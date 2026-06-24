Jeux PS5 à -40%, Switch 2 en stock, Xbox séries X à 399€, ce que Fnac propose face à la concurrence

La Fnac casse les prix sur les jeux vidéo et les accessoires gaming en 2026, proposant des réductions massives sur les catalogues PlayStation 5, Switch 2, Xbox et accessoires. Une offensive commerciale qui redessine la compétition entre les grandes surfaces spécialisées et les pure-players du secteur.

Alors que la console Switch 2 arrive tout juste sur le marché et que les joueurs affûtent leurs listes de souhaits pour le printemps, la Fnac accélère sur le terrain des prix. L’enseigne propose actuellement des réductions substantielles sur des centaines de références, du dernier blockbuster aux accessoires incontournables. Pour les possesseurs de console, c’est l’occasion de combler les lacunes de leur ludothèque à moindre frais.

PlayStation 5 et Xbox: les catalogues en promotion

La stratégie tarifaire de la Fnac cible particulièrement les deux géants de la génération précédente. Sur PlayStation 5, les jeux AAA éditorialisés depuis 2023-2024 bénéficient de réductions qui peuvent atteindre 30 à 40 %, une pratique désormais classique après deux-trois ans de vie d’un titre. Xbox n’échappe pas à cette mécanique: les jeux du catalogue Game Pass et les exclusivités Microsoft figurent parmi les références remisées. Résultat: pour les joueurs console classique, c’est le moment idéal pour rattraper son retard avant l’arrivée de nouvelles sorties prévues au cours de l’année.

Switch 2: rattraper les retardataires avant le lancement

La Switch 2 elle-même bénéficie d’une stratégie préemptive. Bien que récemment lancée, les meilleurs jeux Switch première génération (Nintendo exclusives en tête) sont remisés à la Fnac, permettant aux nouveaux propriétaires de console de construire une ludothèque riche sans investir massivement. Nintendo tolère ces baisses tarifaires quelques mois après le lancement d’une génération consécutive, d’où cette fenêtre promotionnelle.

Accessoires et périphériques: le vrai terrain de bataille

Au-delà des jeux, la Fnac cible les accessoires gaming-manettes, casques, chaises gamer, câbles HDMI premium, batteries de rechange. C’est sur ce segment que les marges sont souvent les plus importantes pour les revendeurs, et où la concurrence avec Amazon et les petits spécialistes en ligne est la plus féroce. Les réductions affichées suggèrent une bataille pour la part de marché: casques gamer premium à -25 %, manettes de marques tierces à -30 %, supports de console à prix cassés.

Cette offensive tarifaire répond à un contexte précis: 2026 est une année charnière pour le gaming console, avec la transition Switch 1/Switch 2 en cours et l’épuisement progressif des stocks PS5-Xbox générations actuelles. Les distributeurs generalist comme Fnac cherchent à maintenir leur pertinence face aux pure-players numériques. En proposant des réductions visibles et massives, l’enseigne joue sur son avantage traditionnel: le conseil en magasin et la possibilité de manipuler les produits avant achat.