Poncle, le studio devenu mondialement connu avec Vampire Survivors, change d’échelle. Les développeurs viennent de publier un nouveau jeu, Vampire Crawlers, tout en réorganisant leur production autour de plusieurs entités internes. Dans le même mouvement, l’équipe affirme travailler sur 15 projets en parallèle, un volume rare pour une structure issue de la scène indépendante.

Le signal envoyé est clair: Poncle ne veut plus être réduit à un seul succès, même aussi durable que Vampire Survivors. Le studio cherche à installer une cadence de sorties, à tester des formats, et à sécuriser son avenir créatif en multipliant les prototypes et les pistes de développement. Cette stratégie rappelle celle de certains labels indés qui, après un hit, investissent dans un portefeuille de jeux plus large pour réduire le risque et éviter l’épuisement d’une formule.

Vampire Crawlers, un nouveau titre qui s’adresse aux fans de roguelike

Avec Vampire Crawlers, Poncle vise un public déjà familier des boucles d’optimisation, de progression et de runs répétées, un terrain où brillent des références comme Balatro ou Slay the Spire. L’idée n’est pas seulement de capitaliser sur un nom, mais de s’inscrire dans un écosystème de jeux où la rejouabilité et la lisibilité des systèmes font office de moteur principal.

Le positionnement est stratégique. Depuis quelques années, le roguelike et ses variantes (deckbuilders, auto-battlers, survival arena) forment un segment très compétitif, mais capable de produire des succès longs, portés par le bouche-à-oreille, le streaming et des mises à jour régulières. Poncle, qui a appris à entretenir une communauté sur la durée, dispose déjà des réflexes nécessaires: itérations rapides, ajouts de contenu, et communication orientée patch notes.

Le choix d’un titre qui résonne avec Vampire Survivors n’est pas anodin. D’un côté, il facilite l’identification immédiate du jeu dans les boutiques et sur les réseaux. De l’autre, il expose le studio à une comparaison permanente: chaque nouveauté sera lue à travers le prisme du jeu d’après. Pour Poncle, l’enjeu est de prouver qu’il maîtrise une grammaire de gameplay plus large que celle de son phénomène initial.

Plusieurs studios pour industrialiser sans perdre l’agilité

La création de plusieurs studios marque une inflexion organisationnelle. Dans l’indépendant, la croissance se heurte souvent à un dilemme: grossir pour produire davantage, ou rester compact pour préserver la vitesse de décision et la cohérence créative. Poncle tente une troisième voie, en structurant des équipes distinctes capables d’avancer en parallèle, tout en gardant une direction commune.

Ce type de modèle sert plusieurs objectifs. D’abord, il limite la dépendance à un seul pipeline: pendant qu’une équipe finalise un jeu, une autre peut prototyper, et une troisième préparer du contenu post-lancement. Ensuite, il permet de cloisonner les risques. Un projet peut être stoppé sans immobiliser tout le studio, et un autre peut être accéléré si les tests internes sont prometteurs.

Cette logique répond aussi à une réalité du marché: la fenêtre d’attention est courte, et la concurrence intense. Produire moins, mais mieux, reste une option, mais Poncle semble miser sur un portefeuille plus large, avec des paris de tailles différentes. Dans cette configuration, l’enjeu n’est pas seulement créatif, il est managérial: recruter, intégrer, documenter, et maintenir une culture de studio cohérente quand les équipes se multiplient.

La réorganisation peut aussi être lue comme une protection contre l’écueil classique du studio prisonnier de son hit. Quand un jeu devient un service vivant, il aspire du temps et des talents. En séparant les équipes, Poncle peut continuer à entretenir Vampire Survivors tout en gardant une force de frappe pour de nouvelles sorties.

15 projets en développement, la stratégie du portefeuille

L’annonce de 15 projets en cours de développement frappe par son ampleur. Dans la pratique, ce chiffre recouvre souvent des réalités très différentes: prototypes jouables, concepts en préproduction, vertical slices, contenus additionnels, ou jeux plus ambitieux. L’intérêt n’est pas tant le nombre brut que ce qu’il raconte: Poncle organise son avenir comme un pipeline continu, plutôt qu’une succession de paris isolés.

