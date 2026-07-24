Ubisoft soutient l’abandon progressif des jeux physiques sur PlayStation, un positionnement qui aggrave le fossé entre l’éditeur et les attentes des joueurs. Cette posture commerciale contraste avec la résistance de nombreux gamers face à la dématérialisation forcée de leur ludothèque.

L’éditeur français n’a pas mesuré la portée de ses déclarations. Alors que Sony envisage une PlayStation 5 dépourvue de lecteur disque, Ubisoft valide publiquement cette trajectoire, se rangeant du côté d’une stratégie de distribution purement numérique. Une prise de position qui révèle un déconnexion profonde avec ce que réclament les communautés gaming.

Pourquoi le physique reste une bataille

Les jeux physiques ne sont pas un vestige nostalgique: ils représentent un droit de propriété que les consommateurs défendent activement. Contrairement aux titres numériques, les cartouches et disques ne dépendent pas de serveurs d’activation, ne peuvent pas être supprimés unilatéralement par l’éditeur et se revendent librement sur le marché secondaire. C’est une logique économique élémentaire que Sony commence à appréhender face à la réaction négative autour de sa PS5 sans lecteur.

Ubisoft, lui, préfère ignorer ce signal. En soutenant la fin du support physique, l’éditeur défend un modèle commercial qui maximise ses revenus récurrents – abonnements, versions premium, contenu téléchargeable – au prix d’une captivité consommatrice inédite. Les joueurs, eux, perdent contrôle et flexibilité.

Le timing désastreux d’une prise de position mal calibrée

Ubisoft intervient au moment où son image auprès des joueurs s’est considérablement détériorée. Saturation des battle pass, monétisation agressive, délais de sorties imprévisibles: la confiance s’est érodée. S’afficher en promoteur de la dématérialisation forcée, c’est entériner une posture extractiviste qu’une partie grandissante de sa base rejette.

Cette déclaration n’est pas qu’une opinion: elle cristallise une réalité industrielle. À mesure que les plateformes abandonnent le physique, elles verrouillent les utilisateurs dans des écosystèmes fermés où chaque transaction transite par leur infrastructure. Ubisoft en bénéficiera directement, ce qui explique son enthousiasme.

Un hiatus persistant entre l’industrie et ses clients

Le paradoxe: tandis que des millions de joueurs réclament davantage de propriété et d’interopérabilité, les éditeurs majeurs choisissent la route inverse. Ubisoft ne se demande jamais si les gamers veulent cela. Il formule simplement un vœu pieux qui arrange ses finances.

Cette déconnexion explique pourquoi les franchises Ubisoft s’érodent progressivement. La confiance, c’est ce qu’on gagne en écoutant. Ubisoft fait l’inverse: il impose et justifie après coup.