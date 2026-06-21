2 millions de rançon, données volées, pirates attaquent Nintendo, ce que le géant doit affronter

Nintendo confirme le vol de données et rejette la demande de rançon de 2 millions d’euros formulée par les pirates. Le géant japonais des jeux vidéo face à une cyberattaque majeure.

Nintendo vient de reconnaître officiellement qu’une fuite de données a compromis ses serveurs. Les attaquants réclamaient 2 millions de dollars en rançon pour ne pas publier les informations dérobées. Le constructeur a refusé de négocier et a lancé les protocoles de sécurité standard en pareille situation.

Une demande de rançon rejetée d’emblée

Les cybercriminels ont clairement établi leurs conditions: verser 2 millions pour éviter la divulgation publique des données volées. Nintendo n’a pas cédé au chantage. Cette position tranche avec certains cas du secteur où les entreprises paient pour limiter les dégâts, mais elle s’inscrit dans une tendance mondiale de plus en plus stricte contre le financement des rançons. L’administration américaine et plusieurs gouvernements européens découragent activement ces paiements, qui prolongent le cycle des cybermenaces.

L’ampleur de la fuite reste à clarifier

Nintendo n’a pas précisé le volume exact des données compromises ni la nature exacte des informations exposées. Comptes utilisateurs, données financières, propriété intellectuelle, archives de développement: à ce stade, le flou persiste. Le silence du constructeur sur ces détails est courant dans les heures suivant une cyberattaque confirmée. L’éditeur doit d’abord évaluer l’étendue réelle des dégâts avant de communiquer précisément.

Une sécurité informatique sous pression

Cet incident expose la vulnérabilité croissante des géants du gaming face aux attaques informatiques coordonnées. Nintendo, malgré ses ressources, n’est pas immunisé. Les pirates ciblent systématiquement les grandes entreprises du secteur pour accéder à des données de valeur: comptes clients, codes sources, calendriers de lancement de nouveaux jeux. Chaque attaque réussie renforce le besoin d’investissements massifs en infrastructure de cybersécurité.

Le constructeur a probablement lancé une investigation interne complète et alerté les autorités compétentes. Les clients concernés devraient recevoir progressivement des notifications recommandant un changement de mot de passe. Cette cyberattaque marque un rappel brutal: aucune entreprise, même les plus établies, n’échappe aux menaces numériques.