La quatrième saison de « Drag Race France » s’apprête à briller avec un jury de prestige: Isabelle Adjani, légende du cinéma français, et Galia Salimo, actrice reconnue, rejoignent Anggun au casting des jurés. Une alliance de talents confirmant le statut culte du programme sur France 2.

« Drag Race France » consolide son statut de phénomène télévisé en attirant des figures majeures de la culture française. La quatrième saison, diffusée sur France 2, voit l’arrivée de deux actrices de poids: Isabelle Adjani, icône du cinéma avec plusieurs Césars à son palmarès, et Galia Salimo, comédienne respectée. Elles complètent un jury déjà enrichi par la présence d’Anggun, la chanteuse internationale qui s’est déclarée enthousiaste à l’idée de participer à cette émission qu’elle qualifie de culte.

Isabelle Adjani, impliquée et conquise

La participation d’Isabelle Adjani surprend d’autant plus qu’elle symbolise l’ouverture de talents issus du cinéma traditionnel vers un univers jusque-là moins mainstream. Selon les informations disponibles, l’actrice s’est énormément impliquée dans son rôle de jurée, marquant sa volonté de soutenir activement le projet. Cette implication dépasse la simple apparition ponctuelle: elle traduit une adhésion réelle aux valeurs et à l’énergie que porte l’émission.

Pour Adjani, passer du septième art aux studios de télévision pour juger des artistes en drag représente une bifurcation créative. Elle rejoint une émission qui a su s’imposer comme un véritable rendez-vous culturel en France, loin des stéréotypes qui pourraient entourer le genre.

Anggun, ambassadrice d’une émission de plus en plus ambitieuse

Anggun, présente depuis les débuts du casting, demeure un pilier central du projet. La chanteuse, habituée des grands défis artistiques, a exprimé son enthousiasme sans détour: rejoindre le jury d’une émission culte représente « le rêve ». Ce ne sont pas des paroles creuses: Anggun a activement contribué à légitimer le programme auprès d’un public international, renforçant son crédibilité.

Remarquablement, Anggun n’hésite pas à affronter les critiques, notamment politiques. Elle a lancé un défi provocateur à l’extrême droite, invitant ses détracteurs potentiels à maintenir leur sérieux face à cette saison. Une posture qui en dit long sur la confiance du casting envers la qualité du spectacle et son impact culturel.

Un jury qui incarne l’inclusivité culturelle

Le renforcement du jury avec Adjani et Salimo consolide l’ambition du programme: faire reconnaître le drag comme art à part entière, digne d’être évalué par des figures reconnues du spectacle français. Cette alliance entre cinéma, musique et drag témoigne d’une évolution des mentalités, où les frontières entre genres artistiques s’estompent.

Pour un ménage devant son écran, l’arrivée de tels noms change la perception du programme: ce n’est plus une émission de niche, mais une véritable showcase où la création artistique prime sur tout le reste. Résultat: les candidats dragueurs trouveront face à eux des jurés de haut calibre, capables de comprendre les subtilités de la performance, du costume, de la chorégraphie.

La quatrième saison s’annonce comme un tournant pour « Drag Race France », confirmant que le programme a su transformer un concept importé en institution télévisée française, capable d’attirer les plus grands talents du pays.