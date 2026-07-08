PlayStation ferme définitivement son usine de fabrication de disques physiques, marquant la fin d’une ère pour le constructeur japonais. Cette reconversion industrielle majeure signifie qu’aucun retour en arrière ne sera possible pour la production de supports optiques.

Sony PlayStation abandonne progressivement la fabrication physique de ses jeux sur disques. L’usine concernée, la plus importante du groupe pour cette production, change désormais de vocation. Cette décision reflète l’accélération du passage au numérique dans l’industrie du jeu vidéo, une tendance irréversible selon les analystes.

La fin de l’ère des disques Blu-ray

La reconversion de cette usine historique représente bien plus qu’un simple ajustement capacitaire. C’est un tournant stratégique pour PlayStation, qui investissait depuis des années dans la production de Blu-ray physiques pour ses consoles PS4 et PS5. Le groupe japonais reconnaît implicitement que le marché des jeux en boîtier n’a plus d’avenir à long terme.

Concrètement, cette usine ne produira plus jamais de disques de jeu PlayStation. Sony a choisi d’y redéployer ses ressources et ses équipements vers d’autres activités. C’est un investissement unilatéral dans la distribution numérique, sans filet de sécurité pour les support physiques.

Qu’advient-il de la distribution physique?

La question se pose: qui fabrique désormais les disques PlayStation? Sony n’a pas fermé tous ses maillons de production, mais l’usine reconvertie était la plus importante du constructeur pour cette tâche. Le groupe devra adapter sa stratégie logistique, soit en réduisant drastiquement les volumes de boîtiers, soit en sous-traitant à des tiers.

Cette situation crée un paradoxe: Sony continue de vendre des jeux en version physique en magasin, mais son infrastructure interne de production se réduit à peau de chagrin. Les stocks finiront par s’épuiser, et les consommateurs qui préfèrent les disques feront face à une disponibilité décroissante.

Le poids du dématériel

Le virage est cohérent avec les chiffres du secteur. La vente de jeux en dématérialiser progresse de manière constante depuis 2018. Les téléchargements numériques dominent désormais, particulièrement chez les jeunes joueurs habitués aux catalogues en ligne. PlayStation Plus, le service par abonnement de Sony, incarne cette nouvelle réalité.

Côté impact industriel, cette reconversion libère aussi des ressources. L’usine réaffectée pourrait servir d’autres segments du groupe Sony ou être adaptée à une production radicalement différente. Aucun retour à la production de disques n’est envisagé, selon les termes mêmes de l’annonce. Ce qui ferme ne se rouvre pas.