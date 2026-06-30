Après deux décennies de mariage, Bertrand Lacherie a décidé de faire durer le suspense. Le mari d’Élodie Gossuin lui a redemandé sa main dans une mise en scène délibérément farfelue: travestissement en licorne inclus. Une seconde demande en mariage qui célèbre les noces de porcelaine avec humour.

Ce qui ressemble à un canular de magazine féminin est en réalité un geste très sérieux travesti en plaisanterie. Voilà 20 ans de mariage que le couple traverse ensemble, et au lieu de laisser l’occasion passer inaperçue, Bertrand Lacherie a choisi de la théâtraliser. Pas de rose rouge sur un genou, pas de violons en arrière-plan: une licorne, oui, c’est le costume qu’il a revêtu pour cette rédemande en mariage surprenant. Élodie Gossuin, évidemment prise au dépourvu, a accueilli cette déclaration farfelue avec l’émotion qu’elle méritait.

Une licorne pour fêter les deux décennies ensemble

Le choix du déguisement n’est pas anodin. Alors que les demandes en mariage classiques misent sur l’émotion légitime, Lacherie a opté pour une approche burlesque capable de faire sourire avant de faire pleurer. Une licorne, créature mythique associée à l’imaginaire et à la légèreté, incarne parfaitement le décalage assumé entre la gravité du moment et sa mise en scène. C’est une manière de dire: « Après 20 ans, on ne prend pas tout au sérieux, mais on tient à ce qu’on a. »

Élodie Gossuin n’a pas hésité une seconde. Elle a redit oui, évidemment, mais le contexte ludique a transformé un geste conventionnel en souvenir mémorable. Les réseaux sociaux s’en sont emparés, amusés par cette version décomplexée du romantisme matrimonial. Les couples qui célèbrent leur anniversaire de mariage empruntent rarement ce chemin: la tradition veut de la solennité, des diamants, des montées d’émotion en quatre actes.

Quand l’humour devient vecteur de sentiment

Cette redemande dit quelque chose d’intéressant sur la manière dont les couples contemporains réinventent leurs rituels. Deux décennies plus tôt, une première demande en mariage avait probablement tout des conventions attendues. Celle-ci, au contraire, accepte le ridicule comme preuve d’intimité. C’est un langage que seul un couple qui se connaît profondément peut se permettre.

Bertrand Lacherie a clairement saisi que l’émotion n’a pas besoin de solennité pour exister. Elle peut même être intensifiée par une dose d’absurde. En se mettant en licorne, il ne minimise pas le moment: il le singularise. Il dit à Élodie Gossuin que leur amour est assez robuste pour survivre à une corne en carton et à un costume rose.

Un anniversaire de mariage réinventé

Les noces de porcelaine marquent traditionnellement les 20 ans de mariage. Une matière fragile, noble, rarement spectaculaire. Lacherie a décidé de transformer ce jalon en événement personnel, construit sur l’humour partagé plutôt que sur l’éclat conventionnel. C’est une option que peu de couples osent: la plupart préfèrent un dîner discret ou un voyage romantique.

Cette demande en mariage improvisée redouble pose aussi une question: qu’est-ce qui demeure séduisant après 20 ans? Pas la nouveauté, assurément. Pas même l’inattendu, puisqu’à ce stade, on se connaît par cœur. C’est la capacité à surprendre ensemble, à inventer des formes neuves pour dire les mêmes choses. Bertrand Lacherie a compris que le secret d’un long mariage tient peut-être à cette légèreté assumée, cette volonté de ne jamais laisser les conventions étouffer la complicité.

Élodie Gossuin a accepté pour la seconde fois, émue mais amusée, le sourire d’une femme qui sait qu’elle a épousé quelqu’un de suffisamment libre pour se ridiculiser publiquement par amour. C’est peut-être là tout le sens de cette licorne: une preuve d’amour en costume fantaisiste, un geste qui dit plus sur la confiance qu’une bague de diamant ne saurait l’exprimer.