Steven Spielberg a envoyé par erreur un SMS destiné à sa femme à l’acteur Josh O’Connor. Le message, contenant simplement “Pousse juste la porte”, a créé une situation cocasse révélée par l’acteur britannique.

L’anecdote révélée par Josh O’Connor illustre parfaitement les petites mésaventures du quotidien, même pour les plus grands noms du cinéma. Le réalisateur de E.T. et des Dents de la mer s’est trompé de destinataire lors de l’envoi d’un message personnel à son épouse Kate Capshaw.

Un message laconique qui interroge

Le contenu du SMS, “Pousse juste la porte”, laisse place à toutes les interprétations. Cette instruction apparemment banale, probablement destinée à guider son épouse dans une situation du quotidien, a dû semer la confusion chez l’acteur britannique. L’économie de mots caractéristique des échanges entre conjoints contraste avec la perplexité qu’elle a dû susciter chez son destinataire involontaire.

Josh O’Connor, révélé dans la série The Crown où il incarnait le prince Charles, entretient visiblement des relations professionnelles suffisamment proches avec le légendaire réalisateur pour figurer dans ses contacts. Cette proximité témoigne de l’évolution de la carrière de l’acteur britannique, désormais intégré aux cercles hollywoodiens les plus prestigieux.

Quand la technologie piège les célébrités

Cette mésaventure technologique rappelle que les erreurs de destinataire n’épargnent personne, pas même les figures légendaires d’Hollywood. À 77 ans, Steven Spielberg navigue comme tout un chacun dans l’univers parfois trompeur de la messagerie instantanée, où un simple glissement de doigt peut transformer un message privé en moment embarrassant.

L’incident souligne également l’intimité que permet la technologie moderne entre les professionnels du cinéma. Que Spielberg ait le numéro personnel de Josh O’Connor dans ses contacts téléphoniques suggère des collaborations ou des projets communs, même si aucun film les réunissant n’a encore été annoncé publiquement.

L'art de transformer l'embarras en anecdote

L’art de transformer l’embarras en anecdote

La révélation de cette histoire par Josh O’Connor lui-même démontre l’humour avec lequel l’acteur a accueilli cette confusion. Plutôt que de garder l’incident pour lui, il a choisi d’en faire une anecdote amusante, témoignant d’une relation détendue avec l’univers hollywoodien et ses personnalités emblématiques.

Cette histoire rejoint la longue liste des petites maladresses technologiques de célébrités, rappelant leur humanité derrière leur statut d’icônes. Pour Steven Spielberg, réalisateur de certains des plus grands succès du cinéma mondial, recevoir en retour un message de confusion de la part de Josh O’Connor aura probablement constitué un moment aussi mémorable qu’embarrassant.