Les trois derniers massifs glaciaires du continent africain vont disparaître dans trois à cinq ans. Le rapport État du climat en Afrique 2025 estime que les zones enneigées du mont Kénya, deuxième sommet du continent, ont rétréci de 96 % au cours des 115 dernières années. Une agonie blanche qui signe la fin d’une ère géologique et interroge les conséquences écologiques d’un continent transformé par le réchauffement.

Sur les trois pics emblématiques – le mont Kénya en tant que principal, l’Elgon à la frontière ougandaise et le Kilimandjaro en Tanzanie – l’histoire est la même: un recul inexorable, accéléré ces dernières décennies. Les glaciers ne sont pas des curiosités touristiques anodines. Ils structurent les cycles hydrologiques régionaux, alimentent les cours d’eau pérennes, régulent les températures locales. Leur disparition marque bien plus qu’une métamorphose du paysage: c’est l’équilibre hydrologique de toute la région qui bascule.

En chiffres 96 % Fonte des glaciers du Kénya en 115 ans (1910-2025) 3-5 ans Délai avant disparition complète selon le rapport État du climat 2025 3 massifs Derniers glaciers d' Afrique subsaharienne Kénya, Elgon, Kilimandjaro 20 ans Horizon de disparition continentale selon les experts du climat africain

Comment 115 années de réchauffement ont effacé 96 % de la glace du Kénya

Depuis 1910, le mont Kénya a connu une fonte quasi systématique. La surface glaciaire a chuté de 96 %, transformant ce qui était autrefois un massif formidable en quelques îlots de glace résiduelle accrochés aux crêtes les plus élevées. Cette dégradation n’est pas linéaire: elle s’accélère. Les trois dernières décennies concentrent une dégradation plus rapide que tout ce qui a précédé.

Rainer Prinz, spécialiste des relations climat-glaciers, explique les mécanismes complexes en jeu. Ce n’est pas seulement une question de température croissante. L’absence de précipitations neigeuses suffisantes, combinée à l’augmentation de l’ablation (fonte) due à la radiation solaire plus intense, crée un contexte où la glace ne peut se renouveler. Le cycle de reconstitution annuel des glaciers s’est cassé. Chaque année, moins de neige tombe. Chaque année, davantage de surface existante se sublime ou fond.

La prévision du rapport – disparition complète en trois à cinq ans – repose sur cette trajectoire de régression mesurée. Les spécialistes du climat observent une dynamique où il ne reste plus suffisamment de masse critique pour que le glacier se régule lui-même. Le point de non-retour n’est pas dans le futur lointain. Il est déjà derrière nous.

L’Elgon et le Kilimandjaro: une disparition programmée sur trois fronts

Le mont Kénya ne souffre pas seul. Le mont Elgon, qui s’étend entre l’Ouganda et le Kénya, et le Kilimandjaro en Tanzanie connaissent un sort identique. Ces trois pics concentrent désormais plus de 99 % des glaciers subsahariens. Ailleurs sur le continent, les glaciers des Rwenzori en Ouganda et des montagnes de l’Afrique du Nord ont déjà disparu ou ne subsistent que sous forme de reliques.

À l’échelle continentale, la situation est critique. Dans vingt ans, les experts affirment qu’aucun glacier ne restera sur le continent africain. Cette projection ne tient compte que des tendances actuelles: si le réchauffement s’accélère, le calendrier s’en trouvera encore raccourci. La glace permanente, qui a persisté pendant des millénaires en Afrique de l’Est, sera un souvenir académique.

Ce que perdra l' Afrique de l' Est avec ses derniers pics enneigés Réchauffement accéléré Les régions montagneuses se réchauffent plus vite que les basses terres. La disparition des glaciers signale un dérèglement climatique en cours. Crise hydrique régionale Les glaciers alimentent les cours d' eau pérennes. Leur disparition aggravera les sécheresses et fragilisera l' approvisionnement en eau douce de millions d' Africains. Impacts sociaux et culturels Pour les Kikuyus et les Maasaï, ces glaciers revêtent une dimension spirituelle profonde. Leur perte marque une rupture civilisationnelle. Effondrement écologique Les écosystèmes montagnards adaptés aux basses températures verront leurs espèces migrantes ou disparaître. Les cycles de reproduction animale s' en trouveront perturbés.

Des réservoirs d’eau douce qui s’évaporent, des écosystèmes qui s’effondrent

Perdre ces glaciers signifie perdre des réservoirs naturels irremplaçables. Les glaciers ne sont pas que des spectacles. Ils agissent comme des régulateurs hydrologiques saisonniers, libérant de l’eau en période sèche et limitant les débits en période humide. Des millions de personnes dépendent des cours d’eau alimentés par ces sources glaciaires.

En aval des trois massifs menacés se trouvent des agriculteurs, des éleveurs, des villes dont l’approvisionnement en eau dépend de ces flux. Le Kenya et la Tanzanie connaissent déjà des crises hydrologiques récurrentes. La suppression des glaciers aggravera les sécheresses, fragilisera les cultures en altitude, intensifiera la compétition pour l’eau douce. Les écosystèmes montagnards, adaptés à des températures plus fraîches et à des cycles d’humidité spécifiques, verront leurs espèces migrantes ou disparaître.

Pour les populations locales, notamment les Kikuyus et les Maasaï, ces pics enneigés revêtent aussi une dimension spirituelle et culturelle profonde. Le mont Kénya est plus qu’une montagne: c’est une part de l’identité historique et religieuse. Voir ses glaciers s’évanouir, c’est aussi accompagner une rupture civilisationnelle.

Un avertissement continental sur le climat africain

La fonte des glaciers est un baromètre du changement climatique continental. L’Afrique de l’Est, loin d’être isolée, fait partie d’une tendance globale où les régions montagneuses se réchauffent plus vite que les basses terres. La disparition programmée de ces trois glaciers en trois à cinq ans est un signal que les modèles climatiques anticipaient. Mais le vivre en temps réel, c’est assister à la transformation physique du monde.

Les conséquences vont bien au-delà du sentiment de perte esthétique. C’est un dérèglement hydrologique, agricole et écologique qui s’amorce. L’absence de ces réservoirs glaciaires changera les pluviométries prévisibles, intensifiera les variations saisonnières extrêmes, contraindra les migrations animales et les cycles de reproduction. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie entrent dans une ère nouvelle, sans glacier, et devront adapter toute leur gestion des ressources naturelles à cette réalité.