Cette approche épouse une logique de capital-risque appliquée à la création. Beaucoup d’idées ne sortiront jamais, mais le coût du prototypage peut être maîtrisé si l’équipe sait itérer vite, réutiliser des outils, et trancher sans attendre. Le succès de Vampire Survivors a montré qu’un design simple en apparence peut produire une profondeur inattendue. Poncle semble vouloir répliquer cette capacité à trouver, parmi de nombreuses pistes, celles qui déclenchent une adhésion massive.

Le portefeuille sert aussi à occuper plusieurs niches. Le public qui aime Balatro n’est pas exactement celui de Slay the Spire 2, même si des passerelles existent. En multipliant les projets, Poncle augmente ses chances de toucher différents segments, et de lisser les variations de performance d’un jeu à l’autre. Pour un studio indépendant, c’est une manière de stabiliser l’activité sans dépendre d’un seul titre.

Mais cette stratégie a un coût: la dilution. Trop de projets peuvent disperser les talents, ralentir les arbitrages, et produire des jeux qui se ressemblent. Le défi est de maintenir une exigence de design et une identité, tout en explorant. Les studios qui réussissent ce modèle s’appuient souvent sur une discipline forte: objectifs de prototypage, critères d’arrêt, et capacité à dire non, même quand une idée plaît en interne.

Pourquoi Poncle regarde du côté de Balatro et Slay the Spire

La comparaison avec Balatro et Slay the Spire dit quelque chose de l’époque. Ces jeux partagent une qualité devenue centrale: la clarté. Les règles de base sont compréhensibles rapidement, mais la maîtrise demande des dizaines d’heures. C’est un équilibre précieux, qui favorise autant la découverte par un large public que la rétention sur le long terme.

Poncle a déjà exploité ce ressort. Vampire Survivors repose sur une boucle accessible, presque minimaliste, mais qui ouvre sur une optimisation permanente: choix d’armes, synergies, gestion du risque, progression. En se plaçant dans l’orbite de ces titres, le studio signale qu’il veut rester dans des genres où le design systémique prime sur la mise en scène, et où la profondeur naît de l’interaction entre mécaniques.

Ce positionnement est aussi pragmatique. Les jeux à systèmes se prêtent bien aux mises à jour, aux équilibrages, aux nouveaux modes, et à une vie post-lancement qui peut durer. Ils génèrent des discussions communautaires, des guides, des builds, et un contenu organique sur les plateformes vidéo. Pour un studio qui a grandi avec la viralité de son gameplay, c’est un terrain familier.

Reste la question de la différenciation. Le marché des roguelikes est saturé, et les joueurs repèrent vite les clones. Poncle devra prouver que Vampire Crawlers n’est pas seulement une variation cosmétique, mais une proposition avec sa propre logique, ses propres choix, et une raison d’exister au-delà de l’étiquette par les créateurs de Vampire Survivors.

Le risque du “trop vite, trop nombreux” dans l’indépendant

Accélérer après un succès est tentant, mais dangereux. Le premier risque est celui de l’exécution: multiplier les projets augmente la probabilité de retards, de coupes, ou de sorties inégales. Le second est celui de la communication. Un studio qui annonce beaucoup peut créer des attentes qu’il ne veut pas porter publiquement pendant des années, surtout si certains projets ne dépassent pas le stade du prototype.

Le troisième risque touche à l’identité. Vampire Survivors a imposé une signature, un rythme, une sensation de puissance progressive. Si Poncle s’éparpille, il peut perdre ce fil. À l’inverse, s’il reste trop proche de sa formule, il peut l’user. L’équilibre est fin: innover sans renier, varier sans diluer.

Il existe aussi un enjeu de ressources humaines. Passer d’une structure resserrée à plusieurs studios implique d’investir dans des fonctions moins visibles: production, QA, outils, RH, documentation. C’est souvent là que se joue la différence entre une croissance maîtrisée et une croissance subie. Les joueurs voient le résultat à l’écran, mais la stabilité d’un studio se construit dans ces couches d’organisation.

Pour Poncle, l’opportunité est réelle: transformer un succès en plateforme créative, capable de sortir plusieurs jeux attendus, au lieu de vivre sur un seul titre. La promesse, avec 15 projets en chantier, est celle d’un studio qui veut compter durablement dans l’indépendant, et qui parie sur la quantité de pistes explorées pour trouver les prochains jeux qui marqueront leur époque.