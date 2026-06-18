4 films cultes, 2 déceptions notables, le classement complet Toy Story, ce qui surprend les fans Pixar

Toy Story 5 divise les critiques, trente ans après le lancement de la franchise Pixar. Alors que les voix françaises Laura Felpin et Jonathan Cohen replongent en enfance pour incarner les nouveaux jouets, le dernier opus interroge l’évolution créative du studio d’animation qui a façonné l’imaginaire cinématographique.

Les avis pleuvent depuis la sortie de Toy Story 5. Si les critiques s’accordent sur un point précis, la perception globale du film reste fragmentée. Trois décennies après le premier opus qui a révolutionné l’animation en images de synthèse, Pixar affronte une question incontournable: comment renouveler une franchise devenue monument du cinéma familial sans répéter les recettes éprouvées?

Trois décennies d’évolution, du pixel à l’émotion

Le premier Toy Story, sorti en 1995, posait les fondations. Une chambre d’enfant, deux jouets rivaux, une histoire de l’amitié racontée avec une fraîcheur technologique qui en fascinait plus d’un. Depuis, la franchise s’est épaissie, complexifiée, philosophique même. Chaque film a ajouté des couches narratives, explorant la nostalgie, l’identité, le sens de l’existence pour des créatures de plastique.

Toy Story 5 arrive dans ce contexte saturé. Le studio doit naviguer entre la fidélité à l’héritage et la tentation de l’innovation. Selon les critiques, cet équilibre n’est pas toujours trouvé. Le Monde estime que Pixar s’endort sur ses lauriers, reprochant au film une certaine fatigue créative. Les voix françaises incarnées par Laura Felpin et Jonathan Cohen doivent pourtant revitaliser l’ensemble, apportant de nouveaux jouets à l’univers iconique.

Des voix françaises au cœur du dilemme

L’arrivée de Laura Felpin et Jonathan Cohen dans les rôles des nouveaux personnages mérite attention. Ces deux comédiens français, l’une réputée pour sa finesse d’interprétation, l’autre pour sa polyvalence, incarnent une tentative de rajeunissement du casting. Leur présence suggère une volonté du studio de reconnecter avec le public des salles, de retrouver cette capacité à émouvoir qui faisait la force du film original.

Mais suffisent-elles à gommer les critiques plus sévères? Le HuffPost et Les Numériques pointent une division critique sans précédent. Où il y avait consensus autrefois – chaque Toy Story étant salué comme événement – règne désormais une certaine indifférence, parfois déçue. Les spectateurs attendaient-ils trop? Ou le studio avait-il promis plus qu’il ne livre?

L’histoire des nouveaux venus en question

Selon Sud Ouest, l’intrigue centrale tourne autour de l’histoire des nouveaux jouets arrivant dans cet univers établi. C’est un parti pris narratif intéressant: plutôt que de ressasser le passé de Woody et Buzz, donner la parole à de nouveaux venus pourrait sembler rafraîchissant. Sauf si cette stratégie elle-même devient prévisible, un simple exercice formel dépourvu de l’émotion qui faisait vibrer les précédents épisodes.

Toy Story 5 cristallise un débat cinématographique plus large. Les franchises peuvent-elles continuer indéfiniment sans perdre leur âme? Pixar, qui a donné au cinéma d’animation ses lettres de noblesse, doit-il explorer de nouveaux horizons ou se contenter de gérer son héritage? Les critiques semblent divisées parce que le film lui-même l’est: ambition résiduelle et épuisement créatif cohabitent, jamais vraiment en harmonie.