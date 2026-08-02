Bandai Namco lance des réductions jusqu’à 80% sur l’eShop Nintendo du 1er au 10 août 2026

Bandai Namco lance une offensive commerciale sur l’eShop Nintendo en août 2026, avec des réductions atteignant 80% sur ses catalogues Switch et Switch 2. La promotion, active jusqu’au 10 août, concerne une quinzaine de titres majeurs, dont les franchises Tales of et Little Nightmares, exploitant la rétrocompatibilité de la Switch 2 pour élargir l’offre.

Entre le 1er et le 10 août 2026, Bandai Namco déploie une stratégie promotionnelle d’envergure sur le Nintendo eShop. L’éditeur propose simultanément des réductions sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, tirant parti de la compatibilité arrière de la nouvelle console pour offrir à la même clientèle un accès unifié aux jeux soldés.

Des réductions massives sur Switch 2

Sur Nintendo Switch 2, la réduction la plus spectaculaire concerne la Little Nightmares Complete Edition, qui passe de 29,99 euros à 7,49 euros – une diminution de 75% qui inclut notamment Shadow Labyrinth, ramené de 29,99 euros à 14,99 euros. Le titre phare Little Nightmares 3 voit son prix réduit de 39,99 euros à 24,16 euros, soit une baisse de 40%.

La saga Tales bénéficie aussi d’une attention particulière. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Premium Edition affiche un tarif de 48,99 euros au lieu de 69,99 euros, ramenant la version premium pratiquement au prix de la version standard du jeu. Ces tarifs révèlent une stratégie de liquidation des versions complètes ou éditions spéciales, autrement dit un assainissement des inventaires avant la consolidation des catalogues sur Switch 2.

L’offensive Switch: des réductions à deux chiffres

Sur la Nintendo Switch classique, les réductions atteignent ou dépassent souvent 60%. That Time I Got Reincarnated as a Slime: Isekai Chronicles chute de 49,99 euros à 9,99 euros (80% de réduction), tandis que Sword Art Online: Fractured Daydream passe de 59,99 euros à 19,79 euros (67% de baisse).

Les bundles tactiques dominent aussi l’offensive. Le Little Nightmares 1 & 2 Bundle est proposé à 14,99 euros contre 49,99 euros – une chute de 70% qui encourage l’accès au catalogue horror de l’éditeur. Freedom Wars Remastered dégringole de 39,99 euros à 11,99 euros. Les jeux rythme trouvent leur place: les deux titres Taiko no Tatsujin, Rhythm Festival et Rhythmic Adventure 1, sont affichés respectivement à 19,99 euros (au lieu de 49,99 euros) et 19,99 euros (au lieu de 29,99 euros).

Trois remasters de la franchise Tales complètent l’arsenal tarifaire. Tales of Graces f Remastered est réduit de 39,99 euros à 15,99 euros (60%), Tales of Berseria Remastered passe de 39,99 euros à 29,99 euros (25% de réduction), et Tales of Xillia Remastered affiche 23,99 euros au lieu de 39,99 euros (40% de baisse). Enfin, My Hero One’s Justice chute à 4,99 euros contre 19,99 euros, tandis que Mr. Driller DrillLand se négocie à 4,79 euros (baisse de 84%).

La rétrocompatibilité comme levier commercial

L’articulation de cette promotion autour des deux générations de console n’est pas anodine. Bandai Namco exploite explicitement le fait que la Switch 2 offre la rétrocompatibilité pour ses titres Switch: autrement dit, les joueurs qui achètent ces jeux sur Switch peuvent les installer sur leur Switch 2 sans nouvel achat. Cette mécanique élargit le marché cible de chaque offre et crée une incitation supplémentaire à la migration vers la nouvelle console – en leur permettant d’accumuler des titres sans perte.

Or, cette stratégie reflète aussi la phase transitoire de l’après-lancement de Switch 2. Quatre mois après le déploiement d’une nouvelle console, l’éditeur doit accélérer l’adoption. Les réductions massives sur les back-catalogues figurent parmi les leviers classiques: elles peuplent rapidement les ludothèques des nouveaux acquéreurs de Switch 2 et créent du volume d’engagement. De là, les réductions sur Switch (console entrante, plus mûre) visent à capturer les derniers acheteurs du précédent cycle avant leur possible basculement.

Un portefeuille diversifié ciblé

La sélection révèle aussi une logique de portfolio. Bandai Namco priorise ses trois piliers: l’horreur aventure (Little Nightmares), les RPG narratifs (Tales of) et les licences anime/manga (My Hero, Sword Art Online, That Time I Got Reincarnated). Ces franchises adressent des audiences bien établies et fidèles – justement celles que l’éditeur cherche à reconvertir de Switch vers Switch 2, ou à freiner de basculer chez la concurrence durant cet interstice commercial.

Les petits jeux de niche – Taiko no Tatsujin, Mr. Driller DrillLand – bénéficient de rabais extrêmes (75 à 84%), ce qui suggère un enjeu de dégagement de stock plutôt que de génération de marge. À 4,79 euros, Mr. Driller n’est plus un jeu à plein tarif mais un produit d’attraction prix – un mécanisme pour créer du trafic eShop et convertir des navigateurs en acheteurs.

Un calendrier d’écrêtage avant août

Le timing, fin juillet et début août 2026, s’inscrit dans le cycle estival où les comportements d’achat s’accélèrent avant la rentrée. Une semaine et demie de promotion – pas davantage – crée une urgence d’achat sans diluer la perception de rareté. Cette fenêtre courte renforce l’effet de solde: les joueurs savent qu’après le 10 août, les tarifs remonteront.

Cette campagne Bandai Namco démontre comment les éditeurs navigationnent l’équilibre post-lancement: liquidation contrôlée des anciens stocks, accélération de la base d’utilisateurs sur la nouvelle plateforme, et capture des marges résiduelles avant normalisation tarifaire.