Depuis le départ de Craig, le projet était resté relativement discret, avec la franchise occupée par d’autres projets, notamment le jeu vidéo 007 First Light d’IO Interactive, qui a déjà écoulé plusieurs millions de copies. Mais cette fois, la production franchit un cap décisif.

En chiffres 5 films Daniel Craig en tant que 007 2006-2021 Millions Copies vendues de 007 First Light dernier projet Bond en date Décembre 2021 Sortie de No Time to Die dernier film avec Craig

Un projet ambitieux avec Denis Villeneuve aux commandes

Denis Villeneuve réalisera le prochain volet Bond, un choix majeur pour la franchise. Le cinéaste canadien apporte sa signature visuelle d’Arrival, Sicario et de la saga Dune à la table de jeu de l’espionnage britannique. À ses côtés, Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, a été chargé de la scénarisation, ce qui signale une volonté de renouveler l’écriture après l’ère Craig.

La structure de production reflète également cette ambition. Amy Pascal, qui a supervisé la relance des films Spider-Man chez Sony et Marvel, et David Heyman, producteur des films Harry Potter, co-produisent le film. Tanya Lapointe, qui a travaillé sur Dune, assure la production exécutive. C’est dire que les moyens mobilisés dépassent largement les standards habituels du franchise management.

Nina Gold et la méthodologie du recrutement 007

Le choix de Nina Gold comme directrice de casting n’est pas anodin. Gold a dirigé le casting de Game of Thrones, prouvant sa capacité à identifier des talents capables de porter un univers de prestige sur plusieurs années. Pour Bond, elle doit naviguer entre l’héritage des acteurs précédents – Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig – et les attentes du public moderne.

Concrètement, le processus que Pascal qualifie de vraiment méthodique suggère qu’aucun candidat n’est blindé. Historiquement, les noms circulant avant ces annonces officielles – Henry Cavill, Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson – se sont souvent avérés faux. La franchise Bond obéit à des règles de casting spécifiques que les producteurs appliquent depuis des décennies, mêlant prestige cinématographique, charisme à l’écran et capacité à incarner une figure mythique.

Les quatre défis majeurs du nouveau 007 Succession d' une légende Trouver un acteur capable de remplacer Daniel Craig après 15 ans et 5 films sur le rôle est un défi de casting sans précédent. Redéfinition de l' univers Steven Knight et Denis Villeneuve s' apprêtent à remodeler le personnage et son univers narratif pour une nouvelle génération. Enjeu commercial majeur Le choix du prochain Bond impactera directement les recettes mondiales du film, attendu comme un événement blockbuster. Calendrier de production Le processus de casting méthodique pourrait s'étendre sur plusieurs mois avant une annonce officielle.

Un projet en gestation depuis la fin de l’ère Craig

Daniel Craig a tourné sa dernière page de 007 avec No Time to Die, sorti en octobre 2021 après plusieurs reports dus à la pandémie. Le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga et basé sur un scénario de Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, a clôturé son arc de onze ans et cinq films. Barbara Broccoli, productrice historique de la franchise, reste à la manoeuvre, ce qui garantit une continuité de vision.

Entre novembre 2021 et aujourd’hui, la franchise Bond a pris du recul, laissant respirer le personnage. Cette stratégie contraste avec d’autres univers cinématographiques qui s’empressent de relancer leurs héros. Le démarrage officiel des auditions signale que la production considère cette respiration comme suffisante et qu’elle est prête à tourner la page de manière structurée. Reste à savoir si ce processus aboutira à une annonce du casting dès 2026 ou si la phase d’évaluation s’étendra sur plusieurs trimestres.