Mask Singer 2026 : 1 star des années 1980, 2 candidats éliminés, la Chouette surprend avant la finale

La Chouette, figure emblématique des années 1980, quitte « Mask Singer » 2026 aux portes de la finale. Avec la Vénitienne, elle fait partie des deux éliminés qui ont échoué de peu à franchir cette dernière marche de la compétition.

Les semi-finales de « Mask Singer » 9 ont livré leurs verdicts impitoyables. Parmi les cinq candidats encore en lice – le Poussin, la Vénitienne, le Bouquet, la Chouette et L’Âne – deux n’ont pas survécu à ce dernier barrage. La Chouette, porteuse d’une nostalgie palpable des années 1980, n’a pas suffi à convaincre les jurés et le public pour accéder à la finale tant attendue.

Une star nostalgique stoppée à deux pas du titre

La Chouette incarnait cette séduction rétro que « Mask Singer » cultive en dévoilant progressivement ses mystères. Tout au long de sa progression dans le jeu, ce personnage avait su maintenir le suspense autour de son identité réelle, alimentant les théories et les paris du public. Mais la mécanique inexorable de la compétition a finalement eu raison de sa candidature.

Cette élimination intervient alors que le format télévisé approche de son dénouement. Les trois derniers masques – parmi lesquels le Poussin, la Vénitienne et le Bouquet – se disputeront désormais l’accès à la grande finale. L’absence de la Chouette prive les télespectateurs amateurs d’années 1980 d’une trajectoire qui aurait pu ajouter une couche de charme rétro à l’apothéose du programme.

Deux éliminés, un format impitoyable

Que la Vénitienne accompagne la Chouette dans l’élimination souligne la férocité des semi-finales. À ce stade de la compétition, les marges d’erreur sont infinitésimales. Une performance moins marquante, une connexion momentanée perdue avec le jury ou l’audience, et un talent peut basculer vers la sortie.

Ce qui était attendu comme une marche vers la gloire s’avère pour certains être une impasse. La finale approche désormais avec un casting remanié, où subsistent trois compétiteurs jugés suffisamment convaincants par les votes combinés du jury et des téléspectateurs pour mériter cette ultime représentation.

L’architecture narrative de « Mask Singer »

Le format repose sur une alchimie précaire entre divertissement et suspense. Les masques doivent non seulement offrir une prestation vocale ou artistique de qualité, mais aussi entretenir l’intrigue autour de leur identité cachée. La Chouette avait pour elle ce charme des années 1980 – époque d’or du show-biz français – qui aurait pu constituer un atout majeur en finale.

Pourtant, cela n’a pas suffi. Les trois candidats restants disposent manifestement, aux yeux du public et des experts, d’une légitimité supérieure pour briguer la couronne finale. Le Poussin, le Bouquet et L’Âne représentent désormais les derniers espoirs en lice dans cette neuvième saison.

Vers une finale aux contours encore mystérieux

La finale de « Mask Singer » 9 se dessine donc sans la Chouette, mettant en avant un trio dont les identités respectives gardent encore leur mystère. Chacun des trois survivants aura une ultime occasion de convaincre avant le démasquage final – moment de vérité où l’intégrité du secret sera brisée et où l’audience découvrira enfin qui se cachait réellement derrière ces déguisements.

Pour les téléspectateurs, notamment ceux qui voyaient en la Chouette une incarnation séduisante d’une époque révolue, cette élimination aux portes du Graal résonne comme une déception. Mais c’est aussi l’essence du jeu: seuls les plus forts – ou les plus aimés – parviennent à franchir le seuil final. La Chouette en aura fait les frais, rejoignant la longue liste des candidats de « Mask Singer » qui ont échoué de peu à soulever le trophée.